Đồ uống đẹp da giảm cân: Uống loại nước ép này thường xuyên sẽ giúp da ẩm và sáng lên trông thấy!

Uống nước ép trái cây là một trong những cách hữu hiệu để bổ sung vitamin và khoáng chất cho cơ thể. Với loại nước ép trái cây từ kiwi với dưa chuột này bạn sẽ nhận được nhiều lợi ích bất ngờ.

Quả kiwi không chỉ giúp làm giảm cholesterol và tăng cường sức khỏe tim mạch, mà còn giúp tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón, ngăn ngừa các chất chuyển hóa có hại tích tụ trong cơ thể. Nó rất giàu chất xơ, vitamin C, vitamin B, vitamin D, canxi, phốt pho, kali và các nguyên tố vi lượng và khoáng chất khác. Đặc biệt loại quả kiwi New Zealand bán chạy nhất trên thị trường hiện nay đứng đầu về giá trị dinh dưỡng trong 27 loại quả cùng chất lượng: Hàm lượng vitamin C của nó gấp 1,7 lần quả cam, và hàm lượng chất xơ trong thực phẩm của nó là 1,7 lần dứa, 2 lần quả anh đào và 2 lần quả anh đào. Hàm lượng chất chống oxy hóa gấp 3,3 lần cà chua. Hàm lượng canxi gấp 2,5 lần chuối. Đồng thời, đây cũng là nguồn cung cấp dồi dào kali, ma giê, kẽm và các nguyên tố vi lượng khác. Trong đó, vitamin C có thể ức chế hiệu quả quá trình oxy hóa dopaquinone trong da, chuyển hóa các sắc tố oxy hóa sẫm màu trên da thành các sắc tố sáng, ngăn ngừa sắc tố, giúp da luôn trắng sáng.

Dưa chuột có vị ngọt, tính mát, thanh nhiệt giải độc, lợi thủy, chữa nhiệt miệng, đau họng. Quả kiwi có vị ngọt, chua, tính lạnh, có chức năng thanh nhiệt giải khát. Sự kết hợp của cả hai sẽ có tác dụng rất tốt trong việc dưỡng ẩm, thanh nhiệt giải độc mà còn làm đẹp da và có tác dụng giảm cân nữa đấy. Các chị em ngần ngại gì mà không tự tay làm nước ép kiwi dưa chuột tại nhà ngay nhỉ?

Cách làm nước ép kiwi dưa chuột

1 Cách bóc vỏ kiwi dễ dàng Cách làm nước ép kiwi dưa chuột Đầu tiên, bạn cắt hai đầu của quả kiwi. Sau đó dùng thìa khoét vào lớp thịt để tách lớp thịt ra khỏi quả. Quả kiwi chín sẽ dễ dàng để lách thìa vào. Cách làm nước ép kiwi dưa chuột

2 Ép kiwi và dưa chuột Cắt kiwi thành các miếng nhỏ. Cách làm nước ép kiwi dưa chuột Dưa chuột rửa sạch, có thể dùng muối để rửa cho vỏ sạch hơn. Nên tận dụng cả vỏ dưa chuột để ép lấy nước. Sau đó cắt thành từng miếng nhỏ. Cách làm nước ép kiwi dưa chuột Tiếp theo cho lần lượt kiwi và dưa chuột vào máy ép để ép lấy nước. Cách làm nước ép kiwi dưa chuột Cuối cùng hòa thêm chút mật ong vào cho vừa khẩu vị là có thể thưởng thức được luôn rồi.

Thành phẩm nước ép kiwi dưa chuột

Nước ép kiwi dưa chuột làm rất đơn giản và nhanh gọn. Bạn có thể lựa chọn kiwi vàng hoặc kiwi xanh để ép nước nhé. Kiwi ruột vàng có xu hướng ngọt hơn so với kiwi ruột xanh, tùy khẩu vị của mình và gia đình mà bạn lựa chọn cho phù hợp. Nước ép trái cây nên được sử dụng ngay khi ép xong để bảo toàn chất dinh dưỡng có trong nước ép nhé!

Chúc bạn thành công với cách làm nước ép kiwi dưa chuột này nhé!