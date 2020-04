Điều trị thành công đôi bàn chân khoèo cho trẻ sơ sinh bằng phương pháp Ponseti

Cả hai chân bị cong, vẹo bẩm sinh

Ngày 29/4, bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết vừa điều trị thành công cho bệnh nhi mắc chứng bệnh khoèo bàn chân bẩm sinh bằng phương pháp Ponseti.

Theo TS.BS CKII Thái Văn Bình, trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thì đây là một phương pháp điều trị rất hiệu quả dị tật bàn chân khoèo do bác sĩ Ponseti nghiên cứu và áp dụng thành công. Phương pháp này khá đơn giản, chỉ cần bó bột chỉnh hình, thủ thuật chích gân Achilles. Trẻ cần đeo nẹp giày chỉnh hình cho tới khi 36 tháng tuổi.

Mẹ của cháu N.L.T cho biết, gia đình đã vô cùng lo lắng khi phát hiện cả 2 bàn chân của cháu T bị gập vào trong ngay sau khi sinh, chân bị cong, vẹo, hai bàn chân bị mắc chứng bệnh khoèo bàn chân bẩm sinh. Một ngày sau, gia đình đã đưa cháu đến bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để điều trị tại khoa Chấn thương chỉnh hình- Bỏng. Sau hơn 2 tháng, hiện tại gia đình rất vui mừng vì chân của bé gần như phục hồi hoàn toàn bình thường như bao đứa trẻ khác.

TS.BSCKII Thái Văn Bình cho biết, phương pháp Ponseti áp dụng trong điều trị bàn chân khoèo bẩm sinh bằng nắn chỉnh nhẹ nhàng, bàn chân được bó bột để duy trì kết quả nắn. Các bước nắn và bó bột này được lặp lại mỗi tuần, trong 4 - 6 tuần. Dần dần, bàn chân sẽ trở về hình dạng bình thường. Có thể cần 1 tiểu phẫu gân gót để hoàn tất quá trình nắn sửa bàn chân, rồi bó bột giữ trong 3 tuần. Sau khi tháo bột lần cuối, bé cần mang đôi nẹp giày, có gắn trên một thanh nằm ngang để ngăn ngừa tái phát. Bé cần mang nẹp giày cả ngày lẫn đêm trong 3 tháng đầu tiên và sau đó tiếp tục mang ban đêm trong 3 năm. Nếu tuân thủ đúng theo phác đồ điều trị, các cháu bé sẽ khỏi bệnh hoàn toàn, tình trạng khoèo chân sẽ biến mất.

bệnh nhân trước và sau khi điều trị c bàn chân khoèo

Nếu không điều trị sau lớn trẻ sẽ mặc cảm nặng nề

Tiến sĩ Thái Văn Bình cho biết, đây là một căn bệnh bẩm sinh gây biến dạng ở xương cổ và bàn chân. Tỷ lệ mắc là 1/1000 trẻ sinh ra. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân của dị tật này. Có thể dị tật bàn chân khoèo có liên quan đến yếu tố gen di truyền, dinh dưỡng trước sinh kém hoặc mạch nuôi chi kém, bệnh nhân mắc chứng cứng khớp bẩm sinh hoặc bị các chứng bệnh liên quan đến thần kinh như nứt đốt sống, thoát vị não...

Tỷ lệ trẻ mắc dị tật này khá cao. Nếu trẻ không được điều trị thì lớn lên sẽ dẫn đến tàn tật, khó khăn trong lao động, sinh hoạt và mặc cảm nặng nề về tâm lý do bất thường về thẩm mỹ... Nhưng với phương pháp bó bột Ponseti đã mang lại thành công trong điều trị cho hàng trăm nghìn trẻ em bàn chân khoèo trên thế giới.

Phương pháp Ponseti có nhiều lợi thế hơn so với các phương pháp mổ kinh điển khác bởi có thể được tiến hành từ sớm, ngay từ khi trẻ mới sinh khoảng từ 2-3 ngày tuổi. Lúc này các tổ chức như xương chưa bị cốt hoá; gân, dây chằng chưa bị co kéo, biến dạng… Vì vậy chỉ cần bó bột chỉnh hình và phẫu thuật chỉ với một vết chích nhỏ ở gân gót đã giúp hoàn thiện cho trẻ cả về thẩm mỹ và chức năng vận động mà không xâm lấn và làm tổn hại các tổ chức xung quanh như cơ, dây chằng… Do đó, phương pháp này vừa mang lại hiệu quả cao, chi phí không tốn kém.