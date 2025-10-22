Fanpage aFamily

Điều tra vụ tấm bê tông rơi trúng người đi đường ở Hà Nội, 1 người tử vong

Phùng Anh, Hoàng Yến,
Chia sẻ
Thích0

Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đang điều tra vụ tai nạn xảy ra sáng 22/10 trên phố Tôn Đức Thắng (Hà Nội), khiến một người tử vong, một người bị thương.

Liên quan vụ tháo dỡ nhà dân khiến tấm bê tông rơi trúng 2 người đi đường, đại diện Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết đơn vị nhận được tin báo lúc 9h30 cùng ngày, tại công trình số 121 phố Tôn Đức Thắng (Hà Nội).

Người đàn ông bị tấm bê tông rơi trúng tử vong, Công an Hà Nội điều tra nguyên nhân - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Phùng Anh)

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ tại nạn khiến anh anh M.Đ.G. (41 tuổi, Thanh Hóa) tử vong, chị Đ.T.Q. (35 tuổi, trú trên phố Tôn Đức Thắng) bị thương.

Công an phường đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Người đàn ông bị tấm bê tông rơi trúng tử vong, Công an Hà Nội điều tra nguyên nhân - Ảnh 2.

Ngôi nhà đang tháo dỡ tại số 121 Tôn Đức Thắng (Hà Nội). (Ảnh: Phùng Anh)

Trước đó vào khoảng gần 9h sáng 22/10, khi công nhân phá dỡ nhà số 121 phố Tôn Đức Thắng (Hà Nội), một tấm bê tông lớn bất ngờ rơi xuống đầu ngõ Văn Chương, trúng người đi đường.

Theo anh Nguyễn Văn Thắng, một nhân viên bảo vệ làm việc trên phố Tôn Đức Thắng, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng gần 9h sáng. "Tấm bê tông rất nặng, phải hơn 10 người mới nâng được để kéo nạn nhân ra", anh Thắng kể lại. 

Theo vtv.vn Copy link 10/22/2025 14:10 (GMT +7)
Link bài gốc Lấy link https://vtv.vn/dieu-tra-vu-tam-be-tong-roi-trung-nguoi-di-duong-o-ha-noi-1-nguoi-tu-vong-100251022140306151.htm
Phẫn nộ vụ cháu bé 16 tháng tuổi bị xách ngược, ném xuống nền bê-tông
Chia sẻ
Thích0