Đoàn Văn Hậu hôn Doãn Hải My cực tình ngay trên sân bóng

Trong trận đấu diễn ra tối 13/10 trên sân vận động Hàng Đẫy, CLB Công an Hà Nội (CAHN) chịu thất bại sít sao 0-1 trước đại diện đến từ Nhật Bản – Kashima Antlers. Dù kết quả trên sân chưa thực sự trọn vẹn cho đội nhà, sự chú ý của nhiều khán giả trên khán đài vẫn đổ dồn về sự xuất hiện của Doãn Hải My – bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu.

Xuyên suốt thời gian diễn ra trận đấu, Doãn Hải My ngồi trên khán đài tập trung theo dõi từng diễn biến. Cổ động viên không khó để nhận ra vẻ ngoài rạng rỡ của người đẹp khi cô đeo kính, búi tóc gọn gàng và mặc chiếc áo đấu màu đỏ truyền thống của CLB CAHN .

Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Doãn Hải My đã di chuyển xuống khu vực đường pitch để gặp gỡ và chia sẻ cùng Đoàn Văn Hậu. Cả hai dành cho nhau những cử chỉ chăm sóc và tương tác vô cùng ngọt ngào, ấm áp.



Hải My và Văn Hậu khoá môi (Ảnh: bongdadoisong)

(Ảnh: bongdadoisong)

Hải My đến sân cổ vũ Văn Hậu (Ảnh: HĐ)

Văn Hậu thi đấu năng nổ dưới sân (Ảnh: HĐ)

Sau đám cưới hoành tráng diễn ra vào tháng 11/2023, cuộc sống hôn nhân của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My tiếp tục thu hút sự quan tâm và ngưỡng mộ từ đông đảo công chúng. Tổ ấm của cặp đôi thêm trọn vẹn và tràn ngập niềm vui khi chào đón sự xuất hiện của con trai đầu lòng, bé Lúa (tên thật là Minh Đăng), vào tháng 5/2024.

Không chỉ tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào, cả hai còn thể hiện sự thấu hiểu và đồng hành bền chặt trong giai đoạn khó khăn khi Văn Hậu gặp chấn thương kéo dài, phải sang nước ngoài phẫu thuật và tập phục hồi. Trong suốt quãng thời gian đó, Hải My luôn ở bên chăm sóc, làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho chồng, trong khi nam cầu thủ cũng vô cùng cưng chiều vợ và tích cực học hỏi để trở thành một "ông bố bỉm sữa" chu đáo. Dù bận rộn với vai trò làm mẹ, Doãn Hải My vẫn duy trì công việc kinh doanh riêng, tự chủ trong cuộc sống và nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn. Lựa chọn lối sống kín đáo, nhẹ nhàng, chỉ chia sẻ những khoảnh khắc gia đình bình dị và ấm áp lên mạng xã hội, Văn Hậu và Hải My đã xây dựng nên một mái ấm viên mãn khiến nhiều người mơ ước.