Đồ xịn cho boss, giá hời cho sen: Khám phá thế giới pet care nội địa Trung mùa 11.11!

Nếu bạn cũng thuộc "hội sen" đích thực, luôn muốn boss được chăm chút từ đầu đến… móng, thì mùa sale 11.11 năm nay chính là dịp không thể bỏ lỡ. Hàng loạt sản phẩm pet care nội địa Trung vừa chất lượng, vừa có "giá mềm" đang đồng loạt giảm sâu trên sàn, đủ khiến ai cũng muốn "rinh ngay về cho boss".

1. Giày mưa chống thấm nước cho chó

Những ngày mưa, đôi chân nhỏ xinh của boss không còn phải dính bùn đất nhờ đôi giày chống thấm siêu dễ thương này. Chất liệu cao su mềm dẻo ôm vừa chân, đế chống trơn hiệu quả giúp cún con chạy nhảy thoải mái. Món phụ kiện "nhỏ mà có võ" này còn khiến boss trông thời trang chẳng kém model trên sàn catwalk!

Nếu boss của bạn thuộc dạng "siêu năng động", món này chính là cứu tinh. Giày có lớp lót cao su dày bảo vệ bàn chân khỏi sỏi đá, vừa giúp giữ ấm, vừa chống trượt cực tốt khi boss nô đùa trong sân hay leo cầu thang. Dễ mang, dễ vệ sinh, đây đúng chuẩn đồ chơi yêu thích của sen thích sạch!

Nơi mua: Hipidog Petwell

2. Nhà chó bán kín cách nhiệt, có thể giặt

Không chỉ là nơi ngủ, đây còn là "tổ ấm mini" giúp boss cảm thấy an toàn và ấm cúng suốt ngày dài. Thiết kế bán kín giữ ấm mùa đông, thoáng mát mùa hè, vỏ bọc có thể tháo ra giặt dễ dàng. Một khoản đầu tư nhỏ nhưng giúp boss ngủ ngon, sen cũng yên tâm hơn.

Nơi mua: Hipidog Petwell

3. Thức ăn chứa probiotic cho chuột hamster

Với hamster, "nhân vật nhỏ bé nhưng bụng đói to" thì bữa phụ là điều không thể thiếu. Dòng thức ăn chứa probiotic giúp cân bằng tiêu hóa, hỗ trợ miễn dịch và giữ lông mượt bóng. Mùi thơm dễ chịu, độ giòn hấp dẫn khiến boss hamster "gặm ngon lành" cả ngày.

Nơi mua: BUCATSTATE PET

4. Bàn mài móng mèo, vừa bảo vệ sofa, vừa giúp boss xả stress

Không còn nỗi ám ảnh sofa rách tả tơi! Cột mài móng thiết kế đứng, chất liệu dây thừng gai dầu và ván ép công nghiệp có độ bền cao, giúp mèo cưng mài móng thoải mái mà không rụng lông. Đây cũng là món "đồ chơi trị liệu" giúp boss xả stress, vận động nhẹ nhàng, còn sen thì bảo toàn đồ nội thất trong nhà.

Nơi mua: gumahus

5. Đồ chơi phát âm thanh cho chó, giảm cô đơn, tăng niềm vui

Món đồ chơi này được nhiều "sen" đánh giá cao nhờ tính năng phát âm vui tai, kích thích cún chơi đùa, nhai gặm mà không chán. Chất liệu cao su bền dai, an toàn với răng, phù hợp cho cả các giống chó lớn như Golden Retriever hay Corgi.



Nơi mua: Hipidog Petwell

Mùa 11.11 này, đừng chỉ sắm cho mình, hãy để boss nhà bạn cũng có "deal hời" riêng. Thế giới pet care nội địa Trung đang khiến dân nuôi thú cưng phát sốt vì độ xịn, bền và giá siêu mềm. Một chiếc click nhẹ tay, boss vui cả ngày, sen hời cả tháng!