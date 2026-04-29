Dispatch Nhật Bản lộ cách theo dõi khiến hàng loạt sao điêu đứng vì loạt ảnh đời tư bị công bố

Nếu như ở Hàn Quốc, Dispatch là "hung thần" khiến cả dàn sao dè chừng thì ở Nhật Bản, Shukan Bunshun cũng là cái tên khiến các sao e sợ, còn người hâm mộ thì vừa hóng vừa lo. Shukan Bunshun lại được xem là một thế lực đáng sợ hơn nhiều - một "kẻ săn mồi truyền thông" thực thụ. Nổi tiếng với việc phơi bày những vụ bê bối đình đám, Shukan Bunshun đã xây dựng danh tiếng của mình không chỉ dựa trên những tin tức độc quyền mà còn dựa trên những phương pháp cực đoan và tính toán kỹ lưỡng đằng sau các bài báo của mình.

Mới đây, những câu chuyện được các thành viên nhóm nhạc idol hàng đầu Jbiz AKB48 chia sẻ cho thấy những chiến thuật này có thể gây khó chịu đến mức nào. Trong một trường hợp, các nữ idol nhận thấy một chiếc xe khả nghi đang đợi bên ngoài sau bữa tối. Sự lo lắng của họ nhanh chóng tan biến khi một cặp vợ chồng lớn tuổi bước ra, trông hoàn toàn vô hại. " Chỉ là người bình thường thôi", họ thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế, cặp vợ chồng đó là các tay săn ảnh cải trang, cho thấy các paparazzi của Shukan Bunshun đã đi xa đến mức nào để hòa nhập vào cuộc sống thường nhật và tránh bị phát hiện.

Một phương pháp khác khiến người hâm mộ kinh ngạc là biến chính người hâm mộ thành một phần của mạng lưới giám sát. Các nữ idol từng phát hiện một chiếc xe có biển số liên quan đến ngày sinh nhật của một thành viên – điều mà chỉ những fan tận tâm mới biết. Cho rằng đó là điều vô hại, họ đã bỏ qua, nhưng chỉ vài phút sau, chiếc xe bắt đầu bám theo họ. Sự thật sau đó được phơi bày: “fan” đó đã được Shukan Bunshun thuê. Lý do rất đơn giản – người hâm mộ hiểu rõ thói quen, lịch trình và sở thích của thần tượng hơn bất kỳ ai, điều này khiến họ trở thành những người theo dõi cực kỳ hiệu quả.

Các báo cáo trong ngành cho thấy Shukan Bunshun hoạt động trên quy mô lớn hơn nhiều so với dự kiến. Có thông tin cho rằng có tới 100 tay săn ảnh được huy động để theo dõi nhóm AKB48 trong những thời điểm quan trọng, buộc các thành viên phải luôn hết sức thận trọng. Mức độ phối hợp này phản ánh một phương pháp có hệ thống chứ không phải là những nỗ lực đưa tin riêng lẻ.

Tầm ảnh hưởng của Shukan Bunshun không chỉ giới hạn ở các thần tượng Nhật Bản. Tờ báo này được cho là cũng đã theo dõi nhóm nhạc Hàn Quốc NewJeans trong các hoạt động tại Nhật Bản, sau đó tung ra hàng chục bức ảnh cận cảnh không chỉ có các thành viên mà còn cả nhà sản xuất 250 và cựu CEO Min Hee Jin.

Điều khiến Shukan Bunshun trở nên đáng sợ đặc biệt là sự chính xác và kiên trì trong các hoạt động của tờ báo này. Tuy nhiên, bất chấp những tranh cãi, ảnh hưởng của "hung thần Nhật Bản" vẫn không thể phủ nhận, và đối với nhiều người nổi tiếng, việc bị Shukan Bunshun nhắm mục tiêu thường có nghĩa là ngay cả những khoảnh khắc riêng tư nhỏ nhất cũng có thể nhanh chóng bị công khai.

