Đoàn liên ngành làm việc với trường học bị 'tố' đưa trứng, thịt bốc mùi vào bữa ăn của học sinh

Liên quan đến vụ việc thực phẩm có mùi ôi thiu được đưa vào bếp ăn Trường Tiểu học Cự Khê (xã Bình Minh, Hà Nội), ngày 16/10, trao đổi với PV Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Anh Đào trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Bình Minh cho biết: Ngay sau khi phát hiện sự việc, UBND xã đã thành lập đoàn liên ngành của xã, phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố làm việc với nhà trường và lấy mẫu kiểm tra. Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra cũng sẽ làm việc với đơn vị cung cấp suất ăn và cung cấp thực phẩm để làm rõ các vấn đề liên quan.

Đối với thông tin phụ huynh học sinh phản ánh việc UBND xã chỉ định thầu thay vì đấu thầu lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn, bà Đào cho biết Đoàn đang tiến hành kiểm tra và sẽ thông báo sau.

Cũng trong sáng ngày 16/10, nhiều phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học Cự Khê rất lo lắng cho sức khỏe của con. Chị Nguyễn H.B (trú tại xã Bình Minh) cho biết, con chị đang học lớp 2 của trường. Những năm trước, tại trường không xảy ra vấn đề về thực phẩm không đảm bảo. Năm nay, trường đổi đơn vị cung cấp suất ăn nên mới như vậy. “Nhiều hôm con đi học về phản ánh đồ ăn không đầy đặn, không ngon, không có trái cây”, chị B chia sẻ.

Trước đó, ngày 15/10, trên mạng xã hội, phụ huynh trường Tiểu học Cự Khê phản ánh chất lượng thực phẩm cho bữa ăn bán trú không đảm bảo. Cụ thể, nhiều túi trứng cút đã bóc vỏ được đưa đến trường học để chế biến bữa trưa cho học sinh đã bị bốc mùi, chảy nước.

Phụ huynh Trường Tiểu học Cự Khê lo lắng với chất lượng bữa ăn bán trú

Chiều ngày 15/10, Phòng Văn hóa - Xã hội xã Bình Minh đã có buổi làm việc với phụ huynh, nhà trường và đơn vị cung cấp thực phẩm bếp ăn là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Anh.

Công ty THHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Anh thừa nhận, thực phẩm gồm trứng và thịt chuyển đến Trường tiểu học Cự Khê chưa để trong túi hút chân không, chưa để trong thùng bảo ôn như quy định; nhân viên bếp của công ty chưa thực hiện quy trình tiếp nhận thực phẩm vào bếp.

Phòng Văn hóa – Xã hội xã Bình Minh đã đề nghị công ty tìm nhà cung cấp thực phẩm khác đảm bảo an toàn thực phẩm, thay thế các dụng cụ bếp đảm bảo vệ sinh. Trong quá trình hậu kiểm nếu công ty này không thực hiện đầy đủ các nội dung kết luận trên thì sẽ thông báo dừng cung cấp suất ăn bán trú trên địa bàn xã.