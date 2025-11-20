Doanh nhân Trần Thị Trúc Phương: "Chu kỳ mới của BĐS thuộc về nhà đầu tư biết chọn lọc"

Bên cạnh những phân tích chuyên sâu về kinh tế vĩ mô, xu hướng thị trường và cơ hội đầu tư, điểm nhấn của chương trình là phần chia sẻ truyền cảm hứng của Doanh nhân Trần Thị Trúc Phương – Chủ tịch tập đoàn Velora, CEO Công ty TNHH Dược Phẩm Phương Maika, người được đánh giá là một trong những nữ lãnh đạo có tư duy đầu tư sắc bén và tầm nhìn dài hạn trong lĩnh vực bất động sản cao cấp.

Tại sự kiện, các chuyên gia như Ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hội Môi giới BĐS Việt Nam (Moderator), Ông Trần Đình Thiên – Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế, Ông Đinh Minh Tuấn – GĐ Miền Nam Batdongsan.com.vn, Ông Đào Quốc Việt – Ban Quản trị Cộng đồng Review BĐS, và Ông Nguyễn Quốc Anh – Phó TGĐ Batdongsan.com.vn… đã mang đến một bức tranh toàn cảnh về thị trường. Từ góc độ kinh tế vĩ mô, các chuyên gia nhận định Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với chính sách tín dụng linh hoạt hơn, dòng vốn quốc tế đặc biệt từ IFC đang đóng vai trò quan trọng trong việc tái định giá tài sản, thu hút vốn dài hạn và nâng tiêu chuẩn phát triển đô thị. Điểm đáng chú ý, hàng loạt luật mới có hiệu lực từ 2024–2025 đang giúp thị trường minh bạch hơn, buộc các chủ đầu tư phải chuẩn hóa pháp lý, chất lượng và năng lực tài chính. Điều này khiến bất động sản trung tâm, loại tài sản khan hiếm, giá trị bền vững tiếp tục khẳng định vị thế dẫn dắt.

Trong phần trao đổi của mình, Doanh nhân Trần Thị Trúc Phương – Chủ tịch tập đoàn Velora, CEO Công ty TNHH Dược Phẩm Phương Maika, đã mang đến góc nhìn thực tế từ trải nghiệm của một nhà đầu tư am hiểu thị trường và luôn theo đuổi chiến lược "đầu tư giá trị". Bà khẳng định: "Thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh, sàng lọc rõ những chủ đầu tư có năng lực thực sự. Dòng tiền không còn bị phân tán mà đang quay về những tài sản có giá trị thật: pháp lý chuẩn, vị trí trung tâm, tiềm năng gia tăng bền vững." Theo bà, bối cảnh hiện tại không phải là thị trường khó, mà là thị trường dành cho những nhà đầu tư có tư duy dài hạn, biết tích lũy những tài sản khan hiếm và có sức bật lớn trong tương lai. "Nhà đầu tư nào đủ kinh nghiệm, tư duy dài hạn và biết tập trung vào chất tài sản thì đây lại là thời điểm rất tốt để tích luỹ." Chia sẻ của bà nhận được nhiều sự đồng tình từ các chuyên gia có mặt tại sự kiện, đặc biệt trong bối cảnh nguồn cung trung tâm ngày càng hiếm, còn nhu cầu sở hữu tài sản giá trị thật thì luôn tăng theo sự phát triển của đô thị lớn như TP.HCM.

Ở phần chia sẻ kinh nghiệm cá nhân, bà Trần Thị Trúc Phương đã tiết lộ một thương vụ nổi bật trong danh mục đầu tư thời gian gần đây: dự án boutique hạng sang The Privé, toạ lạc ngay khu vực trung tâm, nơi được ví là "trái tim thịnh vượng" của đô thị. Bà cho biết: "Gần đây tôi đã bổ sung vào danh mục 4 căn tại The Privé vì đánh giá rất cao yếu tố vị trí, tiềm năng tăng giá và chất lượng sản phẩm. Đây không chỉ là giao dịch, mà là cơ hội sở hữu một phần của đô thị trung tâm trong tương lai." Theo bà, những dự án boutique trung tâm có tính độc bản, số lượng giới hạn và pháp lý chuẩn đang trở thành một "tài sản phòng thủ" nhưng vẫn đảm bảo biên độ tăng trưởng lớn trong trung – dài hạn. Việc sớm nhận diện giá trị và mạnh dạn sở hữu chính là chiến lược giúp nhà đầu tư đi trước thị trường.

Trong suốt buổi tọa đàm, sự hiện diện và góc nhìn của Doanh nhân Trần Thị Trúc Phương trở thành điểm sáng đặc biệt. Không chỉ đại diện cho một thương hiệu đang phát triển mạnh – Tập đoàn VELORA, bà còn là hình mẫu của những doanh nhân thế hệ mới: bản lĩnh, am hiểu thị trường và kiên định với triết lý đầu tư dài hạn.

Nhiều nhà đầu tư tham dự đánh giá cao cách bà phân tích thị trường rõ ràng, logic, đồng thời truyền cảm hứng về việc theo đuổi những giá trị thật thay vì chạy theo xu hướng ngắn hạn.

BOX: Buổi tọa đàm tại White Palace đã mang đến nhiều góc nhìn giá trị từ chuyên gia đến doanh nghiệp. Và trong bức tranh chung ấy, dấu ấn của Doanh nhân Trần Thị Trúc Phương càng trở nên nổi bật: một tư duy đầu tư nhất quán, sắc bén và mang tính dẫn dắt. Trong bối cảnh thị trường đang tái cấu trúc mạnh mẽ, thông điệp của bà trở thành lời nhắc nhở cho giới đầu tư: "Tài sản trung tâm luôn là tài sản của sự trường tồn. Và chỉ những nhà đầu tư biết chọn lọc mới là người chiến thắng ở chu kỳ này."