Dispatch lật ngược scandal Kim Soo Hyun hẹn hò trẻ vị thành niên: Tin nhắn "Muốn ôm em ngủ" là của nghệ sĩ A. gửi Kim Sae Ron

Sáng 13/9, Dispatch gây dậy sóng khi đăng tải bài viết độc quyền khẳng định Kim Soo Hyun bị gia đình cố diễn viên Kim Sae Ron và Viện Garo Sero bôi nhọ bằng cách ngụy tạo tin nhắn tình ái có nội dung gây sốc để vu khống. Theo đó, Kim Soo Hyun từng vướng vào một vụ tranh cãi nghiêm trọng liên quan đến những đoạn tin nhắn tình ái trên Kakaotalk, được cho là ghi lại cuộc trò chuyện giữa Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron vào năm 2016. Một câu nói gây chú ý là: “Khi nào anh mới có thể ôm em ngủ đây?”, đá kéo theo hàng loạt suy đoán về mối quan hệ giữa hai diễn viên, khiến Kim Soo Hyun bị đồn đoán đã qua lại với Kim Sae Ron khi cô chưa thành niên.

Dù liên tục lên tiếng phủ nhận và đưa ra những bằng chứng nhằm chứng minh sự trong sạch, tài tử Vì Sao Đưa Anh Tới vẫn phải đối mặt với làn sóng chỉ trích, mỉa mai từ công chúng. Trước sức ép dư luận ngày càng lớn, Kim Soo Hyun được cho là đã yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc điều tra nhằm làm rõ tính xác thực của những bằng chứng được lan truyền. Vụ việc sau đó tiếp tục thu hút sự chú ý khi các thông tin liên quan đến quá trình xác minh dữ liệu điện tử được đưa ra.

Theo nội dung được đề cập, quá trình giám định pháp y kỹ thuật số tập trung vào nhiều thiết bị điện tử từng được Kim Sae Ron sử dụng, bao gồm các mẫu iPhone 7, iPhone 8, iPhone SE và iPhone 13 mini, cùng dữ liệu lưu trữ trên dịch vụ đám mây N Cloud. Mục đích là xác định nguồn gốc, tính toàn vẹn và chủ thể thực sự của những đoạn tin nhắn gây tranh cãi.

Dispatch giải oan cho Kim Soo Hyun. Ảnh: Dispatch.

Theo thông tin điều tra của Dispatch, đoạn tin nhắn Kakaotalk từ năm 2016 từng được sử dụng làm bằng chứng cáo buộc nam diễn viên hẹn hò với người chưa thành niên thực chất thuộc về một nghệ sĩ khác, được gọi là A. Đáng chú ý, danh tính người gửi trong dữ liệu gốc bị thay đổi, khiến Kim Soo Hyun trở thành mục tiêu của những cáo buộc gây tranh cãi. Kết luận này được cảnh sát đưa ra sau khi đối chiếu gần 200 ảnh chụp màn hình Kakaotalk của Kim Sae Ron.

Về thời gian hẹn hò hợp pháp, trong giai đoạn 2017-2018, Kim Sae Ron và Kim Soo Hyun chỉ liên lạc qua điện thoại đúng 3 lần. Những hình ảnh thân mật được dùng làm "bằng chứng" cáo buộc nam diễn viên hẹn hò trẻ vị thành niên thực chất được chụp vào năm 2019-2020. Lúc đó, Kim Sae Ron đã là sinh viên đại học, khớp với lời khẳng định của Kim Soo Hyun rằng họ chỉ hẹn hò khi cô đã trưởng thành. Dữ liệu trích xuất từ các thiết bị được kiểm tra cũng không tìm thấy bằng chứng xác nhận hai diễn viên bắt đầu hẹn hò từ năm 2016.

Đoạn tin nhắn KakaoTalk cáo buộc Kim Soo Hyun hẹn hò Kim Sae Ron từ năm 2016 - khi cố diễn viên vẫn còn vị thành niên - là giả. Ảnh: X.

Trích xuất 4 điện thoại di động, cùng dữ liệu lưu trữ trên dịch vụ đám mây N Cloud, không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron qua lại lúc nữ diễn viên chưa trưởng thành. Ảnh: Dispatch.

Phía gia đình Kim Sae Ron được cho là đã cố tình cắt bỏ phần tên của nghệ sĩ A trong ảnh gốc. Trong khi Kim Se Ui - người đứng đầu kênh YouTube Viện Garo Sero - đã chỉ đạo nhân viên chỉnh sửa đoạn hội thoại gốc hiển thị người gửi dưới tên "Không xác định" thành "Kim Soo Hyun" để vu khống nam diễn viên. Nhân viên chỉnh sửa đã khai với cảnh sát về chỉ đạo nói trên.

Theo Dispatch, Kim Se Ui và Viện Garo Sero đã có hành vi trục lợi từ tin giả. Trong khi Kim Soo Hyun trở thành nạn nhân bị dư luận vùi dập, kênh này đã phát sóng livestream nhiều nội dung bôi nhọ hơn 25 lần, thu lợi bất chính tổng cộng 169,4 triệu won (3,273 tỷ đồng), bao gồm 115 triệu won (2,222 tỷ đồng) tiền quảng cáo và 54,4 triệu won (1,051 tỷ đồng) tiền tài trợ.

Gia đình Kim Sae Ron và Kim Se Ui - người đứng đầu kênh Youtube Viện Garo Sero - đã ngụy tạo chứng cứ vu oan cho Kim Soo Hyun. Ảnh: X.

Bài đăng của Dispatch một lần nữa chứng minh Kim Soo Hyun "liêm", là nạn nhân bị vu khống và bôi nhọ ác ý với mục đích hủy hoại. Trước đó, vào ngày 29/7, Sở Cảnh sát Seongdong ở Seoul đã quyết định không chuyển vụ án cho công tố viên do thiếu bằng chứng và chuyển hồ sơ để xem xét. Vì các công tố viên không yêu cầu điều tra bổ sung hoặc điều tra lại, quyết định của cảnh sát coi như đã được hoàn tất, chính thức khép lại cuộc điều tra khoảng 1 năm 4 tháng sau khi đơn khiếu nại được đệ trình.

Sau khi được minh oan, Kim Soo Hyun nhanh chóng trở lại showbiz, hoạt động đầu tiên là chụp ảnh quảng cáo cho thương hiệu thời trang Philippines BENCH. Đến ngày 23/8, Kim Soo Hyun đã sang Jakarta (Indonesia) để tham dự chương trình truyền hình trực tiếp Mahakarya RCTI 37 nhân dịp kỷ niệm 37 năm thành lập đài truyền hình RCTI. Nam diễn viên sẽ tiếp tục tham gia các lễ trao giải cuối năm như The Fact Music Awards, Asia Artist Awards. Ngày 11/9 vừa qua, anh chính thức thắng kiện Mido - thương hiệu đồng hồ đã chấm dứt thỏa thuận và đệ đơn kiện Kim Soo Hyun đòi hoàn trả 570 triệu won (10,7 tỷ đồng) tiền cát-xê sau khi nam diễn viên vướng lùm xùm đời tư.

Kim Soo Hyun đã tái xuất showbiz 2 tháng qua. Ảnh: X.

Nguồn: Dispatch