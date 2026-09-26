Đọc lời phê dưới bài chính tả lớp 1 mà cười ná thở: Nể trò 1, nể cô 10!

Một bà mẹ mới đây chia sẻ hình ảnh bài chính tả của con học lớp 1 lên mạng xã hội, kèm theo câu chuyện khiến nhiều người bật cười. Trước đó, cô giáo chụp bài của một học sinh gửi vào nhóm lớp nhưng không nêu tên. Nhìn nét chữ ngay ngắn, đều tăm tắp, người mẹ còn vô tư cười vui vì nghĩ chắc chắn không phải bài của con mình.

Đến khi bài kiểm tra được trả về, mẹ mới phát hiện nhân vật trong bức ảnh hôm trước lại chính là con mình. Niềm vui vì con viết chữ đẹp nhanh chóng chuyển thành một cảm xúc rất khác: vừa bất ngờ, vừa không biết nên “nể” con hay nể cô giáo hơn.

Ảnh: Nhung.iam

Lời phê dí dỏm

Trong ảnh, học sinh lớp 1 luyện viết những từ và cụm từ quen thuộc theo mẫu. Nét chữ nhìn khá đều, các chữ được viết ngay ngắn trong ô ly, cho thấy em đã có sự chăm chút nhất định khi làm bài. Tuy nhiên, điều khiến bài tập trở nên đặc biệt không nằm ở phần chữ viết mà lại nằm ở một dòng nhận xét nhỏ của giáo viên.

Ngay dưới phần bài làm, cô giáo để lại lời phê “bé khỏe thế!”.

Chỉ vài chữ ngắn gọn nhưng khi đặt cạnh những dòng chữ kín trang vở, lời nhận xét này lập tức trở thành điểm khiến người xem chú ý. Nhiều phụ huynh đọc xong không khỏi bật cười bởi cách nhận xét vừa hóm hỉnh, vừa có phần “bất lực” của cô giáo trước một bài viết rất đặc trưng của học sinh lớp 1.

Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều bình luận đồng cảm. Có người hài hước cho rằng không quan trọng em bé trong bài là ai, quan trọng nhất vẫn là em đã biết viết. Một số phụ huynh khác lại chú ý đến việc nét chữ khá gọn gàng và đùa rằng với kiểu chữ này, có lẽ em đã phải luyện viết từ rất sớm.

Đáng chú ý, nhiều người dành lời khen cho cách giáo viên nhận xét bài. Thay vì chỉ đánh giá đúng, sai hay yêu cầu học sinh viết lại, lời phê “bé khỏe thế” mang màu sắc vui vẻ, gần gũi, khiến một bài tập tưởng như rất bình thường trở nên đáng nhớ.

Với học sinh lớp 1, những ngày đầu làm quen với chữ viết thường đi kèm không ít thử thách. Các em phải tập điều khiển nét bút, căn khoảng cách, viết đúng dòng kẻ và ghi nhớ cách đặt dấu. Có những bài viết khiến cha mẹ vui vì con tiến bộ, cũng có những trang vở khiến người lớn phải bật cười vì nét chữ còn rất “ngây thơ”.

Bởi vậy, một lời nhận xét dí dỏm đôi khi cũng là cách để giáo viên tạo không khí nhẹ nhàng cho học sinh. Thay vì khiến trẻ cảm thấy áp lực vì một bài viết chưa hoàn hảo, cách phản hồi hài hước có thể giúp việc học chữ trở nên bớt căng thẳng và gần gũi hơn.

Câu chuyện của bà mẹ cũng cho thấy một tình huống khá thú vị: đôi khi cha mẹ vẫn có thể bất ngờ trước những điều con làm được mỗi ngày. Người mẹ vốn không nghĩ bài viết được cô giáo đưa lên nhóm là của con, đến khi nhận lại bài kiểm tra mới “nhận người quen”. Còn với cộng đồng phụ huynh, một trang vở của học sinh lớp 1 cùng vài chữ nhận xét ngắn ngủi lại đủ tạo nên một trận cười vui vẻ.