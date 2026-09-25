Doãn Hải My khác lạ

Những ngày gần đây, Đoàn Văn Hậu nhận được nhiều sự chú ý sau loạt ồn ào trên mạng xã hội. Tối 24/9, nam cầu thủ cùng vợ - Doãn Hải My - xuất hiện tại buổi premiere bộ phim Trại Buôn Người ở Hà Nội, nhanh chóng thu hút sự quan tâm.

Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi cặp đôi cùng góp mặt tại một sự kiện công chiếu phim. Đây cũng là lần hiện diện công khai cùng nhau sau ồn ào mới đây của nam hậu vệ sinh năm 1999.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My trong sự kiện tối 24/9.

Clip: Cặp đôi gây chú ý khi xúât hiện tại sự kiện. Clip: Như Hoàn.

Song, spotlight lại thuộc về vẻ ngoài của Doãn Hải My. Ngoài sự xinh đẹp thường thấy, nhiều cư dân mạng nhanh chóng nhận ra sự thay đổi của Doãn Hải My so với nhiều lần xuất hiện trước đây. Đó là cô nàng đã buộc tóc.

Mái tóc dài thẳng màu đen được thả tự nhiên vốn đã trở thành hình ảnh quen thuộc của Hải My. Từ khi xuất hiện tại các sự kiện, đi cổ vũ chồng thi đấu cho đến những khoảnh khắc đời thường, nàng WAG thường trung thành với kiểu tóc này. Vì vậy, chỉ cần đổi sang kiểu buộc tóc đơn giản, diện mạo của Hải My lập tức trông khác hẳn. Và có vẻ lần này, sự thay đổi lại khá đúng ý dân tình.

Nhiều cư dân mạng nhận xét Hải My khi buộc tóc trông trẻ trung, gọn gàng hơn, đồng thời kiểu tóc cũng giúp tổng thể outfit lần này nổi bật hơn. "Buộc tóc lên như thế này trông My xinh quá", "Buộc tóc lên trông tiểu thư, đẹp mà sang á My ơi", "My nay mặc vậy đẹp nè, cột tóc dễ thương", "Layout này nhìn cuốn nha bà My ơi"... là một số bình luận của cư dân mạng.

Cư dân mạng khen ngợi vẻ ngoài của Doãn Hải My khi buộc tóc.

Hình ảnh thường thấy của Doãn Hải My là thả tóc dài.

Không chỉ kiểu tóc, outfit trong lần xuất hiện này cũng nhận về nhiều lời khen. Từ trang phục, makeup cho đến kiểu tóc đều được nhận xét hài hòa, giúp tổng thể của Doãn Hải My trông thanh lịch và nổi bật nhưng không quá cầu kỳ.

Điều này cũng gây chú ý bởi thời gian gần đây, gu thời trang của Hải My trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Trong chuyến đi Nhật Bản cùng Đoàn Văn Hậu, một outfit của cô từng nhận về ý kiến trái chiều vì cách phối nhiều họa tiết và màu sắc. Một bộ phận netizen cho rằng tổng thể hơi rối mắt, trong khi những người khác vẫn cho rằng Hải My có lợi thế nhan sắc nên khá "cân" đồ.

Bên cạnh những lời khen dành cho nhan sắc, sự xuất hiện của hai vợ chồng cũng khiến nhiều người chú ý đến cách cô đồng hành cùng Đoàn Văn Hậu trong những năm qua. Nhiều cư dân mạng còn khen Đoàn Văn Hậu “số hưởng” - ý nói có vợ xinh đẹp, lại luôn là hậu phương vững chắc.

Sau khi kết hôn, Hải My không chỉ xuất hiện bên Văn Hậu trong những khoảnh khắc đời thường mà còn đồng hành cùng nam cầu thủ ở nhiều cột mốc trong sự nghiệp, đặc biệt là quãng thời gian anh gặp vấn đề về chấn thương.

Tháng 9/2024, khi Văn Hậu sang Hàn Quốc điều trị và tập phục hồi, Hải My cũng sang cùng chồng. Thời điểm đó, cô phải nhờ gia đình hỗ trợ chăm sóc con nhỏ để có thể ở bên Văn Hậu trong thời gian anh tập phục hồi.

Đến khi Văn Hậu trở lại với bóng đá, Hải My vẫn thường xuyên có mặt trong những cột mốc quan trọng của chồng. Cô xuất hiện trên khán đài cổ vũ anh thi đấu và đồng hành trong những sự kiện liên quan đến sự nghiệp.

Gần nhất, hồi tháng 4/2026, Hải My có mặt cùng Văn Hậu trong ngày anh ký hợp đồng mới với CLB Công an Hà Nội, tiếp tục gắn bó với đội bóng đến năm 2029. Đây là một dấu mốc đáng chú ý với nam cầu thủ sau quãng thời gian dài phải điều trị và phục hồi chấn thương.

Sau khi kết hôn và có con, cuộc sống của Doãn Hải My hiện tại cũng có nhiều thay đổi. Bên cạnh vai trò vợ và mẹ, cô vẫn duy trì công việc kinh doanh, hợp tác với các nhãn hàng và chia sẻ những hoạt động đời thường trên mạng xã hội.

Trên trang cá nhân, Hải My thường đăng tải hình ảnh đi cà phê, làm việc, chăm sóc con trai hay cùng chồng đi du lịch. Những nội dung này phần nào cho thấy cuộc sống hiện tại của hai vợ chồng xoay quanh công việc, gia đình và thời gian dành cho nhau.