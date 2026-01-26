Đình Bắc xây nhà, mua ô tô báo hiếu bố mẹ

Không chỉ gây sốt với danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc còn khiến người hâm mộ xúc động khi dành toàn bộ thành quả sau những năm tháng khổ luyện để mua xe tặng bố, xây nhà cho bố mẹ ở tuổi 22.

Năm 2025 và đầu năm 2026 đánh dấu sự bùng nổ mạnh mẽ của Nguyễn Đình Bắc. Tại VCK U23 châu Á vừa qua, dù chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, chân sút sinh năm 2004 vẫn trở thành "linh hồn" trong lối chơi của U23 Việt Nam. Với 4 bàn thắng và 2 đường kiến tạo, Đình Bắc không chỉ góp công lớn mang về tấm Huy chương Đồng quý giá mà còn chính thức đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên đoạt danh hiệu Vua phá lưới tại đấu trường châu lục này.

Bộ sưu tập danh hiệu của tiền đạo đang khoác áo CAHN trong năm 2025 còn cực dày với Quả bóng Bạc Việt Nam 2025 và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2025. Ở tuổi 22, Đình Bắc đang sở hữu một sự nghiệp mà bất cứ cầu thủ trẻ nào cũng phải mơ ước.

Tuy nhiên, điều khiến cái tên Đình Bắc trở nên đặc biệt trong mắt công chúng những ngày qua không nằm ở những con số thống kê, mà là câu chuyện phía sau ánh đèn sân cỏ. Ngay khi có nguồn thu nhập ổn định từ bóng đá, việc đầu tiên ngôi sao gốc Nghệ An thực hiện là báo hiếu đấng sinh thành.

Đình Bắc báo hiếu bố mẹ (Ảnh: Nghệ An News)

Được biết, Đình Bắc đã quyết định mua tặng bố một chiếc ô tô để thuận tiện cho việc đi lại trước thời điểm đi đá U23 châu Á. Và hiện tại anh cũng cùng bố mẹ xây dựng một căn nhà mới khang trang ngay trên mảnh đất quê hương, cạnh căn nhà cấp 4 cũ kỹ – nơi từng nuôi dưỡng ước mơ bóng đá của Đình Bắc.

Dù tuổi đời còn trẻ nhưng Đình Bắc luôn sống có trách nhiệm và dù có thành "ngôi sao" ở ngoài kia thì khi về nhà Đình Bắc vẫn luôn là "Bắc còi" của bố mẹ. Dành tình yêu và báo hiếu gia đình.