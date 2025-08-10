Điều lần đầu Quỳnh Anh Shyn tiết lộ khi mua căn nhà thứ 2 trước tuổi 30

Quỳnh Anh Shyn (Phí Quỳnh Anh, sinh năm 1996) là một trong những nhân vật khiến cư dân mạng “đủ wow” thời gian gần đây. Không phải vì hôm nay cô nàng mặc gì, biến hoá ra sao mà là những ẩn số thú vị khi xuất hiện tại Em Xinh Say Hi.

Quỳnh Anh Shyn

Trong thời gian tham gia Em Xinh, Quỳnh Anh Shyn cũng gây bất ngờ khi đã bán căn penthouse 12 tỷ để mua nhà mới.

Cả hai căn hộ gắn với Quỳnh Anh Shyn đều ở TP.HCM nhưng phong cách hoàn toàn trái ngược. Nếu penthouse cũ full hồng bánh bèo thì nhà mới lại cá tính và chơi hệ màu đa dạng hơn.

Tối 7/8, khi xuất hiện tại một sự kiện thời trang ở TP.HCM, Quỳnh Anh Shyn đã có những chia sẻ nhanh với chúng tôi xoay quanh chuyện nhà cửa và kiếm tiền để tạo nên không gian sống như ý.

Quỳnh Anh Shyn chia sẻ về chuyện nhà cửa, kiếm tiền (Nguồn: Đi Soi Sao Đi)

Với tin đồn nhà mới có giá 20 tỷ đồng, Quỳnh Anh Shyn nhanh chóng phủ nhận. Cô khẳng định không có chuyện 20 tỷ như lời đồn: “Ôi dồi ôi! Lấy đâu ra mà 20 tỷ? Ai đồn? Làm gì mà 20 tỷ?”.

Cũng chính vì vậy "em xinh" cũng không thể chia sẻ bí quyết sở hữu nhà chục tỷ trước tuổi vì… chưa sở hữu được.

Nhà mới của Quỳnh Anh Shyn

Với chuyện mua nhà để ở hay để đầu tư sinh lời, Quỳnh Anh Shyn chọn cả hai phương án. Song cô vẫn nghiêng về phía nhà ở vì: “Mình không gian ở nhìn đúng chất của mình, tạo cảm giác thoải mái”.

Thực tế, penthouse màu hồng đã giúp đem đến một khoản lời kha khá cho Quỳnh Anh Shyn. Năm 2020, cô mua penthouse thô có diện tích 160m2 với giá 7 tỷ đồng. Đầu năm 2021, căn hộ được hoàn thiện sau khi Quỳnh Anh chi thêm 2 tỷ để sửa lại phần cứng, sắm đồ nội thất tạo nên không gian có phong cách Địa Trung Hải.

Đến tháng 3/2024, penthouse của Quỳnh Anh Shyn được rao bán với giá 12 tỷ đồng, đã có sổ hồng và sẽ tặng lại nội thất cho khách mua. Như vậy, giá trị căn nhà tăng khoảng 35%, giúp "em xinh" lãi khoảng 3 tỷ sau gần 4 năm sở hữu.

Nhà cũ của fashionista có tone màu hồng nổi bật

Về chuyện chọn chung cư thay vì nhà mặt đất, Quỳnh Anh Shyn giải thích bằng 2 lý do. Đó là cô không muốn leo cầu thang và thích ở trên cao để không khí trong lành, thoáng đãng hơn.

Trước khi trở thành cái tên được ưu ái trong làng giải trí - thời trang và sở hữu những tài sản đáng kể nói trên, Quỳnh Anh Shyn có xuất phát điểm là hot girl học đường ở Hà Nội. Sau đó cô trở thành người mẫu lookbook và đây cũng chính là công việc đem đến những đồng cát xê đầu tiên của cô.

Khoản cát xê đầu tiên mà Quỳnh Anh Shyn nhận được là 500k. Cô vẫn nhớ như in khoản tiền đó là một tờ tiền mới cong được để trong phong bì và sau khi nhận, Quỳnh Anh Shyn đã cầm 500k “tươi nguyên” đó đi mua quần áo. Hiện tại, khi kiếm tiền được, cô chọn đầu tư vào những sản phẩm cá nhân.

Khi được hỏi về quan điểm “Làm nghề giải trí không nghèo được”, Quỳnh Anh Shyn không thừa nhận cũng chẳng phủ định. Em Xinh này cho biết: “Tuỳ! Tuỳ vào phước dày hay phước mỏng. Nói chung tuỳ duyên”.

Quỳnh Anh Shyn ngày xưa

Trước đó, trong chia sẻ trên các tài khoản MXH của mình, Quỳnh Anh Shyn cũng thoải mái giới thiệu về nhà mới. Căn hộ này không bị đóng khung trong phong cách nào cụ thể mà là sự kết hợp giữa eclectic hiện đại cùng với cảm hứng retro và futurism (vị lai) để tạo nên một tổng thể vừa lạ, vừa đã mắt.

Một số hình ảnh khác về nhà mới của Quỳnh Anh Shyn:

Phòng khách

Không gian mở giữa phòng khách - bếp - bàn ăn

Phòng thay đồ

Phòng ngủ không cầu kỳ trong thiết kế nhưng món đồ nào cũng được lựa chọn tỉ mẩn

Chiếc gương cực "nghệ"

Phòng tắm như trong khách sạn 5 sao

Phòng vệ sinh

S.A