Dốc cạn lòng nhưng không nuôi nổi đứa trẻ biết ơn: 5 hành vi đang tàn phá mối quan hệ gia đình mà cha mẹ vẫn làm mỗi ngày

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta rất dễ bắt gặp hình ảnh những người làm cha, làm mẹ nhịn ăn nhịn mặc, từ bỏ đam mê hay thậm chí là sự nghiệp để dồn toàn lực cho tương lai của con cái. Thế nhưng, khi đứa trẻ bộc lộ tâm lý phản kháng, phản ứng đầu tiên của cha mẹ thường là: "Bố mẹ vất vả thế này đều là vì con, sao con có thể đối xử với bố mẹ như vậy?".

Lối giao tiếp mang tính chất "áp đặt đạo đức" này vô tình tạo ra áp lực đè nặng lên vai đứa trẻ, buộc chúng phải bước đi với cảm giác tội lỗi, lâu dần có thể dẫn đến các vấn đề tâm lý nghiêm trọng như lo âu, trầm cảm.

Nếu bạn cũng đang rơi vào vòng xoáy yêu thương sai cách, hãy cùng nhận diện 5 sai lầm kinh điển dưới đây để kịp thời thay đổi mối quan hệ với con cái.

1. Lời xin lỗi nửa vời, bản chất chính là sự đổ lỗi

Cách xin lỗi của nhiều bậc phụ huynh hiện nay vô cùng đặc biệt: "Bố mẹ không nên đối xử với con như thế, nhưng con cũng có chỗ không đúng". Nhìn bề ngoài, đây có vẻ là một hành động nhận lỗi, nhưng thực chất lại là một cú "bẻ lái" để đẩy trách nhiệm ngược lại cho đứa trẻ.

Kiểu "xin lỗi giả, chỉ trích thật" này chỉ khiến đứa trẻ cảm thấy ấm ức và bất lực hơn. Điều con cái thực sự khát khao là cha mẹ có thể nhìn nhận thẳng thắn vào sai sót của bản thân để thấu hiểu và bao dung cho con, chứ không phải là đổi một hình thức khác để tiếp tục phê bình.

2. Nuôi dạy con bằng áp lực sĩ diện và sự so sánh

Nhiều cha mẹ đặt gánh nặng thể diện của bản thân lên vai con cái, luôn mong muốn con phải xuất sắc hơn người khác ở mọi phương diện. Một điểm số không như ý, một buổi biểu diễn tài năng không hoàn hảo... đều dễ dàng bị cha mẹ coi là "nỗi sỉ nhục" của gia đình.

Sự áp đặt này vô tình khiến đứa trẻ trở nên nhạy cảm, tự ti và luôn thiếu hụt cảm giác an toàn. Về lâu dài, chúng có nguy cơ hình thành kiểu "nhân cách chiều chuộng", luôn sống để cố gắng làm hài lòng người khác. Cha mẹ cần hiểu rằng, sự tự tin chân chính và cảm giác thành tựu của một đứa trẻ phải đến từ sự công nhận bên trong nội tâm, chứ không phải từ ánh nhìn phán xét của thế giới bên ngoài.

3. Định giá đứa trẻ thông qua bảng điểm

Nhiều gia đình hiện nay đang rơi vào một cái bẫy tâm lý độc hại khi cho rằng con thi tốt thì là báu vật của cả nhà, thi trượt liền biến thành "kẻ vô dụng". Việc cha mẹ chỉ chăm chăm nhìn vào điểm số mà phớt lờ đi cảm xúc của con cái là nguyên nhân hàng đầu kích hoạt tâm lý nổi loạn ở trẻ.

Mỗi đứa trẻ đều sở hữu những ưu điểm và khuyết điểm riêng. Thay vì giữ tư duy cực đoan về thành tích nhất thời, cha mẹ nên dành sự quan tâm thực sự đến việc con đi học có vui không, có đang gặp phải chướng ngại tâm lý hay khó khăn nào ở trường hay không.

4. Sự bao bọc quá mức tước đi quyền trưởng thành

Hành vi cấm kỵ tiếp theo chính là sự bảo bọc cực đoan. Vì lo sợ con mình sẽ phải chịu tổn thương hoặc chịu khổ, nhiều phụ huynh đứng ra bao biện và làm thay con tất cả mọi việc từ nhỏ đến lớn.

Hệ quả của việc này là những đứa trẻ không có năng lực tự lập, kỹ năng sống kém và rất dễ hình thành tính cách kiêu ngạo, ích kỷ. Tình yêu thương đúng nghĩa của cha mẹ phải là sự buông tay một cách khoa học, cho phép con tự trải nghiệm, tự vấp ngã để rèn luyện sự kiên cường và tự bước đi trên đôi chân của mình.

5. Sự hy sinh quên mình tạo nên gánh nặng nợ nần cảm xúc

Khi cha mẹ từ bỏ hoàn toàn cuộc sống riêng để "sống vì con", họ đã vô tình tạo ra một món nợ cảm xúc vô hình mà đứa trẻ không bao giờ trả nổi. Sự hy sinh này thường đi kèm với kỳ vọng con phải đền đáp bằng sự hoàn hảo tuyệt đối theo ý muốn của cha mẹ.

Khi đứa trẻ cảm thấy mọi hơi thở, mọi hành động của mình đều phải gánh vác hạnh phúc của đấng sinh thành, chúng sẽ chọn cách trốn chạy hoặc trở nên lạnh lùng để tự bảo vệ bản thân. Một mối quan hệ lành mạnh đòi hỏi cha mẹ phải có cuộc sống độc lập ổn định, là tấm gương tích cực chứ không phải là một "vở kịch bi thương" bắt con phải diễn cùng.

Lời kết

Một mối quan hệ tương tác tốt đẹp luôn cần sự nỗ lực và thấu hiểu từ cả hai phía. Là cha mẹ, chúng ta cần học cách tôn trọng sự khác biệt trong tính cách của con, trao cho con sự thấu hiểu và ủng hộ kịp thời, đồng thời luôn chú ý đến tầm ảnh hưởng từ lời nói, hành vi của mình đối với sự phát triển của trẻ.

Đẩy lùi những rạn nứt gia đình đôi khi không cần đến những giải pháp đao to búa lớn, mà chỉ bắt đầu bằng một lời nói chừng mực, một hành động biết lắng nghe và sự can đảm buông tay để con tự trưởng thành.