Đình chỉ cơ sở mầm non có giáo viên dùng lược đánh vào chân trẻ

Căn cứ vào biên bản kiểm tra lớp Mầm non độc lập Hà My tại địa chỉ số 14/20 Tôn Đức Thắng, phường Trần Nguyên Hãn của Phòng GD&ĐT quận Lê Chân về việc vi phạm trong lĩnh vực giáo dục, UBND phường thông báo, từ 26/6, cơ sở mầm non này không được hoạt động.

UBND phường Trần Nguyên Hãn đã đình chỉ lớp mầm non độc lập Hà My, nơi xảy ra sự việc trẻ bị chủ cơ sở dùng lược đánh vào chân.

Theo đó, cơ sở bị đình chỉ do các khoản thu chi không hợp lý, không nhận được sự đồng thuận của phụ huynh, một số vấn đề liên quan đến học sinh và phụ huynh (đặc biệt liên quan đến đoạn clip đánh học sinh được chia sẻ trên mạng ngày 24/6) chưa được giải quyết ổn thỏa.

Phường cũng đề nghị nhóm lớp hoàn thiện các hồ sơ sổ sách theo đúng quy định của Luật giáo dục.

Liên quan sự việc này, ông Phạm Sỹ Tuyên - Trưởng phòng GD&ĐT quận Lê Chân cho biết, quan điểm của đơn vị là xử lý nghiêm, kể cả đó là sự việc xảy ra trong quá khứ.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ clip một người phụ nữ được cho là giáo viên của cơ sở Mầm non độc lập Hà My dùng lược đánh vào chân trẻ. Theo phản ánh của phụ huynh có con học tại cơ sở này, trong nhóm zalo nếu ai có ý kiến trái chiều thì lập tức người đó bị "mời" ra khỏi nhóm, con cái họ cũng bị cô lập.

Phụ huynh này còn chia sẻ đoạn hội thoại qua trên mạng xã hội giữa chủ cơ sở và giáo viên trong trường với nội dung: "Những cháu hết tháng này nghỉ tuyệt đối không động chạm vào nó, không ép ăn, không cần rèn và để ý. Đừng để nó bị xây xát gì là phức tạp đó".

Chủ cơ sở mầm non cũng đã thừa nhận đánh trẻ và nói hành động của bà để răn đe, dạy bảo trẻ tốt lên chứ không hề có ý bạo hành hay đánh đập trẻ.