DIYAS SKY: Vay đến 90%, có nhà vào ở ngay

Với DIYAS SKY, người trẻ có thể dễ dàng sở hữu căn hộ tại TP HCM với giá chỉ từ 800 triệu đồng và được hỗ trợ cho vay lên đến 90% giá trị căn hộ. Đây là dự án căn hộ Studio giá rẻ vị trí chỉ cách sân bay 5 phút, mang lại cơ hội rộng mở hơn cho người trẻ để sở hữu căn hộ tại thành phố.Bộ Xây dựng cho biết, có đến 70-80% nhu cầu nhà ở của người dân hiện nay rơi vào phân khúc bình dân, tức có giá bán dưới 25 triệu đồng mỗi m2.



Tuy nhiên, báo cáo của Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) lại cho thấy, dòng sản phẩm này chỉ chiếm khoảng 21,8% tổng số nhà ở của thành phố trong giai đoạn 2016-2020. Riêng trong năm vừa qua, toàn thành phố chỉ có 163 căn nhà ở phân khúc nhà ở bình dân, chiếm 1% trong tổng số nhà ở được huy động vốn. Các căn hộ quanh vùng giá một tỷ đồng đang dần biến mất. Giá bán các căn hộ 45-50m2 bắt đầu nhảy lên vùng giá phổ biến 1,5-1,7 tỷ đồng một căn, có dự án chạm ngưỡng 2 tỷ đồng, dù vị trí quận, huyện rìa ngoại thành Sài Gòn.

Thực tế nhu cầu nhà giá rẻ đã lên đến đỉnh điểm, nếu chỉ cần gõ từ khóa "thiếu nhà giá rẻ" sẽ cho ra 34 triệu kết quả hoặc "khát nhà giá rẻ" cho ra 7,4 triệu kết quả. Trước nhu cầu cấp thiết về nhà ở giá rẻ, trong năm 2020 đã có đến hàng chục cuộc hội thảo và báo cáo nghiên cứu đề xuất của các tổ chức về việc xây dựng nhà ở có giá vừa tầm giúp người dân có thể an cư lạc nghiệp ở các thành phố lớn.

DIYAS SKY - Căn hộ studio DIY tiên phong trong cuộc cách mạng về giải pháp nhà ở cho nguồn nhân lực trẻ

Lời giải từ DIYAS SKY

Ông Vũ Hồng Quang, Phó Chủ tịch Tập đoàn C.T Group cho biết: cơ hội tiếp cận nhà ở của người dân ngày càng mong manh, đặc biệt là giới trẻ. Ông đánh giá, nhà ở vừa túi tiền dành cho người trẻ sẽ là phân khúc phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Để giải quyết vấn đề này, C.T Group đã phát triển dự án DIYAS SKY với giá bán chỉ từ 800 triệu đồng một căn hộ. DIYAS SKY mang lại gói hỗ trợ tài chính cực mạnh khi được các ngân hàng uy tín là Shinhan Bank mang đến gói tài chính ưu đãi "có job có nhà", với mức hỗ trợ vay lên đến 90% giá trị căn hộ - mức cao nhất thị trường hiện nay. Khách hàng chỉ cần có 80 triệu VND là có nhà, mỗi tháng khách hàng chỉ cần trả từ 8-10tr. Đặc biệt, chủ đầu tư C.T Group còn hỗ trợ 100% lãi suất vay vốn cho đến khi nhận nhà, tặng tiền 1%/tháng trên số tiền giải ngân vượt cho đến khi nhận nhà. Có nghĩa là trong thời gian đầu, khách mua nhà xong, lại có tiền thu nhập thêm hàng tháng để tiêu dùng. Không chỉ tận hưởng chính sách tài chính vượt trội, DIYAS SKY còn sở hữu nhiều lợi điểm. Tọa lạc tại trung tâm quận Tân Bình, liền kề sân bay Tân Sơn Nhất, DIYAS SKY là dự án tiên phong hướng đến nhóm khách hàng là những người trẻ cá tính, có gu thẩm mỹ, phong cách sống riêng, không ngừng sáng tạo và thích kinh doanh trí tuệ. Dự án thu hút các thế hệ Millennials (sinh năm 1981-1995), Gen Z (sinh năm 1996-2010) yêu thích trào lưu DIY (Do It Yourself).

Khu vực DIYAS Lab có thể giúp mọi người đầy đủ tất cả trang thiết bị để tự hoàn thiện căn hộ của mình

Các căn hộ DIYAS SKY có một phòng DIYAS Lab hiện đại, nơi có đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ chuyên dụng như máy in 3D, máy cắt laser, các loại cưa mài cắt cầm tay... cùng sự hỗ trợ tối đa đến từ đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp. Không chỉ sở hữu một không gian riêng, những chủ nhân trẻ có thể sử dụng DIYAS Lab để thoải mái sáng tạo và thiết kế ngôi nhà theo đúng sở thích và cá tính cá nhân. Qua đó, đơn vị phát triển cũng kích thích những sáng tạo gắn liền với bảo vệ môi trường thông qua việc tận dụng tối đa các sản phẩm có sẵn một cách hiệu quả theo tiêu chí "3R": Reduce - Reuse - Recycle (Tiết giảm - Tái sử dụng - Tái chế).

"Giới trẻ ngày nay có tư duy tự chủ tài chính cao, sẵn sàng chi trả cho những điều mình thích và tận hưởng thành quả do mình làm ra. DIYAS SKY sẽ mở ra không gian sống sáng tạo, giúp người trẻ khẳng định cá tính, phong cách sống và mang đến môi trường giao lưu, học hỏi để họ phát triển bản thân", ông Quang chia sẻ.