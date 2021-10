Mỹ Linh tự hào khi con gái Mỹ Anh làm được điều này, dàn sao Việt nô nức chúc mừng

Thông tin Mỹ Anh - con gái của ca sĩ Mỹ Linh sẽ tham gia lễ hội âm nhạc Head In The Clouds 2021 đang thu hút nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội.

Ngay sau đó, ca sĩ trẻ Mỹ Anh đã chia sẻ cảm xúc của mình với người hâm mộ thông qua trang cá nhân: "Mình thật phấn khích để thông báo với các bạn rằng mình sẽ tham gia cùng với 88rising tại Head In The Clouds, Los Angeles vào ngày 6 và 7/11 sắp tới. Vẫn thấy không thể tin được lúc này. Vé còn bán ra rất ít mọi người vào website mua nhé!".

Ca sĩ Mỹ Linh cũng thể hiện sự tự hào đối với thành tích của con gái khi chia sẻ lại thông tin Mỹ Anh tham gia lễ hội âm nhạc Head In The Clouds 2021. Nhiều nghệ sĩ, đồng nghiệp nổi tiếng như Ốc Thanh Vân, Xuân Bắc,... đã gửi lời chúc mừng đến gia đình Mỹ Linh cùng ca sĩ Mỹ Anh.

Mỹ Anh sinh năm 2002, là con gái út của vợ chồng nhạc sĩ Anh Quân - ca sĩ Mỹ Linh. Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, cô bộc lộ nhiều năng khiếu âm nhạc khi gây ấn tượng với loạt ca khúc do chính mình sáng tác, hòa âm phối khí và biểu diễn như Got You, Pillars, Yên... Cách đây không lâu, Mỹ Anh đã nhận học bổng bán phần có giá trị 75% học phí của khóa học Cử nhân tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam.

Tại Head In The Clouds 2021, Mỹ Anh sẽ trình diễn cùng những cái tên lớn như CL (2NE1), Keshi, Joji, Saweetie,... Được biết Head In The Clouds 2021 được tổ chức bởi 88risings - một hãng đĩa nổi tiếng từng hợp tác với nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Chungha, Jackson Wang, CL, DJ Snake, Saweetie, Suboi,... để đưa âm nhạc Châu Á đến gần hơn tại thị trường thế giới.