Đô thị vị nhân sinh – đô thị của những cư dân hạnh phúc

Giá trị định hình nên một đô thị vị nhân sinh đáng sống

Trong 20 năm trở lai đây, nhiều mô hình KĐT ra đời đáp ứng được nhu cầu và chất lượng sống của người dân nhưng thị trường BĐS vẫn đang "bỏ ngỏ" về dáng hình của một khu đô thị kiểu mẫu với sự phát triển bền vững.

Con người hiện nay đang tìm về với những giá trị cơ bản và đích thực nhất sau khoảng thời gian mất cân bằng khi cuốn vào guồng quay của đô thị hóa đô thị. Theo giáo sư Jan Gehl – KTS, tác giả cuốn sách Đô thị vị nhân sinh – một đô thị đáng sống với mục tiêu "vì sự phát triển của con người" phải thỏa mãn bốn tiêu chí cơ bản: an toàn, sống động, lành mạnh và bền vững.

Theo đó, đô thị lành mạnh khuyến khích con người vận động để đảm bảo sức khỏe, có không gian nghỉ ngơi riêng tư nhưng cũng kết nối với cộng đồng. Đô thị bền vững với sự ổn định về kinh tế, xã hội và môi trường, nâng cao chất lượng sống của thế hệ hiện tại mà không làm ảnh hưởng tới sự phát triển của thế hệ tương lai.

Mở rộng hơn, đô thị sống động khiến con người ham thích vận động, khát khao trải nghiệm, tác động trực tiếp đến các giác quan. Cùng với đó, đô thị an toàn thỏa mãn nhu cầu được bảo vệ và được chăm lo của con người.

Ảnh 1 - Đô thị "vị nhân sinh" hướng tới sự phát triển lành mạnh, bền vững, an toàn và sống động của con người

Mỗi KĐT có thể định hình những phong cách sống khác nhau cho cư dân, nhưng để kiến tạo nên một đô thị đáng sống thì 4 tiêu chí này được coi là hệ giá trị vàng cho cẩm nang về một không gian sống hạnh phúc.

Đô thị vị nhân sinh – Đô thị của những cư dân hạnh phúc

Theo ý kiến của một chuyên gia: "Thực tế, tỷ lệ cây xanh tại các khu đô thị của Việt Nam chỉ đạt khoảng 1,5-2m2/người, thấp hơn nhiều so với quy chuẩn tại các khu dân cư".

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Xây Dựng Lê Quang Hùng, Việt Nam cần xây dựng mô hình phát triển đô thị phù hợp với điều kiện thực tiễn, đáp ứng các yêu cầu phát triển bền vững.

Nhận thấy sự tương đồng trong định hướng phát triển và thấu hiểu những thiếu hụt về không gian đô thị tại Việt Nam, CĐT An Lạc đã tâm huyết đem tư duy quốc tế để kiến tạo – với đầy đủ 4 giá trị tiêu chuẩn: an toàn, lành mạnh, sống động và bền vững – để ngôi nhà không chỉ đơn thuần là nơi an cư mà còn là một tổ ấm để tận hưởng chất lượng sống cao cấp, đón đầu xu hướng sống xanh cân bằng.

Trong khuôn viên 75ha, 49% tổng diện tích được CĐT An Lạc dành cho việc phát triển mảng xanh điều hòa không khí, trong đó nổi bật là hệ thống 3 công viên xanh mát hiếm có giữa chốn nội đô để đảm bảo một cuộc sống xanh tươi, lành mạnh tại KĐT.

40 tiện ích chuẩn 5 sao đặc quyền được lựa chọn kĩ càng không những đảm bảo yếu tố công năng mà còn đem lại giá trị thẩm mỹ hài hòa. Đó là vỉa hè rộng tới 6 mét được lát đá granite tự nhiên bền đẹp và an toàn; là vườn cảnh quan với hệ thống chiếu sáng tiêu chuẩn tôn lên kiến trúc cảnh quan xanh nghệ thuật. Tất cả đều nuôi dưỡng tình yêu của con người đối với việc vận động và tham gia các hoạt động ngoài trời, gia tăng kết nối với cộng đồng cư dân tinh hoa.

Ảnh 2 – Không gian cảnh quan xanh mát cùng hệ tiện ích 5 sao đặc quyền tại KĐT Anlac Green Symphony

Quy hoạch giao thông đô thị tại Anlac Green Symphony với tuyến đường chính nội khu Đại lộ Ánh Trăng rộng 58m cùng 6 làn xe chạy, Đường Mùa Hạ rộng 34m kết nối sang KĐT Splendora kề cận,… đang được hoàn thiện cũng là điều ít thấy ở những KĐT hiện nay.

Vòng tròn an ninh 3 lớp khép kín bao gồm an ninh cổng vào, an ninh từng phân khu; hệ thống camera IP hiện đại, kết nối trực tiếp với điện thoại di động cùng đội tuần tra hoạt động 24h/ngày và đủ 7 ngày/tuần đã mang đến sự riêng tư đặc quyền cho mỗi chủ nhân biệt thự, nhà phố ALGS – điều mà tầng lớp thành đạt ưu tiên kiếm tìm cho nơi an cư của cả gia đình.

Bằng tất cả tâm huyết và sự chỉn chu trong từng chi tiết của CĐT, dự án Anlac Green Symphony hiện lên như một nguyên mẫu hoàn hảo của khu đô thị mơ ước tại phía Tây Hà Nội – Nơi những trăn trở về một KĐT vị nhân sinh cho cộng đồng cư dân tinh hoa được giải đáp – Nơi tạo lập và tiên phong cho xu hướng phát triển đô thị bền vững. Nhưng điều ý nghĩa hơn cả mà nhà kiến tạo BĐS An Lạc Group chia sẻ cũng là điều trăn trở nhất là sự góp sức để dựng xây nên một cộng đồng của những cư dân hạnh phúc cho nhiều thế hệ người Việt.