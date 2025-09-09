Một bình shisha không đủ làm sập thế giới, nhưng đủ khiến hình tượng của Độ Mixi lao đao. Cảnh tượng anh thoải mái nhả khói trong bar - trong khi shisha đã bị cấm từ 1/1/2025 - cùng lời xin lỗi gây sốc vì dày đặc tiếng chửi tục, đã biến một sai phạm cá nhân thành chủ đề xã hội. Sự việc tạo thành một làn sóng mạnh mẽ đến nỗi, ngày hôm nay page Cổng thông tin Chính phủ đã lên tiếng: “Pháp luật không có ngoại lệ cho người nổi tiếng.”

Điều đáng nói ở đây không chỉ là một bình shisha, mà là sự dễ dãi kéo theo vi phạm pháp luật. Chuẩn mực cơ bản - không phạm luật, không sống ngược với điều mình từng kêu gọi - vốn dĩ không phải điều gì quá khó. Vậy mà, trong ánh hào quang và vòng tay che chở của fan, nhiều KOL lại xem thường những nguyên tắc tối thiểu.

Vụ việc của Độ Mixi cũng cho thấy một nghịch lý nhức nhối: Dù anh có từng làm bao nhiêu việc thiện, góp bao nhiêu cho cộng đồng, thì vi phạm vẫn là vi phạm. Người nổi tiếng không những không được phép “nhờn luật”, mà còn phải chịu trách nhiệm nặng nề hơn, vì tầm ảnh hưởng của họ lan ra xã hội, vượt xa phạm vi một cộng đồng fan.

Khoảng cách giữa hình ảnh và lối sống

Độ Mixi, thật ra, chưa bao giờ cố gắng trở thành một hình tượng hoàn hảo kiểu ngôi sao showbiz lung linh. Trái lại, anh vẫn giữ nguyên sự “thô” của một game thủ: Chửi bậy, bỗ bã, thậm chí đôi khi hơi bốc đồng. Ở giai đoạn đầu, Độ Mixi chủ yếu được yêu thích trong cộng đồng game thủ. Họ xem anh như một “ông anh hàng xóm”, và khi phạm một vài lỗi nhỏ trong lời ăn tiếng nói, cộng đồng này thường dễ dàng bỏ qua.

Không chỉ vậy, Độ Mixi còn nỗ lực chứng minh trách nhiệm của một người có sức ảnh hưởng. Anh tổ chức các giải đấu cộng đồng, làm từ thiện, kêu gọi giúp đỡ người khó khăn, và đặc biệt, là một trong những người tiên phong đăng ảnh bỏ pod khi có thông tin cấm thuốc lá điện tử. Những hành động ấy góp phần củng cố hình ảnh một KOL không chỉ “giải trí cho vui” mà còn biết lan tỏa điều đúng đắn.

Nhưng khi sức ảnh hưởng vượt ra khỏi ranh giới ấy, luật chơi thay đổi. Độ Mixi không chỉ còn là streamer trong căn phòng máy tính của mình, mà đã trở thành gương mặt xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia... Từ đây, khán giả không còn gói gọn ở một cộng đồng quen thuộc, mà trải dài từ học sinh, phụ huynh đến công chúng cả nước. Và khi đó, chuẩn mực dành cho anh không thể chỉ dừng ở mức “fan hiểu và bỏ qua”.

Chính vì thế, sự việc hút shisha lại trở thành cú sốc lớn. Bởi shisha đã bị pháp luật Việt Nam cấm từ 1/1/2025. Dù Độ có thật sự không biết, hay biết nhưng giả vờ lơ đi, thì cả hai kịch bản đều dẫn tới một hệ quả giống nhau: Công chúng bắt đầu đặt câu hỏi về sự thành thật của anh. Anh từng kêu gọi bỏ pod, cổ vũ lối sống lành mạnh, nhưng rồi chính mình lại phớt lờ quy định cơ bản. Khoảng cách giữa lời nói và hành động, vốn luôn nguy hiểm với người nổi tiếng, đã bộc lộ rất rõ ở đây.

Cái mất lớn nhất không nằm ở sự hoài nghi. Một khi công chúng bắt đầu nghi ngờ rằng “anh có thật sự sống đúng như anh vẫn thể hiện hay không”, thì hình ảnh “người thật, việc thật” - vốn là lợi thế lớn nhất của Độ Mixi - lại trở thành điểm yếu. Chúng ta có thể tạm hình dung: Một giáo viên dạy học sinh không được quay cóp, nhưng lại bị bắt gặp đang gian lận trong một kỳ thi quan trọng. Lời nói của họ từ đó trở nên vô nghĩa, bởi chính họ đã phá hủy thước đo mà họ từng dựng lên. Với KOL cũng vậy: Nếu kêu gọi cộng đồng sống đúng chuẩn, nhưng bản thân lại không giữ được chuẩn, thì hình ảnh tích cực kia sụp đổ nhanh chóng.

Một nguyên tắc cơ bản: Sức ảnh hưởng càng rộng, trách nhiệm càng lớn. Công chúng có quyền đòi hỏi nhiều hơn ở một người nổi tiếng, đơn giản vì lời nói và hành động của họ lan tỏa mạnh mẽ. Một câu đùa, một cách ứng xử, hay thậm chí một ly đồ uống trên bàn livestream cũng có thể trở thành “chuẩn mực tham khảo” cho hàng trăm ngàn người theo dõi. Nếu chỉ sống đúng với “chuẩn riêng” trong cộng đồng nhỏ, nhưng lại buông lơi trách nhiệm khi bước ra không gian lớn, thì đó là điều trực tiếp khiến Độ vấp ngã và phải trả giá.

Khi sự việc đang trở nên căng thẳng, Độ Mixi lại tiếp tục tự đổ thêm dầu vào lửa bằng lời xin lỗi cực kỳ thiếu nghiêm túc của mình. Ở bất kỳ lĩnh vực nào, khi đã có sức ảnh hưởng lớn, lời xin lỗi không còn là chuyện cá nhân. Nó là một hành động công chúng, thể hiện thái độ với dư luận, với pháp luật và với những giá trị mà người đó từng đại diện. Giữ cái tôi khi giao lưu với fan là một chuyện; còn khi đối diện với hàng triệu người đang chờ lời giải thích cho một vi phạm pháp luật, cái tôi ấy cần được tiết chế. Chính vì vậy, cách Độ Mixi lựa chọn để xin lỗi sau sự việc hút shisha đã gây thất vọng không nhỏ.

Thế mà trong đoạn video xin lỗi có độ dài đâu đó chừng 2 phút, Độ Mixi đã chửi bậy tổng cộng… 14 lần. Trong bối cảnh cần một lời xin lỗi chính thức, điều này lại trở thành sự thiếu tôn trọng công chúng. Người xem chờ đợi một sự thành khẩn, một thái độ nhận lỗi rõ ràng, thì lại thấy một màn “xin lỗi cho có”, thậm chí giống một đoạn “xả cảm xúc cá nhân” hơn là một thông điệp hướng ra xã hội. Thay vì làm dịu dư luận, nó khơi thêm sự bực bội: “Đã sai lại còn nhờn!”.

Không có ngoại lệ ảo

Điều đáng lo ngại hơn, sự dễ dãi của một số fan lại vô tình tiếp tay cho sự bất cẩn. Khi idol mắc lỗi, thay vì nhìn nhận thẳng thắn, nhiều người hâm mộ chọn cách bao biện: “Anh ấy cũng chỉ là con người”, “Anh ấy làm bao nhiêu việc tốt rồi, có chút sai sót cũng chẳng sao.” Nhưng lập luận này nguy hiểm ở chỗ nó xóa nhòa ranh giới giữa việc tốt và vi phạm pháp luật. Làm từ thiện không thể biến hành vi trái luật thành hợp pháp. Tổ chức sự kiện dành cho cộng đồng hay lan tỏa thông điệp tích cực cũng không cho ai quyền phớt lờ quy định. Đặt lòng tốt ở một vế, đặt luật pháp ở vế còn lại để cân đong đo đếm là một sự ngụy biện. Và sự ngụy biện này, khi được nhân lên bởi hàng triệu fan, sẽ trở thành một áp lực xã hội méo mó: Idol sai cũng phải thành đúng.

Đây chính là hệ quả trực tiếp của văn hóa thần tượng mù quáng. Khi tình yêu dành cho idol bị đẩy quá xa, nó biến thành sự sùng bái. Người hâm mộ không còn phân biệt đúng sai, mà chỉ còn biết bảo vệ thần tượng bằng mọi giá. Cách phản ứng ấy không chỉ làm hại đến chính thần tượng - bởi nó khiến họ ảo tưởng rằng mình “đứng trên dư luận” - mà còn làm lệch chuẩn cộng đồng. Thay vì khuyến khích idol chịu trách nhiệm, fan lại vô tình cổ vũ cho sự vô trách nhiệm.

Nguy hại hơn, kiểu bảo vệ mù quáng ấy gieo vào đầu thế hệ trẻ một thông điệp lệch lạc: Rằng có thể “lách luật” nếu đủ nổi tiếng, rằng công chúng sẽ che chắn cho bạn nếu bạn đủ nhiều fan. Điều này không chỉ phá vỡ chuẩn mực xã hội, mà còn làm hỏng cả một thế hệ khán giả trẻ. Thay vì học được từ thần tượng tinh thần sống đúng, nhiều bạn trẻ có nguy cơ học được cách… bao biện cho sai phạm.

Văn hóa thần tượng, nếu không được kiểm soát, sẽ biến những sai lầm của cá nhân thành “vết nứt hệ thống”. Khi hàng triệu người cổ vũ cho một ngoại lệ ảo, xã hội sẽ phải trả giá bằng những chuẩn mực bị bào mòn. Và đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ không còn phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai - bởi đúng sai được định nghĩa lại theo thước đo của đám đông mù quáng.

Vụ việc Độ Mixi là lời cảnh báo rõ ràng. Không ai được phép đứng trên pháp luật. Người nổi tiếng càng không. Công chúng càng cần tỉnh táo, bởi sự dễ dãi hôm nay sẽ trở thành tiền lệ ngày mai. Và với những KOL, họ cần hiểu rằng fan có thể bảo vệ hình ảnh, nhưng không thể bảo vệ họ khỏi trách nhiệm pháp lý. Cái duy nhất giữ được thần tượng lâu dài không phải là vòng vây của fan cuồng, mà là sự trung thực và tuân thủ những chuẩn mực tối thiểu của xã hội.

Một người nổi tiếng có thể làm tất cả những điều tốt đẹp và giá trị cho cộng đồng, nhưng những điều ấy sẽ mất giá trị nếu ở một khoảnh khắc khác, họ phớt lờ luật pháp hay phản bội chính lời mình từng nói. Bởi lẽ, hình ảnh có thể xây dựng, nhưng lối sống mới là gốc rễ.

Đã đến lúc giới KOL/Influencer phải tự đặt ra câu hỏi: Mình muốn được nhớ đến như ai? Một ngôi sao sáng chỉ để lại vài video được viral, hay một nhân vật có thể đứng lâu dài nhờ sự nhất quán giữa điều nói và điều thật sự làm? Sống đúng chuẩn mực cơ bản thực ra không hề khó: Không vi phạm luật, không hai mặt, không coi thường niềm tin công chúng. Cái khó là kỷ luật bản thân - dám nói “không” với những phút bốc đồng, vì hiểu rằng ánh hào quang không chỉ soi rọi vinh quang, mà còn soi rõ nhất mọi vết nứt.

Công chúng có thể tha thứ, nhưng sẽ không quên. Và lần tới, khi họ nhìn vào một thần tượng, câu hỏi không còn là “người đó nổi tiếng đến đâu?”, mà là “người đó có thật sự sống đúng điều mình đang thể hiện hay không?”. Ai không trả lời được, sớm muộn cũng sẽ bị chính hào quang của mình nuốt chửng.