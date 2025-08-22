Đỗ Mỹ Linh khoe visual sáng bừng trong khung hình quyền lực nhà bầu Hiển, chuẩn khí chất dâu hào môn

Từ khi kết hôn với thiếu gia Đỗ Vinh Quang (chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội) – con trai út của bầu Hiển (ông Đỗ Quang Hiển), Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh đã chính thức trở thành nàng dâu hào môn được quan tâm bậc nhất showbiz.

Trong những sự kiện quan trọng của gia đình nhà chồng, người đẹp Hà thành luôn xuất hiện bên cạnh chồng và các thành viên trong tập đoàn T&T. Dù đứng giữa khung hình "quyền lực" quy tụ đầy đủ các doanh nhân thành đạt, Đỗ Mỹ Linh vẫn nổi bật nhờ nhan sắc nền nã, vóc dáng cao ráo cùng thần thái thanh lịch.

Đỗ Mỹ Linh trong khung hình "quyền lực" nhà chồng

Không chỉ dừng lại ở hình ảnh "nàng dâu hào môn", Đỗ Mỹ Linh còn tham gia công việc trong tập đoàn của gia đình chồng. Cô được cho là hỗ trợ các hoạt động truyền thông, đối ngoại và góp mặt trong nhiều sự kiện lớn, cho thấy sự hòa nhập nhanh chóng với môi trường doanh nghiệp. Ngoài ra, Đỗ Mỹ Linh còn đang là Phó chủ tịch Công ty TNHH T&T Retail (công ty thuộc tập đoàn nhà chồng).

Hình ảnh mới nhất của Đỗ Mỹ Linh khi xuất hiện cùng nhà chồng cho thấy cô ngày càng khẳng định được vị trí và vai trò trong gia đình cũng như trong tập đoàn. Nàng hậu không phô trương, thay vào đó giữ phong cách kín đáo, chuẩn mực và đầy tinh tế đúng với khí chất của một dâu hào môn.