Tối 22/11, trong đêm Chung kết và Trao giải Sao Mai 2026, Đoàn Linh được xướng tên ở hai hạng mục: Giải Khán giả bình chọn và Giải Phong cách. Điều đáng nói, cô đã dừng bước từ liveshow 4 và không góp mặt trong cuộc đua giành ngôi vị cao nhất.

Đoàn Linh nhận giải trên sân khấu đêm Chung kết và Trao giải Sao Mai 2026 tối 22/11. Ảnh: NVCC

Theo công bố của Ban tổ chức, khi cổng bình chọn trên VTVgo khép lại lúc 12h ngày 22/11, Đoàn Linh dẫn đầu với 146.038 lượt, chiếm 42,1% tổng số phiếu. Nếu Giải Phong cách ghi nhận cá tính biểu diễn, thì con số này cho thấy tình cảm khán giả dành cho nữ ca sĩ suốt hành trình cuộc thi.

Đoàn Linh dẫn đầu cổng bình chọn với 146.038 lượt, chiếm 42,1% tổng số phiếu. Ảnh: NVCC

"Không có gì hạnh phúc hơn việc được khán giả yêu thương"

Đoàn Linh cho biết cảm xúc trong đêm trao giải hoàn toàn trái ngược với đêm thi thứ tư, khi cô biết mình phải rời cuộc thi.

"Khi ấy, Linh đã rất buồn và tiếc nuối vì vẫn còn nhiều điều mình chưa kịp thể hiện. Hôm nay, khi nhận được cùng lúc hai giải thưởng, Linh thực sự rất xúc động. Đặc biệt là giải thưởng do khán giả bình chọn, bởi Linh nghĩ rằng với một người làm nghệ thuật, không có gì hạnh phúc hơn việc được khán giả yêu thương và đón nhận. Đối với Linh, hai giải thưởng này thực sự rất quan trọng trong cuộc đời làm nghề", cô chia sẻ.

Nữ ca sĩ rạng rỡ bên hoa và chứng nhận giải thưởng. Ảnh: NVCC

Nữ ca sĩ xem hai giải thưởng là bước đầu tiên để khán giả nhớ đến hình ảnh một cô gái sinh ra trên đất Bắc Ninh, cái nôi của dân ca Quan họ, luôn muốn làm mới những ca khúc dân ca quen thuộc bằng màu sắc riêng. Hai giải thưởng cũng là bước đệm, tiếp thêm cho cô niềm tin và năng lượng để tiếp tục cống hiến. Cô hy vọng trong thời gian gần sẽ gửi đến khán giả những sản phẩm âm nhạc chất lượng, chỉn chu và mang màu sắc riêng. "Điều Linh trân trọng nhất sau hành trình Sao Mai 2026 chính là tình yêu thương mà quý khán giả đã dành cho mình", Đoàn Linh nói.

Khoảnh khắc Đoàn Linh được xướng tên trong đêm trao giải. Ảnh: NVCC

Hành trình qua 4 liveshow

Ngay từ Liveshow 1, Đoàn Linh đã thể hiện màu sắc riêng với mashup "Sen hồng hư không - Tứ Phủ" (Trần Tiến - Hồ Hoài Anh), tiết mục giàu bản sắc văn hóa được khán giả đánh giá tích cực.

Đoàn Linh chăm chút tạo hình cho từng lần xuất hiện tại Sao Mai 2026. Ảnh: NVCC

Ở Liveshow 2, cô chọn "Chiều phủ Tây Hồ" của nhạc sĩ Phú Quang, tác phẩm mà giám khảo khách mời NSND Phạm Ngọc Khôi nhận định là rất khó. Dẫu vậy, nữ ca sĩ đã thể hiện tương đối trọn vẹn tinh thần ca khúc và nhận nhiều lời khen. Diva Mỹ Linh dành cho Đoàn Linh nhận xét đầy thiện cảm: "Trời cho tương đối hào phóng cho em, cho thanh lại còn cho sắc". Theo nữ giám khảo, dù đây là ca khúc quen thuộc, khó tạo sự mới mẻ, Đoàn Linh vẫn thể hiện tốt bằng lối hát nhẹ nhàng và những điểm nhấn riêng. Bà còn dự đoán cô có tiềm năng sở hữu những đêm nhạc riêng chất lượng trong tương lai.

Diva Mỹ Linh nhận xét Đoàn Linh được "trời cho tương đối hào phóng, cho thanh lại còn cho sắc". Ảnh: NVCC

Liveshow 3 với chủ đề "Tình ca", Đoàn Linh mạnh dạn chọn sáng tác mới "Có nợ không duyên" của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và kết hợp dân gian với nhạc điện tử (EDM), tạo nên không gian âm nhạc hiện đại trên nền chất liệu truyền thống. Cô cho biết muốn mang đến hơi thở mới cho âm nhạc mang âm hưởng dân gian Việt Nam. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đánh giá cô đã thực sự sống trong tác phẩm. PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn khen phần trình diễn giàu tính nghệ sĩ, còn ca sĩ Võ Hạ Trâm ấn tượng với phong cách liêu trai, ma mị của cô.

Đoàn Linh mạnh dạn đưa chất liệu dân gian vào không gian âm nhạc hiện đại. Ảnh: NVCC

Đến Liveshow 4 "Những giai điệu bất hủ", Đoàn Linh mang liên khúc Quan họ "Còn duyên" và "Hoa thơm bướm lượn" với bản phối mới. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đánh giá đây là sự đầu tư và sáng tạo hiếm thấy, nhưng màn thử nghiệm không nhận được sự đồng thuận từ các giám khảo khác, khiến cô phải dừng bước.

Qua từng vòng thi, Đoàn Linh cho thấy hình ảnh một nghệ sĩ trẻ không ngại thử thách, từ tác phẩm kinh điển đến sáng tác mới, từ âm hưởng dân gian truyền thống đến các yếu tố âm nhạc đương đại.

Nữ ca sĩ trong đêm Chung kết và Trao giải Sao Mai 2026. Ảnh: NVCC

Được khán giả gọi là "Hoa hậu Sao Mai 2026"

Ngoài lựa chọn âm nhạc, Đoàn Linh gây chú ý bởi ngoại hình xinh đẹp và sự chỉn chu trong trang phục ở từng tiết mục. Nhiều khán giả yêu mến gọi cô là "Hoa hậu Sao Mai 2026".

Nhiều khán giả yêu mến gọi Đoàn Linh là "Hoa hậu Sao Mai 2026". Ảnh: NVCC

Vẻ đẹp nổi bật của Đoàn Linh trong đêm trao giải. Ảnh: NVCC

Sinh ra và lớn lên tại Bắc Ninh, Đoàn Linh sớm được nuôi dưỡng tình yêu với âm nhạc dân gian. Những làn điệu Quan họ đi vào đời sống từ thuở nhỏ đã trở thành một phần trong định hướng nghệ thuật của cô. Theo đuổi đam mê một cách nghiêm túc, cô tốt nghiệp ngành Thanh nhạc tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương và đang học Thạc sĩ ngành Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc tại chính ngôi trường này.

Đoàn Linh bên cô giáo, TS Hương Giang trong đêm trao giải. Ảnh: NVCC

Trước Sao Mai 2026, cô từng đoạt giải Nhì Giọng hát hay Tây Hồ (2022), giải Nhất Giọng hát trẻ - Thanh âm Hà Nội (2023) và Quán quân Đỉnh cao Âm nhạc 2024.

Đoàn Linh trên thảm đỏ Sao Mai 2026. Ảnh: NVCC

Điều đáng chú ý ở Đoàn Linh không chỉ là khả năng thể hiện những tác phẩm mang âm hưởng truyền thống, mà còn ở khát vọng làm mới chất liệu quen thuộc bằng tư duy âm nhạc hiện đại.

Dù chưa chạm tới vị trí cao nhất, hai giải thưởng tại Sao Mai 2026 vẫn là dấu mốc đáng nhớ, và là nguồn động viên để Đoàn Linh tiếp tục đưa những giai điệu mang bản sắc Việt đến gần hơn với khán giả.