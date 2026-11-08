Dinh thự trắng "mọc" giữa vùng quê: Cao 12 tầng trị giá 9.500 tỷ, một thế giới xa hoa vượt khỏi trí tưởng tượng của con người

Trên thế giới, khi nhắc đến cụm từ "Bạch Cung", người ta thường nghĩ ngay đến tòa dinh thự mang sắc trắng quyền lực tại Washington (Mỹ). Nhưng ngay giữa lòng châu Á, tại thành phố Quý Dương (tỉnh Quý Châu, Trung Quốc), một "Bạch Cung" khác cũng tồn tại và khiến cả giới địa ốc lẫn truyền thông phải trầm trồ ngỡ ngàng. Không chỉ là một kiệt tác kiến trúc khoác lên mình vẻ tráng lệ của phương Tây, dinh thự này còn là biểu tượng tột cùng cho sự xa hoa, quyền lực và phong thái sống kín kẽ của giới siêu giàu. Tọa lạc tại vị trí đắt giá trong đại khu đô thị thượng lưu Hoa Quả Viên, công trình sở hữu quy mô đồ sộ 12 tầng cùng lớp sơn trắng chủ đạo cầu kỳ. Trị giá lên tới 2,7 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 9.500 tỷ đồng), biệt phủ được thiết kế theo phong cách tân cổ điển châu Âu với hơn 800 căn phòng lớn nhỏ, tạo nên một mê cung hoàng gia thực sự giữa lòng đô thị.

Không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ uy nghi bề ngoài, "Nhà Trắng Quý Dương" còn sở hữu một vị thế vô cùng đắc địa. Ngay phía trước tòa nhà là một khu hồ nhân tạo mênh mông, uốn lượn ôm trọn lấy khoảng sân rộng lớn và hướng thẳng ra không gian quảng trường tấp nập của thành phố. Nếu ban ngày dinh thự gây choáng ngợp bởi sắc trắng chủ đạo nổi bật giữa đại đô thị, thì khi thành phố lên đèn, công trình lại khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn khác biệt. Hệ thống chiếu sáng nghệ thuật tôn vinh trọn vẹn từng mái vòm uy nghi, những hàng cột tân cổ điển cùng các chi tiết kiến trúc tinh xảo. Ánh đèn vàng rực rỡ phản chiếu xuống mặt hồ nước êm đềm phía trước, tạo nên một khung cảnh lung linh, huyền ảo khiến bất kỳ ai chiêm ngưỡng cũng liên tưởng đến một cung điện bước ra từ thần thoại.

Không gian bên trong của "Nhà Trắng Quý Dương" thực sự là một trải nghiệm xa hoa vượt ngoài trí tưởng tượng. Với tổng cộng hơn 800 căn phòng lớn nhỏ được phân bổ khắp 12 tầng tháp, nơi đây được miêu tả như một cung điện hoàng gia thu nhỏ giữa lòng đô thị. Sự tỉ mỉ và đẳng cấp chạm tới từng chi tiết kiến trúc nhỏ nhất. Hệ thống thang máy di chuyển bên trong dinh thự được chế tác tỉ mỉ từ gỗ quý, các không gian sống, phòng tiệc cho đến hành lang đều khoác lên mình phong cách tân cổ điển hoàng gia châu Âu, nổi bật với những chi tiết lộng lẫy, hệ thống đèn chùm pha lê cỡ lớn và các bức phù điêu chạm khắc thủ công tinh xảo. Chính vẻ đẹp tráng lệ và trúng cùng này đã biến "Nhà Trắng Quý Dương" thành một trong những tọa độ check-in và chụp ảnh nổi tiếng bậc nhất thành phố. Ngay từ đằng xa, du khách và người qua đường đã có thể dễ dàng chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ uy nghi, bề thế của tòa dinh thự kiệt tác này.

Một trong những thông tin gây tò mò nhất là danh tính chủ nhân thực sự của căn biệt thự bề thế này. Đến nay, thân phận người sở hữu "Nhà Trắng Quý Dương" vẫn là 1 bí ẩn và chưa từng được xác nhận chính thức. Theo nhiều nguồn tin đồn đoán, công trình này được xây dựng bởi Tập đoàn Bất động sản Hoành Thái Quý Châu (Honglichen Group). Giám đốc điều hành của tập đoàn - ông Tiêu Xuân Hồng, người từ lâu đã được mệnh danh là tỷ phú giàu nhất tỉnh Quý Châu - cùng gia đình được cho là đang sinh sống tại đây. Tuy nhiên, cũng có nhiều luồng thông tin khác cho rằng tòa biệt phủ 800 phòng này ban đầu được quy hoạch để trở thành một khách sạn siêu xa hoa dành cho giới thượng lưu. Chính sự kín kẽ của chủ nhân cùng những lời đồn đoán trái chiều này càng làm tăng thêm sắc màu huyền bí cho "Bạch Cung" giữa lòng Quý Dương.