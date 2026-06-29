Đoàn xe ba bánh đưa dâu gây xôn xao đường phố: Lời thú nhận bất ngờ từ 3 tài xế

Thời gian này, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 30 giây ghi lại cảnh đoàn 4 xe ba bánh chạy trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Mỹ Đức Tây, tỉnh Đồng Tháp, chở người đi đưa dâu theo hướng Trung Lương - Mỹ Thuận. Theo nội dung đoạn clip, các xe này có dấu hiệu chở quá số người quy định và nhiều người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm.

Hình ảnh nhóm người đi đưa dâu thời điểm đó cũng khiến người đi đường đặc biệt chú ý.

Hôm nay (29/6), thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp, 4 tài xế điều khiển xe máy ba bánh vi phạm trật tự an toàn giao thông trong clip trên đã bị xử lý.

Trước đó, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) chuyển thông tin phản ánh của người dân kèm video ghi lại cảnh 4 xe ba bánh chạy trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Mỹ Đức Tây, tỉnh Đồng Tháp, chở người đi đưa dâu theo hướng Trung Lương - Mỹ Thuận.

Tiếp nhận chỉ đạo, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp giao Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 xác minh, mời các tài xế đến làm việc. Tại cơ quan công an, cả 4 người đều thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Tờ Tuổi Trẻ dẫn thông tin cụ thể, tài xế Hầu Phi Cường (53 tuổi, ngụ xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp) bị lập biên bản về các lỗi chở người không đội mũ bảo hiểm và chở theo từ 3 người trở lên, bị phạt 1,2 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

3 tài xế còn lại gồm Nguyễn Văn Mười Hai (48 tuổi), Đặng Tấn Việt (25 tuổi) và Đặng Văn Sơn (47 tuổi, cùng ngụ xã Mỹ Đức Tây, tỉnh Đồng Tháp) ngoài các lỗi trên, còn vi phạm điều khiển xe không có giấy phép lái xe và không có giấy chứng nhận đăng ký xe. Mỗi tài xế bị xử phạt 10,7 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Bên cạnh đó, cả 3 tài xế này đều khai nhận phương tiện không có giấy tờ hợp lệ nên bị áp dụng hình thức tịch thu xe theo quy định.