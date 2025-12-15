Độc lạ “Gia Tộc Họ Đặng”: 7 chị chồng thuê váy quý tộc châu Âu mở tiệc đầy tháng cho cháu

Mới đây, cộng đồng mạng rần rần thảo luận dưới một đoạn video của kênh TikTok Gia Tộc Họ Đặng. Theo đó, đoạn clip ghi lại quá trình tổ chức đầy tháng cho một em bé út trong gia đình nhưng làm theo phong cách quý tộc. 7 người phụ nữ được giới thiệu là 7 chị chồng, hóa thân thành các “bà tiên” với trang phục váy công chúa bồng bềnh, màu sắc. Tất cả đều cùng tụ lại để chuẩn bị mâm lễ đầy tháng cho em bé.

“Đi chuẩn bị tiệc cho cháu nhưng ai cũng váy váy áo áo như là đi mở hội. Mỗi người một việc nhưng nhìn ai cũng ngượng ngạo, không được thuần thục lắm, mạnh ai nấy làm nhưng được cái rôm rả”, một người đại diện chia sẻ trong clip.

Gia tộc họ Đặng gồm các chị em gái và mẹ ruột tổ chức tiệc đầy tháng cho cháu - con gái của em trai và em dâu

Cả nhà dều ăn mặc lộng lẫy, cầu kỳ

Mâm cúng đầy tháng được cả nhà cùng chuẩn bị

Song điều khiến cộng đồng mạng chú ý hơn lại chính là mâm cỗ đầy tháng có phần đối lập so với những bộ trang phục quý tộc, lộng lẫy, nhận xét có lẽ họ đang làm "còn tent".

Tuy nhiên phần đông cho rằng điều này khá thú vị và vui vẻ. Bởi việc này phần nào chứng tỏ mối quan hệ thân thiết của các anh chị em trong gia đình. Ngoài ra, dân tình cũng bày tỏ nhà nào càng có đông con cháu, ngày lễ hay dịp quan trọng sẽ càng vui và sôi nổi.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Mâm cúng cũng bình thường, không quá cầu kỳ nhưng mình thấy không khí gia đình vậy vui mà”.

- “Chắc mọi người quay clip nên cũng muốn tạo hình, làm concept vui vẻ chút”.

- “Tính ra cũng vui nhưng nhiều khi cũng hoang mang nha, nhiều chị chồng cỡ này cũng ngại lắm”.

- “Cả nhà toàn phụ nữ cũng vui thật, thi thoảng hơi ồn chút thôi”.

Được biết, gia đình này vốn đã viral trên MXH khi thường xuyên làm các đoạn clip sáng tạo nội dung về chủ đề “7 bà chị chồng và 1 cô em dâu”.

Theo thông tin trên báo Phụ nữ online, Hoàng Thúy Hường (sinh năm 2001) về làm dâu trong gia đình có 8 người con. Chồng cô - anh Trường Giang - là con trai út, trên anh Giang có đến 7 chị gái. Khác với những chuyện thị phi hay áp lực nhiều người đồn đoán khi có nhiều chị chồng, Hoàng Hường lại chia sẻ về một gia đình chồng tuyệt vời.

Sau 1 năm yêu nhau, Giang và Hường tổ chức đám cưới, về chung một nhà. Đám cưới của cặp đôi diễn ra vào tháng 4 vừa qua. Điều đặc biệt là trong suốt quá trình chuẩn bị cho đám cưới, nàng dâu Bắc Giang càng cảm nhận rõ tình yêu thương mà 7 người chị chồng dành cho mình.

Không những chung tay chuẩn bị chu toàn mọi thứ từ rạp cưới, cỗ cưới, hoa cưới, xe rước dâu, tự tay trang trí phòng cưới… các chị chồng còn mua quần áo mới, dặn dò cô em dâu những bài học trong ứng xử vợ chồng.

Chia sẻ trên báo Dân Trí, chị Phương Thảo (32 tuổi), thành viên trong gia đình cho hay cả nhà luôn đoàn kết, yêu thương nhau. Vì điều kiện gia đình trước đây khó khăn nên chỉ có chị gái thứ 5 tên Bắc được đi học đại học và may mắn giành được học bổng đi du học. Sau này khi về nước đã đưa ra ý tưởng kinh doanh để các chị em trong nhà tham gia và từ đó phát triển kinh tế gia đình.

Kênh TikTok Gia Tộc Họ Đặng được lập ra với mục đích lưu giữ lại kỷ niệm của các chị em bên mẹ. Kênh hiện tại đã thu hút hơn 88k lượt theo dõi và 2 triệu lượt thích. 7 chị chồng cùng em dâu thường cùng làm những nội dung về việc cùng nhau mua sắm, làm đẹp hay làm cỗ ,tụ tập gia đình và chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc của cả nhà.

Tổng hợp