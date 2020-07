Đoạn mô phỏng "vỡ đập Tam Hiệp" thu hút sự chú ý của người TQ: Hàng trăm km chìm trong tường thành nước

Thời gian gần đây, mưa lớn liên tục ở miền nam Trung Quốc gây ra lũ lụt nghiêm trọng trên lưu vực sông Trường Giang, mực nước của đập Tam Hiệp dâng cao khiến nghi vấn về khả năng vỡ đập tiếp tục lan rộng.

Đáp trả lại những đồn đoán này, chuyên gia thủy văn học và tài nguyên nước kiêm Viện sĩ Học viện Kỹ thuật Trung Quốc Vương Hạo nói rằng, đập Tam Hiệp không phát sinh bất cứ vấn đề nào, thậm chí, đập này "càng ngâm nước sẽ càng chắc chắn hơn trong 100 năm".

Chia sẻ với Tuần báo kinh tế Trung Quốc, ông này nói: "Thứ nhất, bản thân con đập được thiết kế dựa trên khả năng ngăn chặn siêu lũ "nghìn năm có một". Có bằng chứng thủy văn để rút ra kinh nghiệm từ trận lụt lớn nhất trong lịch sử sông Trường Giang xảy ra vào năm 1870, với lưu lượng đỉnh lũ đạt 105.000 m3/giây.

Do tiêu chuẩn an toàn của đập Tam Hiệp được thiết kế để chống lại trận lũ "nghìn năm có một cộng thêm 10%" nên ngay cả khi dưới sức công phá của lưu lượng đỉnh lũ lên tới 124.300 m3/giây (một trận lũ lớn như vậy chưa từng xảy ra ở khu vực Tam Hiệp trong lịch sử), con đập vẫn an toàn.

Thứ hai, đập Tam Hiệp là đập trọng lực bê tông, là loại đập có kết cấu chắc chắn nhất, không chỉ không sợ ngâm nước trong thời gian dài, mà sức nén của nó sẽ ngày càng vững chắc hơn trong vòng 100 năm. Kết quả đo lường thực tế cũng cho thấy, đập Tam Hiệp đã tích nước 17 năm, sức nén hiện tại của đập Tam Hiệp đã tăng từ 25 MPa được thiết kế ban đầu lên 43 MPa, vượt xa tiêu chuẩn thiết kế. Đập trọng lực bê tông không sợ lũ lụt, lại có 23 cửa xả đáy và 22 cửa xả bề mặt, khả năng xả lũ siêu lớn nên con đập càng không sợ siêu đại hồng thủy tập kích".

Trong khi đó, Kỹ sư trưởng của Tập đoàn Tam Hiệp Triệu Thự Quang cho biết, từ kết quả thí nghiệm hiện nay có thể thấy, kết cấu bê tông của đập Tam Hiệp sẽ không phát sinh bất cứ vấn đề nào trong ít nhất 500 năm nữa.