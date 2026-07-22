Đoạn clip quay lén trên đường phố khiến cư dân mạng Việt "sốc" cực độ: Cha mẹ tuyệt đối đừng lơ là!

Một đoạn clip ghi lại cảnh người bố chở con trai bằng xe máy trên đường giờ tan tầm tưởng bình thường nhưng khi nhìn kĩ màn hình điện thoại của cậu bé, nhiều cư dân mạng Việt không khỏi hốt hoảng.

Theo clip được chia sẻ, cậu bé khoảng lớp 4 hoặc lớp 5, vừa ngồi sau xe bố vừa chăm chú xem điện thoại. Sau một hồi quay điện thoại ngang dọc, nội dung trên màn hình hiển thị một đoạn phim hoạt hình với nội dung "người lớn". Người bố vẫn đang tập trung lái xe nên gần như không biết con mình đang xem gì phía sau.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt bình luận với nhiều ý kiến trái chiều. Phần lớn bày tỏ sự lo ngại trước việc trẻ nhỏ có thể dễ dàng tiếp cận các nội dung không phù hợp chỉ với một chiếc điện thoại thông minh.

Không ít người nhận định, đây là lời nhắc nhở để phụ huynh quan tâm hơn đến việc quản lý thiết bị điện tử của con. Nhiều cha mẹ vẫn nghĩ chỉ cần giao điện thoại để con giải trí là đủ, trong khi trẻ hoàn toàn có thể bắt gặp hoặc chủ động tìm đến những nội dung không phù hợp với lứa tuổi.

Có người kể từng bắt gặp học sinh tiểu học tụ tập tại quán internet để xem các nội dung người lớn. Những trải nghiệm này khiến không ít phụ huynh càng thêm lo lắng về môi trường mạng mà con đang tiếp xúc hằng ngày.

Trẻ em hiện nay tiếp cận internet từ rất sớm. Chỉ cần vài thao tác trên mạng xã hội hoặc nền tảng video, các em đã có thể nhìn thấy nhiều nội dung vượt quá khả năng nhận thức. Vì vậy, thay vì chỉ cấm đoán sau khi sự việc xảy ra, phụ huynh cần chủ động thiết lập chế độ kiểm soát, hướng dẫn con sử dụng internet an toàn và thường xuyên trao đổi để trẻ hiểu đâu là nội dung phù hợp.

Ở góc độ khác, một số người cho rằng không nên vội quy kết hay chỉ trích đứa trẻ. Theo họ, sự tò mò về giới tính là điều có thể xuất hiện khi trẻ lớn lên, nhất là trong bối cảnh internet ngày càng phổ biến. Vấn đề nằm ở việc trẻ thiếu sự định hướng và giám sát từ người lớn. Nhiều phụ huynh lầm tưởng phim hoạt hình luôn an toàn, trong khi thực tế có không ít sản phẩm chứa yếu tố nhạy cảm, bạo lực hoặc tình dục.

Các chuyên gia giáo dục cũng nhiều lần khuyến nghị cha mẹ không nên chỉ tập trung giới hạn thời gian sử dụng điện thoại mà cần quan tâm đến chất lượng nội dung trẻ tiếp cận. Việc cài đặt chế độ kiểm soát dành cho trẻ em, kiểm tra lịch sử xem, đồng thời xây dựng thói quen trò chuyện cởi mở về an toàn trên môi trường số sẽ giúp trẻ biết cách tự bảo vệ mình trước những nội dung độc hại.

Đoạn clip tuy chỉ ghi lại vài chục giây trên đường phố nhưng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về một vấn đề không mới: trẻ em ngày càng dễ tiếp cận các nội dung nhạy cảm trên internet. Trong bối cảnh điện thoại thông minh đã trở thành vật dụng quen thuộc với nhiều học sinh, việc đồng hành, hướng dẫn và giám sát của cha mẹ vẫn là "hàng rào" quan trọng nhất để giúp con sử dụng công nghệ một cách an toàn.