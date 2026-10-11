Đoạn clip vài chục giây khiến cư dân mạng Việt hốt hoảng: Tưởng vui nhưng hậu quả lớn không ngờ, đừng chủ quan nữa!

Một đoạn clip ghi lại cảnh nhiều học sinh mầm non cầm những con dao đồ chơi bằng nhựa, đứng xếp hàng trước cửa lớp đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Trong clip, cô giáo vừa tra hỏi, vừa cặn kẽ giải thích cho các em hiểu vì sao đây là vật dụng nguy hiểm.

Nhiều người khen ngợi phản ứng kịp thời và đúng đắn của giáo viên chủ nhiệm. Dù làm bằng nhựa, các góc cạnh hay phản xạ đâm, chém khi đùa nghịch hoàn toàn có thể gây chấn thương vào mắt, mặt bạn học. Quan trọng hơn, việc cô giáo nhắc nhở và phạt các em là hành động cần thiết để ngăn chặn tư duy "bình thường hóa bạo lực" ngay từ lứa tuổi còn nhỏ.

Ảnh cắt từ clip

Khi đồ chơi mô phỏng vũ khí trở thành trào lưu

Những năm gần đây, nhiều loại đồ chơi có hình dáng giống vũ khí xuất hiện trên thị trường, từ dao nhựa, dao gấp mô hình đến các sản phẩm được thiết kế để người dùng xoay, lật và thực hiện những động tác biểu diễn bằng tay.

Với hình thức bắt mắt, giá thành không quá cao và cách sử dụng có vẻ đơn giản, các sản phẩm này có thể thu hút sự tò mò của trẻ nhỏ. Khi một món đồ chơi được bạn bè sử dụng hoặc xuất hiện trong những video giải trí trên mạng, trẻ càng dễ muốn sở hữu để bắt chước hay tham gia cùng nhóm bạn.

Với trẻ mầm non hay tiểu học, một món đồ chơi có thể đơn thuần là vật để khám phá, bắt chước nhân vật yêu thích hoặc thể hiện sự khéo léo. Nhưng khi trẻ chạy nhảy, giằng co hoặc vung đồ chơi vào người khác, những va chạm bất ngờ có thể xảy ra.

Về mặt tâm lý học hành vi và phát triển nhân cách, đồ chơi bạo lực còn là mầm mống gieo rắc nhiều hệ lụy lâu dài đối với sự phát triển của trẻ.

Khi trẻ tiếp xúc, cầm nắm và chơi các trò đóng giả đâm, chém, bắn nhau hàng ngày, não bộ trẻ sẽ dần xem hành vi bạo lực là điều "bình thường", "ngầu" hoặc một hình thức giải trí chấp nhận được. Trẻ mất đi sự nhạy cảm tự nhiên trước sự đau đớn của người khác

Hình thành thói quen giải quyết xung đột bằng vũ lực: Lứa tuổi nhỏ học qua hành vi bắt chước và thử nghiệm. Khi gặp mâu thuẫn với bạn bè, thay vì dùng lời nói hay sự lắng nghe, đứa trẻ quen chơi đồ chơi bạo lực có xu hướng phản xạ bằng hành động tay chân hoặc đe dọa.

Các trò chơi bạo lực tập trung vào việc "hạ gục", "chiến thắng" hoặc "tiêu diệt" đối phương. Điều này vô tình lấn át sự phát triển của trí tuệ cảm xúc (EQ), khiến trẻ khó học được cách cảm thông và chia sẻ.

Cha mẹ đừng đợi đến khi con xảy ra va chạm mới can thiệp. Hãy kiên quyết nói "Không" với các loại đồ chơi mô phỏng vũ khí, dù là đồ nhựa dẻo hay màu sắc bắt mắt. Khi thấy con đòi mua hoặc chơi đồ chơi bạo lực, hãy giải thích rõ: "Đồ chơi này có hình dáng giống vật gây đau đớn cho người khác, gia đình mình không chơi những trò có thể làm tổn thương bạn bè".

Giáo viên tịch thu, nhắc nhở ở lớp; phụ huynh đồng hành, kiểm soát đồ dùng của con ở nhà để tránh tình trạng "trên đe dưới búa" hay bao che cho thói quen xấu của con.