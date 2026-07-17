Điều nuối tiếc của chàng trai vừa giành Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế

Đối với Tạ Ngọc Minh - Học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên Bắc Ninh điều đọng lại nhiều nhất sau Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 56 (IPhO 2026) không chỉ là khoảnh khắc bước lên bục nhận Huy chương Vàng, mà là cảm giác lo lắng sau bài thi thực hành.

“Em gặp một chút vấn đề ở bài thực hành nên lúc đó khá áp lực. Sang phần lý thuyết thì em làm suôn sẻ hơn nhưng vẫn mắc vài lỗi cơ bản ở phần Cơ học và Điện nên bị mất khá nhiều điểm đáng tiếc”, Minh chia sẻ. Vì vậy, Minh gần như không nghĩ đến khả năng giành huy chương vàng.

Bước vào kỳ thi, mục tiêu duy nhất của em là hoàn thành bài thi với tất cả những gì mình chuẩn bị. Đến khi kết quả được công bố, cảm xúc đầu tiên của nam sinh là bất ngờ. Tấm Huy chương Vàng của Minh góp phần giúp đội tuyển Việt Nam lập nên cột mốc đáng nhớ tại IPhO 2026 khi cả 5 thành viên đều đoạt huy chương, gồm 4 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc - thành tích cao nhất của Việt Nam từ trước đến nay tại Olympic Vật lý quốc tế.

Em Tạ Ngọc Minh và thầy giáo tại cuộc thi Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 5. (Ảnh: NVCC)

Trước khi đi thi, Minh và các đồng đội chỉ có khoảng một tháng tập trung ôn luyện sau khi danh sách đội tuyển chính thức được chốt. Trong thời gian này, cả đội học tập tại Trường Đại học Sư phạm và sinh hoạt tại ký túc xá. Lịch học được sắp xếp dày đặc với các giảng viên, giáo sư, xen kẽ giữa lý thuyết và thực hành để học sinh làm quen với cấu trúc đề thi quốc tế.

Nếu ban ngày là những buổi học cùng thầy cô thì buổi tối lại là khoảng thời gian mỗi thành viên tự ôn tập lại kiến thức. Minh dành phần lớn thời gian để luyện các đề Olympic Vật lý quốc tế, Olympic châu Á những năm trước và bổ sung thêm kỹ năng thực hành khi cần.

“Áp lực lúc nào cũng có nhưng em cố gắng tập trung vào việc học thay vì nghĩ nhiều đến kết quả”, Minh chia sẻ.

Trước khi là thành viên đội tuyển học sinh giỏi Vật lý, những năm đầu học tại Trường THCS Nguyễn Đăng Đạo (Bắc Ninh), Minh là thành viên đội tuyển Toán của trường. Lớp 6 và lớp 7, em dành nhiều thời gian cho môn học này. Thế nhưng càng học, Minh càng cảm thấy bản thân khó cạnh tranh với các bạn trong đội tuyển. Thay vì cố gắng bám theo một môn học không còn là thế mạnh, em quyết định chuyển sang đội tuyển Vật lý.

“So với Toán, em thấy Vật lý thú vị hơn, giúp mình hiểu được các hiện tượng xung quanh nên học rất vui”, Minh nói.

Niềm yêu thích ban đầu dần trở thành động lực để em dành nhiều thời gian tìm hiểu sâu hơn về môn học. Không chỉ học trên lớp, Minh chủ động đọc thêm tài liệu, luyện các dạng bài nâng cao để hiểu bản chất của từng vấn đề thay vì chỉ ghi nhớ công thức.

Trước khi đạt huy chương vàng, Minh từng có hai năm liên tiếp 2025 và 2026 đều giành giải nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý để góp mặt trong đội tuyển quốc gia. Đầu năm 2026, Minh tiếp tục đoạt Huy chương Bạc Olympic Vật lý châu Á tại Busan (Hàn Quốc) và nằm trong nhóm thí sinh có điểm số cao nhất của đội tuyển Việt Nam. Thành tích này trở thành bước đệm để em tiếp tục chinh phục IPhO 2026.

Điều đặc biệt, Minh lớn lên trong gia đình có truyền thống hiếu học. Bố em cũng là cựu học sinh chuyên Toán Trường THPT Chuyên Bắc Ninh, từng tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Hóa. Tuy nhiên, bố mẹ luôn để em tự quyết định con đường mình muốn theo đuổi.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Minh cho rằng không có bí quyết học tập nào quá đặc biệt. Điều quan trọng nhất là học nghiêm túc trên lớp, tiếp thu đầy đủ kiến thức từ thầy cô, sau đó chủ động tìm hiểu thêm để hiểu sâu bản chất của vấn đề.

Sau kỳ thi, trước khi bước vào giảng đường đại học, Minh dự định học IELTS và bằng lái xe máy. Nam sinh cũng đã lựa chọn ngành Vật lý của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội để tiếp tục theo đuổi lĩnh vực mình yêu thích.