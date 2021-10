Diva Mỹ Linh tiết lộ con gái Mỹ Anh từng thiếu tin tưởng mẹ

Trong chương trình Cuộc hẹn cuối tuần, Mỹ Linh gây chú ý với những tiết lộ thú vị về gia đình.

Cụ thể, nữ ca sĩ cho biết ba đứa con của cô luôn yêu thương và tôn trọng nhau: "Các con tôi rất hòa thuận. Ba chị em cách nhau đều 4 tuổi và đứa lớn bảo đứa nhỏ. Các con có sự tôn trọng với anh chị một cách đặc biệt, lo lắng và thương yêu nhau. Đây chính là món quà lớn nhất với vợ chồng tôi và là điều khiến tôi mãn nguyện".

Gia đình năm người của Mỹ Linh.

Đối với Mỹ Anh - người đang nhận được nhiều chú ý khi tham gia lễ hội âm nhạc Head In The Clouds 2021, Mỹ Linh tiết lộ con gái từng không tin tưởng cho cô dạy hát: "Giai đoạn đầu, Mỹ Anh không tin tưởng tôi dạy hát. Con thường lảng tránh mỗi lần tôi bảo luyện thanh, nhưng bắt đầu từ khi tham gia The Heroes, Mỹ Anh gửi cho tôi một lịch luyện thanh từ thứ 2 đến Chủ nhật, không có ngày nghỉ và tôi không có quyền lựa chọn".

Mỹ Linh và con gái út Mỹ Anh.

Thế nhưng, Mỹ Anh vẫn dành sự trân trọng quý giá cho bố mẹ. Cụ thể, nữ ca sĩ trẻ từng nhắn nhủ với bố trong sinh ngày sinh nhật 50 tuổi của nhạc sĩ Anh Quân rằng: "Con mong ước một ngày con sẽ được trở thành như bố". Câu nói này khiến nhạc sĩ Anh Quân không khỏi xúc động.

Mỹ Linh và Mỹ Anh cùng trình diễn trên sân khấu.

Mỹ Linh có ba người con đang làm việc tại Mỹ. Con gái Anna Trương công tác cho một phòng thu lớn ở Los Angeles, Mỹ. Con trai Trương Anh Duy đang học ngành Y bên Úc. Về phía Mỹ Anh, cô quyết định đi theo con đường nghệ thuật của mẹ khi trở thành một ca sĩ. Mới đây, Mỹ Anh đã trở thành niềm tự hào của Mỹ Linh khi được mời tham gia lễ hội âm nhạc Head In The Clouds 2021.