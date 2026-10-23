Đoàn xe địa hình Đông Nam Á, có đại diện Việt Nam, hoàn thành hành trình 630 km qua hai quốc gia

Khởi hành từ ngày 1/10, chương trình kéo dài 5 ngày 4 đêm với sự tham gia của các thành viên đến từ Việt Nam, Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan và Philippines. Đây là sự kiện trải nghiệm lái xe thường niên của BFGoodrich tại Đông Nam Á, năm nay mang chủ đề "Cross Borders", xoay quanh ba nhóm thử thách: kỹ năng lái xe, khả năng thích ứng với địa hình thay đổi và trải nghiệm văn hóa bản địa.

Với sự hỗ trợ của Phòng Thương mại Khon Kaen, đoàn xe di chuyển qua ba chặng chính, xuất phát từ Khon Kaen (Thái Lan), đến thủ đô Viêng Chăn (Lào) rồi trở về Udon Thani (Thái Lan). Ngày đầu tiên là chặng dài nhất, hơn 320 km từ Khon Kaen đến Chiang Khan, đi qua khu vực Nam Nao với những cung đường uốn lượn giữa rừng núi. Sang ngày thứ hai, đoàn đi tiếp khoảng 150 km qua tỉnh Loei để đến Viêng Chăn, men theo một phần dòng Mekong và tiếp xúc với nhịp sống của người dân hai bên. Ở chặng cuối dài hơn 160 km, sau khi tham quan That Luang, công trình biểu tượng của thủ đô Lào, đoàn trở về Udon Thani và trải nghiệm đoạn đường địa hình tại khu vực Phu Foi Lom.

Các tuyến đường trong hành trình thay đổi liên tục, từ đường đất, sỏi đá đến đường đèo núi, đòi hỏi người lái phải kiểm soát xe tốt và tuân thủ quy trình an toàn của ban tổ chức. Bên cạnh phần lái xe, chuyến đi còn có các hoạt động khám phá ẩm thực, cảnh quan và giao lưu văn hóa, tạo cơ hội kết nối giữa các thành viên đến từ năm quốc gia.

Dòng lốp được sử dụng trong suốt hành trình là BFGoodrich All-Terrain T/A KO3, thế hệ kế nhiệm của KO2. Theo nhà sản xuất, KO3 được cải tiến ở ba yếu tố gồm độ bền, độ bám đường và tuổi thọ gai lốp. Lốp sử dụng công nghệ CoreGard tăng độ cứng cho hông lốp, kết hợp thiết kế khối gai so le nhằm hạn chế hư hỏng do sỏi đá. Phần vai lốp dạng răng cưa, các thanh chống bám bùn và hợp chất cao su mặt gai mới được thiết kế để tăng lực kéo trên đường đất, sỏi và bùn, trong khi các rãnh gai phụ tự khóa 3D giúp phân bổ lực đều hơn, giảm mòn không đều. Dòng lốp này hướng tới người dùng xe bán tải, SUV và xe hai cầu thường di chuyển trên nhiều dạng địa hình.

Tại Việt Nam, BFGoodrich All-Terrain T/A KO3 được giới thiệu từ năm 2024, hiện có nhiều kích thước cho các dòng xe bán tải, SUV và xe đa địa hình.

Đây không phải lần đầu các khách mời Việt Nam tham gia chuỗi hành trình trải nghiệm của BFGoodrich. Năm 2024, đoàn Việt Nam từng tham gia hành trình qua Lào và Việt Nam; năm 2025 là chuyến đi qua hơn 4.000 khúc cua tại miền Bắc Thái Lan. Anh Bùi Hữu Việt, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Xe bán tải Việt Nam, là một trong những gương mặt đã đồng hành cùng thương hiệu qua cả hai hành trình trước đó.

PV

Ảnh: BTC