Điều ngọt ngào trước mỗi bữa tối của Vua Charles và Vương hậu Camilla

Trong bộ phim tài liệu "The Book That Changed My Life" (tạm dịch: Cuốn sách thay đổi cuộc đời tôi) của BBC, Vương hậu Camilla (Queen Camilla) kể về thói quen nhỏ của bà và Vua Charles III (King Charles III) vào mỗi buổi tối. Bà thừa nhận tiếng cười của chồng có lúc làm mình đứt mạch sách, còn chính bà cũng có khi bất chợt bật khóc, nhưng vẫn gọi đó là khoảng thời gian yên tĩnh đáng yêu. Bộ phim dự kiến lên sóng ngày 14/10, đúng vào Năm Đọc sách Quốc gia 2026 của Anh.

Ai từng ngồi chung phòng với người thương, mỗi người một cuốn sách, thi thoảng một bên bật cười thành tiếng làm bên kia đứt mạch, chắc sẽ thấy chuyện của Vương hậu Camilla quen đến lạ. Hóa ra ở một nơi nhiều nghi lễ như Hoàng gia Anh, buổi tối của hai vợ chồng Vua cũng có một khoảnh khắc giản dị đến thế.

Trước bữa tối, mỗi người một cuốn sách

Trong phim, Vương hậu Camilla cho biết bà và Vua đọc sách trước bữa tối, đơn giản vì cả hai "chỉ thích ngồi yên lặng và đọc". Theo Harper's Bazaar, hai người khá nghiêm túc với nếp này, và những cuốn sách đôi khi khiến họ phản ứng rất mạnh.

Bà tả phản ứng ấy bằng vài câu rất đời. Khi đang chìm trong cuốn sách của mình, thi thoảng bà nghe tiếng chồng cười phá lên vì điều gì đó, và bà thừa nhận chuyện này "rất mất tập trung", đến mức không quay lại được với trang sách. Có lúc chính bà lại bất chợt bật khóc. Dù vậy, bà vẫn khẳng định đây là một khoảng thời gian yên tĩnh đáng yêu.

Chi tiết nhỏ này nằm trong bộ phim tài liệu của BBC Arts, do Blink Films thực hiện. Phim dự kiến lên sóng trên kênh BBC Two vào thứ Tư 14/10, tuy theo The Irish News, lịch chính thức vẫn cần chờ xác nhận.

Từ người cha mê sách đến câu lạc bộ sách mang tên Vương hậu

Tình yêu sách của bà không phải chuyện một sớm một chiều. Theo các nguồn tin về bộ phim, người truyền cho bà niềm say mê này là cha, Thiếu tá Bruce Shand, người từng viết về lịch sử quân sự, xuất bản hồi ký chiến tranh, và đọc sách ngay cả khi bị giam trong một trại tù binh của Đức.

Về sau, niềm yêu sách ấy thành một việc làm cụ thể. Câu lạc bộ sách Queen's Reading Room của bà được lập năm 2021, và hồi tháng 3 năm nay, tại buổi tiếp ở Clarence House nhân dịp tròn 5 năm, bà đã thông báo về bộ phim này.

Trong phim, Vương hậu gặp bốn người mà cuộc sống đổi khác nhờ sách đúng lúc họ cần nhất. Một trong số đó là ông Ian Kirby ở Gateshead, từng rơi vào trầm cảm sau một biến cố đau thương xảy ra tại nhà, rồi dần hồi phục nhờ tham gia câu lạc bộ sách địa phương và đọc một cuốn tự truyện về quyền anh. Hiện ông là thành viên nhóm Reading Ramblers, nơi kết hợp sách nói với những buổi đi bộ có người dẫn đường. Bộ phim cũng đưa ra các bằng chứng khoa học cho thấy đọc sách có thể cải thiện sức khỏe và đời sống tinh thần.

Với bà, câu chuyện không dừng ở thú vui cá nhân. Bà nói nếu sách biến mất vĩnh viễn thì đó sẽ là "một bi kịch hoàn toàn", bởi sách là một phần di sản của chúng ta. Theo bà, nếu không còn ai đọc thì "chúng ta có lẽ nên bỏ cuộc hết", vì con người khi ấy cũng không còn là con người nữa.

Hơn 20 năm sau nhiều ngã rẽ, vẫn là một buổi tối yên tĩnh

Nếp đọc sách ấy càng đáng chú ý khi nhìn lại hành trình của hai người. Theo Harper's Bazaar, Vua Charles và Vương hậu Camilla gặp nhau năm 1970 và nảy sinh tình cảm từ năm 1972, trước khi mỗi người bước vào một cuộc hôn nhân khác, bà với ông Andrew Parker Bowles, ông với Công nương Diana (Princess Diana). Đến năm 1986, khi cả hai vẫn còn trong hôn nhân của mình, họ nối lại mối quan hệ.

Sau nhiều năm xa cách, hai người kết hôn năm 2005, nghĩa là đã hơn hai thập kỷ chung một mái nhà. Năm 2023, họ cùng làm lễ đăng quang, trở thành Vua và Vương hậu của Vương quốc Anh cùng 14 vương quốc khác thuộc Khối Thịnh vượng chung.

Nhìn từ đó, một buổi tối mỗi người một cuốn sách, thi thoảng xen tiếng cười phá lên hay giọt nước mắt bất chợt, nghe bình dị mà ấm áp. Biết đâu đây cũng là gợi ý nho nhỏ cho chúng ta, để tối nay đặt điện thoại xuống, mở một cuốn sách và ngồi yên bên người thân.

Theo Harper's Bazaar