Doanh nghiệp Việt và khát vọng "Vươn mình ra biển lớn": Định vị vị thế mới từ nội lực bền vững

Được tổ chức thường niên bởi VCCorp, WeChoice Awards từ lâu đã xác lập vị thế là một giải thưởng có sức lan tỏa sâu rộng. Mỗi mùa giải không chỉ là dịp nhìn lại những câu chuyện truyền cảm hứng đời sống, mà còn là nơi phản chiếu rõ nét sự vận động của cộng đồng doanh nghiệp, những thực thể đang trực tiếp định hình vị thế của Việt Nam trên bản đồ kinh tế khu vực và quốc tế.

Tại WeChoice Awards 2025, hạng mục “Vươn mình ra biển lớn” được xây dựng nhằm tôn vinh những doanh nghiệp sở hữu nội lực vững vàng, theo đuổi chiến lược đổi mới sáng tạo thực chất và từng bước khẳng định năng lực cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Danh sách các đơn vị được xướng tên trải dài trên nhiều lĩnh vực then chốt:

Tài chính - Ngân hàng: VietinBank, ACB, HDBank, VPBank. Công nghệ & Truyền thông: FPT, DatVietVAC, Zeit Media. Sản xuất & Công nghiệp: VinFast, Tập đoàn Đại Dũng, AgriS, TH Group, Canifa. Bất động sản & Hạ tầng: Sun Group, T&T Group, Masterise Homes.

Sự đa dạng này minh chứng cho một bước ngoặt trong tư duy kinh doanh của khối doanh nghiệp nội. Thành công hiện nay không còn chỉ được đo lường bằng quy mô tăng trưởng bề nổi, mà nằm ở sự chuyển dịch sâu sắc trong năng lực quản trị, tốc độ số hóa và khả năng tạo ra giá trị thặng dư bền vững cho xã hội.

VietinBank: Điển hình của chiến lược xây dựng nội lực từ lõi số

Trong số các định chế tài chính được vinh danh, sự góp mặt của Ngân hàng Bán lẻ VietinBank là một ví dụ điển hình cho vai trò dẫn dắt của ngành ngân hàng trong việc tạo lập hạ tầng cho tăng trưởng kinh tế.

Những năm gần đây, VietinBank đã thực hiện những bước đi quyết liệt trong việc tái cấu trúc mô hình vận hành thông qua chuyển đổi số toàn diện. Việc nâng cao chất lượng dịch vụ và tối ưu hóa quy trình không chỉ giúp ngân hàng thích ứng nhanh chóng với các biến động của thị trường tài chính quốc tế, mà còn tạo ra một hệ sinh thái dịch vụ linh hoạt, minh bạch.

Đáng chú ý, song song với mục tiêu lợi nhuận, VietinBank vẫn duy trì vai trò huyết mạch trong việc đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Thông qua các giải pháp tài chính số hóa, ngân hàng đã mở rộng khả năng tiếp cận vốn, thúc đẩy năng lực sản xuất kinh doanh cho nhiều nhóm khách hàng khác nhau.

Bên cạnh đó, việc thực thi trách nhiệm xã hội và thúc đẩy phát triển bền vững (ESG) đã trở thành một phần không thể tách rời trong chiến lược phát triển của ngân hàng. Đây chính là những tiêu chí quan trọng để một doanh nghiệp nội địa tự tin khẳng định tầm vóc khi bước ra các sân chơi lớn hơn.

Việc các thương hiệu như VietinBank cùng các tập đoàn lớn được xướng tên tại WeChoice Awards 2025 không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực riêng lẻ. Đó là sự xác nhận cho một xu hướng chung: Doanh nghiệp Việt đang chủ động xây dựng một nội lực đủ mạnh, lấy sự đổi mới làm động lực và sự bền vững làm nền tảng.

Hành trình "vươn mình ra biển lớn" của kinh tế Việt Nam trong tương lai sẽ tiếp tục được viết tiếp bởi những doanh nghiệp biết tận dụng sức mạnh công nghệ để tối ưu hóa nguồn lực, từ đó đóng góp thực chất vào sự phát triển chung của quốc gia trong kỷ nguyên hội nhập mới.