Đằng sau thành tích đáng tự hào không chỉ là những tháng ngày miệt mài học tập, mà còn là câu chuyện cảm động về một tình bạn cùng tiến và sự đồng hành lặng lẽ của người mẹ.

Đi lên từ 'đội sổ'

Đầu năm học, lớp 12B1 (Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến) có 47 học sinh thì Võ Khải Quốc xếp thứ 41. Gần "đội sổ". Với nhiều học sinh, đó có thể là một khởi đầu đáng thất vọng, nhưng với Quốc, đó lại là động lực để bắt đầu thay đổi.

"Thay vì buồn vì thứ hạng, em coi đó là điểm xuất phát để từng ngày tiến lên", Quốc chia sẻ.

Võ Khải Quốc

Không có những bứt phá ngoạn mục, Quốc lựa chọn con đường chậm nhưng chắc. Mỗi kỳ kiểm tra, Quốc tự đặt mục tiêu tiến thêm vài bậc. Mỗi lỗi sai đều được ghi lại để sửa cho lần sau.

Sau gần một năm kiên trì, từ vị trí thứ 41, Quốc đã vươn lên đứng thứ ba của lớp. Thành tích ấy cũng là lời khẳng định rằng sự bền bỉ đôi khi còn quan trọng hơn xuất phát điểm.

Trên hành trình tiến đến tốp đầu lớp, Quốc chưa bao giờ phải đi một mình. Trịnh Gia Hân là người bạn thân cùng lớp luôn nuôi ước mơ trở thành bác sĩ. Cả hai cùng giải đề, cùng tranh luận từng bài toán, từng câu hỏi Sinh học. Sau mỗi giờ ra chơi, cả hai lại ngồi với nhau để phân tích những câu làm sai, chia sẻ cách giải và cùng tìm ra phương pháp học hiệu quả hơn.

Gia Hân quê ở Đắk Lắk, xuống TPHCM học nội trú từ năm lớp 10 nên đây là khoảng thời gian Hân phải sống xa bố mẹ trong suốt những năm cuối cấp. Khác với nhiều bạn cùng lớp được người thân thường xuyên đến thăm, động viên vào cuối tuần, em chỉ có thể gặp gia đình qua những cuộc gọi điện thoại.

Có những ngày rất áp lực, vì học mãi mà kết quả vẫn chỉ quanh quẩn 5-6 điểm. Hân bật khóc ngay trên điện thoại với bố mẹ, vừa tủi thân vừa lo sợ mình không thể theo kịp các bạn. "Lúc đó em nghĩ mình tiếp thu chậm hơn mọi người, nhiều lúc sợ không thể học nổi ở đây", Hân nhớ lại.

Nhưng thay vì bỏ cuộc, Hân chọn cách bù đắp bằng sự nỗ lực. Cuối tuần, khi nhiều bạn trở về nhà nghỉ ngơi, Hân ở lại ký túc xá tự học. Suốt kỳ nghỉ hè, em gần như không về quê mà dành phần lớn thời gian để ôn lại những kiến thức bị hổng từ lớp 10, lớp 11, chủ động hỏi thầy cô mỗi khi chưa hiểu bài và cẩn thận ghi chép lại từng nội dung để ghi nhớ lâu hơn. Với Hân, mỗi giờ tự học là một bước để rút ngắn khoảng cách với các bạn trong lớp.

Võ Khải Quốc và Trịnh Gia Hân cùng thầy giáo chủ nhiệm của mình.

Có những lúc nhìn bạn bè được gia đình lên thăm, Hân không tránh khỏi chạnh lòng. Thế nhưng, chính cảm giác thiếu vắng ấy lại trở thành động lực để em cố gắng nhiều hơn. "Mình không được ba mẹ lên thăm như các bạn thì mình phải ráng học để bù lại", Hân tự nhủ.

Từ cô học trò từng loay hoay với những điểm số trung bình, em dần bắt kịp nhịp học của lớp, rồi cùng người bạn thân Võ Khải Quốc trở thành "đôi bạn cùng tiến" của lớp 12B1. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, cả hai cùng giành vị trí thủ khoa toàn TP.HCM tổ hợp B03, khép lại hành trình đầy thử thách bằng một cái kết xứng đáng.

Thầy cô và các bạn thường gọi vui Quốc-Hân là "đôi bạn cùng tiến". Giữa hai người chưa bao giờ tồn tại sự ganh đua hơn thua. Mỗi khi một người đạt kết quả tốt hơn, người còn lại không cảm thấy áp lực mà xem đó là động lực để cố gắng nhiều hơn. Chính sự cạnh tranh tích cực ấy đã giúp cả hai cùng tiến bộ qua từng tháng học.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 khép lại bằng một cái kết đẹp. Quốc và Hân cùng trở thành thủ khoa toàn TPHCM tổ hợp B03, minh chứng cho hành cùng sát cánh, cùng học tập và cùng trưởng thành.

Người mẹ luôn chờ trước cổng trường

Nếu trên lớp có người bạn luôn đồng hành thì ngoài cánh cổng trường, mỗi ngày Quốc có một người lặng lẽ chờ, đó là mẹ.

Để con được học trong môi trường tốt nhất, chị Hương quyết định mỗi ngày đưa con đi quãng đường hàng chục ki-lô-mét từ Nhà Bè đến Thủ Đức rồi lại quay về, chiều tối tiếp tục đón con. Nhịp sống của cả gia đình gần như thay đổi hoàn toàn để xoay quanh việc học của con trai.

Võ Khải Quốc giành giải Nhì khi thi "Giải Toán trên máy tính cầm tay cấp TPHCM năm 2026" môn Sinh.

Lịch học của Quốc gần như không có khoảng trống. Mỗi ngày, Quốc thức dậy từ 4 giờ 30 sáng cùng mẹ lên xe vừa di chuyển, vừa ăn và vừa tranh thủ ôn lại bài để kịp 6 giờ có mặt tại trường, học liên tục đến chiều tối. Ngay cả giờ ra chơi, khi nhiều bạn nghỉ ngơi, Quốc vẫn chọn một góc sân trường để giải đề hoặc xem lại những câu chưa hiểu. Kết thúc buổi học lúc 22 giờ, em trở về nhà nhưng vẫn tiếp tục học tiếng Anh trực tuyến đến gần 1 giờ sáng.

Ngày nào cũng vậy, trước 22 giờ đêm chị Hương lại có mặt trước cổng trường. Trên tay là chai nước, ít trái cây hoặc đồ ăn nhẹ cho con trước giờ học tiếng Anh vào đêm khuya. Chị không hỏi con làm được bao nhiêu bài, cũng không nhắc nhở chuyện điểm số. Chỉ cần ngồi cạnh Quốc vài phút là đủ để con cảm thấy bình yên trước khi bước vào ca học tiếp theo.

Khải Quốc cùng mẹ và em gái

Quốc bảo, điều khiến em nhớ nhất không phải là những đêm thức khuya, mà là hình ảnh mẹ vẫn luôn thức cùng mình. "Đèn học của em còn sáng thì đèn phòng khách của mẹ cũng chưa bao giờ tắt."

Chỉ một câu nói ngắn nhưng đủ để kể về sự đồng hành thầm lặng của người mẹ trong suốt hành trình chinh phục ước mơ của con.