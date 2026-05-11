Có một giai đoạn rất dễ gặp khi mua vàng: trước đó mọi thứ còn khá bình thường, nhưng chỉ sau vài ngày giá tăng mạnh không khí xung quanh bắt đầu khác đi. Tin tức xuất hiện dày hơn, mạng xã hội nói nhiều hơn, người quen bắt đầu hỏi chuyện mua vàng, các hội nhóm liên tục cập nhật giá. Cảm giác thị trường đang “nóng lên” khiến nhiều người tự nhiên cũng bị cuốn theo. Và đây thường là lúc kế hoạch ban đầu bắt đầu thay đổi.

Ban đầu chỉ định mua một ít, sau lại muốn mua thêm

Rất nhiều người bước vào với suy nghĩ khá đơn giản: dành một khoản nhỏ để tích lũy, không quá áp lực chuyện lời lỗ ngắn hạn. Nhưng khi giá tăng liên tục, tâm lý thường bắt đầu khác đi. Người chưa mua thì sợ mình chậm hơn người khác. Người đã mua thì muốn mua thêm vì nghĩ giá còn tăng tiếp.

Từ một kế hoạch khá rõ ràng, mọi thứ dần chuyển sang trạng thái chạy theo thị trường lúc nào không nhận ra.

Thị trường càng sôi động, quyết định càng dễ bị cảm xúc kéo đi

Một điều dễ thấy là lúc thị trường bình lặng, nhiều người khá tỉnh táo. Nhưng khi giá tăng mạnh nhiều ngày liên tiếp, việc giữ nguyên quyết định cũ lại khó hơn rất nhiều. Đã định giữ dài hơn nhưng thấy lời nhanh lại muốn bán sớm. Hoặc ngược lại, trước đó đã xác định mức chốt lời rồi nhưng khi giá tiếp tục tăng lại muốn giữ thêm.

Những thay đổi này không hẳn đến từ việc có thông tin mới, mà chủ yếu đến từ cảm giác sợ bỏ lỡ một đợt tăng tiếp theo.

Càng xem giá nhiều càng dễ đổi ý

Một thói quen rất phổ biến là liên tục kiểm tra giá khi thị trường bắt đầu biến động mạnh. Ban đầu chỉ là xem thử, nhưng càng theo dõi sát, tâm lý càng dễ bị kéo theo từng nhịp tăng giảm nhỏ. Mỗi lần giá nhích lên lại thấy tiếc vì mua ít. Mỗi lần điều chỉnh nhẹ lại bắt đầu lo lắng. Khi đầu óc bị cuốn vào biến động ngắn hạn quá nhiều, việc giữ nguyên kế hoạch ban đầu trở nên rất khó.

Nhiều người không sai ở quyết định đầu tiên

Thực tế, quyết định đầu tiên của nhiều người thường không quá tệ. Vấn đề nằm ở những thay đổi sau đó. Đang mua để tích lũy thì chuyển sang muốn kiếm nhanh hơn. Đang xác định mua trong khả năng tài chính của mình thì lại tăng thêm vì thấy thị trường quá sôi động. Những thay đổi nhỏ này nhìn riêng lẻ thì hợp lý, nhưng cộng lại rất dễ khiến mọi thứ đi xa khỏi mục tiêu ban đầu.

Không phải lúc nào thị trường nóng lên cũng cần mình hành động nhiều hơn

Một kinh nghiệm mà nhiều người mua vàng lâu năm thường nhắc đến là thị trường càng sôi động, càng cần giữ đầu óc ổn định. Không phải cứ giá tăng mạnh là phải mua thêm. Cũng không phải cứ thấy thị trường bàn luận nhiều là mình cần thay đổi kế hoạch liên tục. Có những lúc điều khó nhất lại là không làm gì cả dù xung quanh ai cũng đang rất sốt ruột.

Giữ được kế hoạch thường khó hơn việc lập ra kế hoạch

Nhiều người đều có thể đặt ra nguyên tắc cho mình lúc thị trường còn bình lặng. Nhưng khi giá bắt đầu tăng nhanh và cảm xúc bị kéo theo liên tục, việc giữ nguyên những gì đã tính trước mới là phần khó hơn.

Sau một thời gian đủ dài, nhiều người mua vàng nhận ra họ không mệt vì thị trường biến động, mà mệt vì liên tục phải đấu với cảm giác muốn đổi quyết định của chính mình.