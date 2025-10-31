Định danh truyền thông xã hội trong hệ sinh thái thông tin quốc gia

Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình chủ trì Hội nghị

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, đại diện Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội, TP.HCM cùng hơn 40 công ty quản lý KOLs (MCN) và các trang, kênh nội dung lớn trên không gian mạng như: TikTok, Zalo, Tuyền Văn hoá, Thế Anh 28, Công ty Cổ phần Quảng cáo trực tuyến 24h, DatVietVAC, Schannel, Vitamin Network, VCCorp, Tuấn Tiền tỉ, BeatVN…

Trong số đó có nhiều công ty quản lý các kênh sở hữu hàng triệu người theo dõi và hàng tỉ lượt xem mỗi tháng.

Truyền thông xã hội - trụ cột mới của hệ sinh thái thông tin quốc gia

Theo ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử: "Đây là lần đầu tiên Bộ VHTTDL tổ chức hội nghị nhằm chủ động cung cấp thông tin cho các Công ty quản lý KOLs (MCN) và các trang, kênh nội dung lớn trên không gian mạng. Thời gian tới, định kỳ hằng tháng sẽ diễn ra hội nghị này".

Sự kiện đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản trị truyền thông, từ mô hình quản lý sang đồng hành và định hướng, từ giám sát sang hợp tác cùng lực lượng truyền thông xã hội, hướng tới mục tiêu chuyên nghiệp hoá hoạt động sáng tạo nội dung và lan toả giá trị văn hoá, con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình phát biểu tại Hội nghị

Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Lê Quang Tự Do phát biểu tại Hội nghị

Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại Phạm Anh Tuấn phát biểu

Phó cục trưởng Cục Báo chí Mai Hương Giang phát biểu

Đại diện Sở VHTT Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Trong kỷ nguyên số, truyền thông xã hội không còn là "vùng ngoại biên" của dòng thông tin, mà đã trở thành một trụ cột mới trong hệ sinh thái văn hoá - thông tin của quốc gia.

Sự phát triển bùng nổ của mạng xã hội đang làm thay đổi cách người Việt tiếp nhận và chia sẻ thông tin. Với hơn 78 triệu người dùng, chiếm khoảng 79% dân số, mỗi ngày người Việt dành trung bình hơn 2 giờ 30 phút cho các nền tảng nội dung số.

Những con số này cho thấy, "sức mạnh mềm" của truyền thông xã hội đang ảnh hưởng trực tiếp tới nhận thức, cảm xúc và hành vi xã hội.

Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình nhấn mạnh, việc định danh và nhìn nhận các công ty mạng đa kênh, các nhà sáng tạo nội dung "trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội" là điều cần thiết, thể hiện sự đồng hành giữa Nhà nước và cộng đồng sáng tạo trong xây dựng một môi trường thông tin lành mạnh, nhân văn.

Đại diện các Công ty quản lý KOLs (MCN) và các trang, kênh nội dung lớn trên không gian mạng phát biểu tại Hội nghị

Kết nối để đồng hành, lan toả giá trị Việt

Theo ông Lê Quang Tự Do, Bộ sẽ duy trì các buổi cung cấp thông tin định kỳ hằng tháng, hướng tới xây dựng mạng lưới hợp tác giữa cơ quan quản lý, các MCN và nhà sáng tạo nội dung, giúp truyền thông xã hội đi cùng nhịp với báo chí chính thống, đồng thời lan toả giá trị tích cực, hình ảnh tốt đẹp của đất nước.

Sự kiện này cũng phản ánh nỗ lực của Bộ VHTTDL trong việc thiết lập cơ chế kết nối mới giữa Nhà nước và lực lượng sáng tạo xã hội, một hướng đi phù hợp trong thời đại mà "sức mạnh mềm" của quốc gia không chỉ nằm ở chính sách, mà còn ở khả năng lan tỏa cảm xúc, hình ảnh và giá trị văn hoá Việt trên không gian số.

Hiện nay, tốc độ phát triển nhanh của mạng xã hội kéo theo không ít thách thức: Bản quyền nội dung, đạo đức truyền thông, hành lang pháp lý cho KOLs và MCN.

Đại diện một số công ty thẳng thắn nhìn nhận: "Chúng tôi mong được hợp tác bài bản hơn, có cơ chế khuyến khích và bảo vệ nội dung sáng tạo gắn với lợi ích quốc gia".

Sự ra đời của các lớp đào tạo nhà sản xuất nội dung chuyên nghiệp mà Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử dự kiến triển khai tới đây được xem là bước đi thiết thực, giúp hình thành đội ngũ sáng tạo có năng lực, đạo đức và trách nhiệm xã hội.

Ông Lê Quang Tự Do cũng nhắc lại những đóng góp cụ thể của cộng đồng sáng tạo nội dung trong các sự kiện lớn của đất nước như: Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, hay các chiến dịch truyền thông quốc gia gần đây.

Các KOLs, MCN và nền tảng nội dung lớn đã tích cực lan toả hình ảnh Việt Nam trong và ngoài nước, đồng hành với sự phát triển của đất nước.

Chính vì vậy, Bộ VHTTDL đã chủ động tạo kết nối giữa cơ quan quản lý, các đơn vị trực thuộc Bộ, các địa phương và các MCN, tạo điều kiện để các lực lượng sáng tạo xã hội tham gia sâu hơn vào hoạt động truyền thông quốc gia.

Từ công cụ truyền thông đến không gian văn hoá mới

Sự phát triển và bùng nổ của mạng xã hội ở Việt Nam cũng như trên thế giới là xu thế tất yếu.

Đại diện Tuyền Văn hoá chia sẻ: "Là những người đi sau, không được đào tạo bài bản, chủ yếu tự mò mẫm làm nên chúng tôi rất tôn trọng lực lượng báo chí chính thống".

"Với những sự kiện lớn của đất nước như A50, A80 vừa qua, Hội chợ Mùa Thu đang diễn ra hay SEA Games sắp tới, chúng tôi mong muốn được kết nối, hợp tác nhiều hơn với các cơ quan báo chí để công tác truyền thông xã hội hiệu quả hơn, đóng góp nhiều hơn cho đất nước".

Phát biểu này phản ánh tinh thần cởi mở, cầu thị của cộng đồng sáng tạo nội dung, một lực lượng trẻ, năng động nhưng đang cần định hướng và cơ hội để trở thành "người đồng hành" thay vì "người ngoài cuộc" trong hệ thống truyền thông quốc gia.

Mạng xã hội ngày nay không chỉ là công cụ truyền thông, mà là một không gian văn hoá mở của người Việt.

Đó là nơi bản sắc, lối sống, ngôn ngữ và cảm xúc dân tộc được tái tạo và lan truyền mỗi ngày. Khi truyền thông xã hội biết hướng về giá trị nhân văn, khi "người ảnh hưởng" trở thành "người lan toả giá trị Việt", thì đó cũng là lúc Việt Nam hình thành một nền truyền thông số mang đậm tinh thần dân tộc và trách nhiệm xã hội.

Toàn cảnh Hội nghị

Định danh truyền thông xã hội vì thế không chỉ là xác định vị trí của nó trong cấu trúc thông tin quốc gia, mà còn là thiết lập vai trò, trách nhiệm và niềm tin dành cho một lực lượng truyền thông mới: Những người sáng tạo nội dung, các nền tảng số, các công ty mạng đa kênh đang góp phần kiến tạo hình ảnh Việt Nam năng động, hiện đại và giàu bản sắc.

Đại diện Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử tại Hội nghị cũng cho biết, thời gian tới Bộ VHTTDL sẽ tổ chức một loạt sự kiện quan trọng: Ngày hội Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2025; Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" năm 2025; Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 tại TP.HCM cùng nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Di sản Văn hoá Việt Nam…

Những sự kiện này được kỳ vọng sẽ trở thành quy tụ giới sáng tạo nội dung, báo chí, nghệ sĩ và cộng đồng để cùng nhau lan toả tinh thần Việt Nam - một Việt Nam hội nhập, nhân văn và số hoá.