‘Dính’ bê bối sàm sỡ với học sinh, phó hiệu trưởng bị tạm đình chỉ công tác

Ngày 19/5, UBND huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) xác nhận, Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu đã ký ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Trác (phó Hiệu trưởng Trường THCS Long Khánh.



“Trong thời gian chờ cơ quan chức năng xác minh, làm rõ thông tin về hành vi vi phạm của ông Nguyễn Văn Trác. Đồng thời để tạo sự an tâm cho phụ huynh học sinh có con em đang theo học tại trường THCS Long Khánh” – Quyết định đình chỉ công tác ông Trác, nêu.

Được biết, ông Trác bị đình chỉ công tác 15 ngày, kể từ ngày 17/5. Trong thời gian này, ông Trác được hưởng 50% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên.

Như Tiền Phong đưa tin, ngày 13/5, phụ huynh tên Q. có con gái tên là C. đang học tại Trường THCS Long Khánh có đơn gửi các cơ quan chức năng, tố cáo hành vi xâm hại thân thể trẻ vị thành niên của ông Trác.

Theo đơn, khoảng 8h30 ngày 10/5, tất cả học sinh Trường THCS Long Khánh vừa thi xong môn Toán học kỳ 2 và được nghỉ giải lao 15 phút để tiếp tục thi môn thứ hai, thì nữ sinh C. đi từ phòng học về hướng ghế đá, trước phòng truyền thống của trường để ôn bài cùng với bạn.

Lúc này ông Trác đứng trên ban công lầu 1 trước phòng hiệu phó gọi nữ sinh C.. Nghe thầy gọi, nữ sinh C. liền đi lên, lúc này thầy ông Trác đã vào phòng làm việc.

Tại phòng hiệu phó, ông Trác đã có hành vi dâm ô với nữ sinh C. như hôn lên má, sờ ngực, mông, ấn vào vùng nhạy cảm của nữ sinh...

Trong bản tường trình gửi Phòng GDĐT huyện Bến Cầu và Hiệu trưởng Trường THCS Long Khánh hôm 15/5, ông Trác xác nhận có gọi nữ sinh C. lên phòng làm việc. Khi ông Trác đứng lên thì vướng vào cái quạt điện để bàn nên đụng phải người nữ sinh C., cùng lúc đó, ông Trác có thấy trên mặt em C. có nốt ruồi nên lấy tay đụng và nói nốt ruồi sẽ rất tốt.