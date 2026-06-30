Mỗi khi chuẩn bị mua nhà, phần lớn mọi người đều dành rất nhiều thời gian để so sánh: dự án nào tốt hơn, khu vực nào còn tiềm năng, lãi suất ngân hàng ra sao, căn hộ hai phòng ngủ hay ba phòng ngủ. Nhưng có một phép tính quan trọng lại thường được làm rất qua loa: Cuộc sống của mình sẽ thay đổi như thế nào sau khi mỗi tháng phải trả thêm vài chục triệu đồng?

Thực tế, nhiều người mua nhà không gặp khó khăn ở thời điểm ký hợp đồng. Khó khăn bắt đầu sau đó. Một khoản trả góp cố định mỗi tháng đồng nghĩa với việc mọi quyết định tài chính khác cũng phải thay đổi. Kế hoạch đổi xe phải lùi lại, chuyến du lịch hằng năm bị cắt, ý định nghỉ việc để thử sức với công việc mới cũng không còn dễ dàng. Đó là điều nhiều người không hình dung hết trước khi mua nhà.

Sai lầm không nằm ở việc vay ngân hàng. Với nhiều gia đình, vay là cách duy nhất để sở hữu một căn nhà sớm hơn. Sai lầm là chỉ tính xem "mỗi tháng mình có đủ tiền trả nợ không?", mà quên hỏi "sau khi trả nợ, mình còn sống như thế nào?"

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Giả sử một gia đình có thu nhập 60 triệu đồng mỗi tháng và khoản trả góp là 25 triệu đồng. Trên giấy tờ, bài toán có vẻ vẫn an toàn. Nhưng nếu cộng thêm chi phí nuôi con, sinh hoạt, hiếu hỉ, khám chữa bệnh và những khoản phát sinh khác, số tiền còn lại có thể không còn nhiều như tưởng tượng.

Điều đáng nói là cuộc sống không đứng yên suốt 20 hay 25 năm. Có thể một người sẽ muốn chuyển việc, muốn học thêm, muốn sinh thêm con, hoặc đơn giản là có một giai đoạn thu nhập giảm xuống. Nếu mọi khoản tiền đều đã được "đóng đinh" vào căn nhà, mỗi thay đổi nhỏ cũng có thể trở thành áp lực lớn.

Bởi vậy, trước khi quyết định mua nhà, đừng chỉ hỏi mình có đủ tiền để mua hay không. Hãy thử trả lời thêm vài câu hỏi khác: Nếu một người trong gia đình mất thu nhập trong 6 tháng, mình có xoay xở được không? Sau khi trả góp, mình vẫn còn đủ tiền để duy trì quỹ dự phòng chứ? Mình có còn đủ khả năng theo đuổi những kế hoạch khác ngoài căn nhà này không?

Một căn nhà không chỉ là tài sản lớn nhất của nhiều gia đình. Nó còn là quyết định có thể định hình cách bạn tiêu tiền, làm việc và lên kế hoạch cho nhiều năm sau. Vì thế, điều quan trọng không chỉ là mua được nhà. Mà là mua một căn nhà mà mình vẫn có thể sống thoải mái sau khi đã sở hữu nó.