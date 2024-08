Đoạn video được quay lén từ viện dưỡng lão cao cấp tiết lộ sự thật khiến nhiều người thổn thức

Bạn đã bao giờ nghĩ về cuộc sống của mình sẽ như thế nào khi về già chưa?

Có nhiều quảng cáo về mô hình viện dưỡng lão khi về già như đến viện dưỡng lão với những người bạn thân nhất của mình, ngâm mình trong suối nước nóng, hát karaoke, chơi trò chơi và tham dự các bữa tiệc hàng ngày. Nhiều người cũng khao khát điều này và nói rằng về già tôi cũng sẽ như vậy.

Nhưng thật không may, đây không phải là sự thật.

Một đoạn video được "quay lén" tại một viện dưỡng lão cao cấp ở Thượng Hải (Trung Quốc) đã lật tẩy sự thật về cuộc sống như mơ ở viện dưỡng lão: Không phải lúc nào cũng có ca nhạc, múa hát hay những bữa tiệc của người già.

Và đây là một thực tế khiến nhiều người chạnh lòng.

Viện dưỡng lão ở Thượng Hải (Trung Quốc).

- 01 -

Đoạn phỏng vấn này được blogger "Lúa mì đã chín" thực hiện. Anh đến viện dưỡng lão vào lúc 3 giờ chiều, trong một phòng chỉ có 1 bà cụ đang ngồi trên giường, 3 người còn lại đang ngủ.

Blogger trò chuyện với bà và được biết bà đã sống ở đây được gần hai năm. Khi được hỏi về cảm xúc, bà cụ thở dài và cho biết cảm giác như đang ở trong tù. Ông nhà bà đã mất 3 năm trước ở tuổi 92. Cụ chọn ở viện dưỡng lão này vì ở gần nhà con gái út của cụ, thỉnh thoảng hai con gái sẽ thay phiên nhau vào chăm sóc cụ, trong khi con trai thì không.

Lịch trình hàng ngày ở đây chỉ ăn và ngủ. Mỗi sáng thức dậy, bà ăn sáng lúc 5h40, ăn trưa lúc 10h40, ăn tối lúc 16h40 và kết thúc một ngày. Trong toàn bộ viện dưỡng lão, kể cả bà, chỉ có ba người già có thể đi lại được. Những người khác đều nằm trên giường mỗi ngày.

Ngoại trừ bà cụ đang nói chuyện với blogger, một ông cụ khác được con gái chăm sóc thì 2 người còn lại trong phòng đều được nhân viên của viện dưỡng lão cho ăn.

Ở nửa sau, bạn có thể thấy quá trình ăn uống không được suôn sẻ cho lắm. Ông lão mặc quần áo đỏ nằm trên giường phải được y tá dỗ dành mới kịp cắn một miếng.

Sau khi video này được tung ra đã gây ra rất nhiều tranh cãi trên mạng. Bởi vì thông thường viện dưỡng lão mà chúng ta thấy trong video tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Nhưng viện dưỡng lão này thiếu sức sống và thậm chí có chút buồn chán.

Tại sao lại có một khoảng cách lớn như vậy so với trí tưởng tượng? Có lẽ đây mới là viện dưỡng lão ngoài thực tế. Những người bị mất khả năng vận động như thế này cần được chăm sóc bởi các bác sĩ và y tá chuyên môn.

Sau đó, một số cư dân mạng đã xác nhận đoạn video này là sự thật. Viện dưỡng lão này phí cơ bản hàng tháng là khoảng 6.000 tệ (khoảng 21 triệu đồng), cao hơn mức trung bình.

Nhưng đây cũng là phần đáng thất vọng nhất trong toàn bộ video. Họ không phải không có con cái và người thân.

Những người già này, với độ tuổi trung bình trên 90, đã bận rộn gần hết cuộc đời, để rồi nhận ra rằng cuối cùng họ là những người duy nhất còn lại cô độc ở một góc giường nhỏ trong viện dưỡng lão.

-02-

Tại sao những người có con này lại phải vào viện dưỡng lão?

Một mẩu tin được đăng tải trên tờ Tin tức buổi sáng Tiêu Tường thế này.

Bà Tôn, 91 tuổi ở Thượng Hải phàn nàn với các phóng viên rằng bà bị "mắc kẹt" trong viện dưỡng lão.

Cách đây 5 năm, bà được đưa vào viện dưỡng lão do bị ngã. Mặc dù bà đã bình phục sau vài tháng nhưng các con của bà nhất trí không chịu đưa bà về nhà và giấu chìa khóa cũng như giấy tờ của bà.

Trong 5 năm qua, bà Tôn, người hàng ngày bị "mắc kẹt" trong viện dưỡng lão, ngày càng trở nên chán nản.

Bên này bà Tôn phản đối kịch liệt, nhưng bên kia các con cũng có những bất bình riêng. Họ nói rằng họ đến thăm mẹ mỗi tuần. Mỗi lần đến mẹ sẽ nhận được một túi trái cây lớn và một bộ quần áo để thay. Vì biết tình trạng đường tiêu hóa của mẹ không tốt nên con cái cũng sẽ mang theo loại đậu nành tốt cho đường tiêu hóa.

Nhưng họ đều có một điểm mấu chốt: Nhất quyết không cho mẹ về nhà.

Người con trai thứ hai nói: Nếu trở về nhà mỗi người có một tháng để chăm, ai sẽ đồng ý? Không ai có thể gánh nổi trách nhiệm này. ‍

Mọi người đều không còn sức lực vì cuộc sống bận rộn, nhưng họ lo lắng rằng điều gì đó có thể xảy ra với mẹ nếu để mẹ sống một mình. Vì vậy, gửi mẹ vào viện dưỡng lão đã trở thành giải pháp tốt nhất vào lúc này.

Dù không phải là lựa chọn tốt nhất nhưng đó là lựa chọn duy nhất cho những người con "thực sự bận rộn".

-03-

Trong thời đại mà người trẻ buộc phải trở thành những "cái máy" làm việc quá sức, vừa phải chăm sóc cha mẹ già, vừa lo lắng cho con nhỏ, sự cân bằng ấy đối với nhiều người là điều vô cùng xa xỉ.

Không phải bọn họ không muốn hiếu thảo, chỉ là rất có thể, loại hiếu thảo này chính là một loại bất lực.

Có một bài báo được đăng tải trên trên Toutiao có tựa đề "Ngày mai tôi sẽ vào viện dưỡng lão và tôi nhận ra rằng dù sống hay chết tôi cũng không thể mang con cái theo mình".

Tác giả bài viết là một nhà văn đã nghỉ hưu, 78 tuổi đến từ tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), bày tỏ sự xúc động khi ngày hôm sau bà phải vào viện dưỡng lão.

Mở đầu bà viết:

Tôi có chồng và một con gái. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng điểm dừng chân cuối cùng của tôi sẽ là viện dưỡng lão. Nhưng bây giờ chồng mất, con gái lấy chồng xa, khả năng tự chăm sóc bản thân của tôi ngày càng kém.

Tôi không muốn gây rắc rối cho con gái, thậm chí dù không muốn vào viện dưỡng lão thì đó cũng là nơi tốt nhất đối với tôi lúc này.

Khi chuẩn bị rời xa nhà, tôi nhận ra rằng có rất ít thứ tôi có thể mang theo vào cuối đời.

Khi còn trẻ, tôi thích ngôi nhà lớn nhưng giờ tôi không còn sức lực để dọn dẹp nữa. Các góc phòng bắt đầu bám bụi, mái nhà bắt đầu xuất hiện những vết nứt, chiếc ghế sofa vải mà tôi từng yêu thích đã ố vàng.

Hơn nữa, việc vào viện dưỡng lão tốt hơn chắc chắn sẽ tốn rất nhiều chi phí. Lương hưu không nuôi nổi nên tôi phải bán căn nhà mà vợ chồng tôi đã vất vả mua cả nửa đời người.

Và tôi có một căn nhà chứa đầy những thứ quý giá do bản thân dày công tích lũy nhưng cuối cùng tôi cũng không thoát khỏi số phận bị con cháu "xử lý".

Ngày đến viện dưỡng lão, bà chỉ xách theo một chiếc vali, trong đó có vài bộ quần áo, CMND, thẻ ngân hàng và điện thoại di động.

Đó là tất cả.

-04-

Trong xã hội năng động ngày nay, việc chăm sóc người già đang dần trở thành một bài toán khó đối với nhiều gia đình, đặc biệt là với những người trẻ bận rộn với công việc và cuộc sống hàng ngày. Đâu là giải pháp cho những lúc không thể ở bên cạnh cha mẹ?

Cuộc sống này, quả thật, giống như quả dưa chín mùa - đến lúc sẽ phải rời xa cành, trở về với cội nguồn. Mỗi người mỗi vận, mỗi ngả đường đời để bước đi. Nhưng thay vì đắm chìm trong lo lắng về tương lai, hay sống trọn vẹn từng khoảnh khắc hiện tại. Bạn không chỉ cần xây dựng một sự nghiệp vững chắc, tích lũy tài chính, mà còn cần phải lập kế hoạch để cuộc sống về sau của mình và người thân được an yên, tự tại.

Thật đơn giản, nếu có thể tự chủ được cuộc đời mình, bạn sẽ không trở thành gánh nặng cho con cái. Và có lẽ, vào những ngày tháng nghỉ ngơi, nhìn lại hành trình đã qua, bạn sẽ có thể tự hào kể cho con cháu nghe về những trang hào hùng của đời mình, những cuộc phiêu lưu bất ngờ và thú vị mà bạn đã trải qua. Những câu chuyện ấy, chắc chắn sẽ là nguồn cảm hứng bất tận cho thế hệ sau.

Trong cuộc sống bận rộn hiện đại, đôi khi chúng ta không thể dành trọn vẹn thời gian để chăm sóc cho cha mẹ của mình hàng ngày. Đó là lúc lựa chọn một viện dưỡng lão uy tín trở nên vô cùng quan trọng. Một viện dưỡng lão tốt không chỉ cần có cơ sở vật chất hiện đại, khang trang mà còn phải đảm bảo khả năng chăm sóc chuyên nghiệp, tận tâm. Đội ngũ y bác sĩ và nhân viên phải thực sự am hiểu về nhu cầu của người cao tuổi, từ đó tạo nên một môi trường sống an lành, thoải mái để bậc sinh thành của chúng ta có thể an hưởng những năm tháng tuổi già. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng, tìm hiểu thông tin và chọn lựa một nơi thật sự phù hợp, để lòng biết ơn và trách nhiệm của con cái được thể hiện một cách xứng đáng nhất.