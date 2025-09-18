Ngày 17-9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã phối hợp với Công an xã Tân Phú tìm được bé gái 6 tuổi bị một đối tượng lạ mặt chở đi.

Bé gái 6 tuổi được tìm thấy tại vườn mãng cầu ở Tây Ninh

Trước đó, vào ngày 16-9, Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp nhận nguồn tin về từ chị T.K. (25 tuổi; ngụ xã Tân Phú, tỉnh Tây Ninh) về việc khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, con gái chị là T.H.S.N. (6 tuổi) đang đứng chơi ngoài đường một mình thì bị một người đàn ông điều khiển xe máy bế lên xe rồi chở đi.

Sau khi tiếp nhận nguồn tin, công an triển khai lực lượng tập trung truy xét. Đến khoảng 0 giờ 30 phút ngày 17-9, tổ công tác phát hiện đối tượng Hồ Văn Quân (SN 1978; ngụ xã Tân Phú) đang giữ cháu N. tại vườn mãng cầu nên khống chế, bắt giữ và đưa cháu N. về giao cho gia đình.

Tại cơ quan công an, Quân khai làm nghề giữ vườn mãng cầu ở xã Tân Phú. Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 16-9, sau khi uống rượu xong, Quân điều khiển xe máy về chỗ giữ vườn. Trên đường về, thấy cháu N. đứng một mình sát đường nên Quân bế cháu lên xe rồi chở về chòi giữ vườn.

Quân khai nhận cháu N. nhiều lần đòi chở về nhà nhưng Quân trấn an bằng cách kêu cháu ngủ đi, sáng hôm sau sẽ đưa về. Qua xác minh ban đầu của công an, cháu N. không bị xâm hại.

Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan công an xác định hành vi của Quân có dấu hiệu phạm tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.