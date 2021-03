Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể khi bạn uống sinh tố protein đều đặn mỗi ngày?

Sinh tố protein đã phổ biến trong nhiều năm qua và chắc chắn chúng sẽ không sớm biến mất. Bạn có thể tự làm sinh tố protein tại nhà, hoặc đối với những người luôn phải di chuyển, có thể mua các loại đóng chai sẵn. Điều gì đằng sau sự nổi tiếng của loại đồ uống này? Thật đơn giản: Sự kết hợp giữa protein hỗ trợ tạo cảm giác no, cơ bắp kết hợp với lợi ích của trái cây giàu chất xơ và chất chống oxy hóa tạo nên một loại đồ uống ngon bổ ngoài sức tưởng tượng.



"Protein cần thiết cho sức khỏe của một người vì nhiều lý do, bao gồm cả sự tăng trưởng và phát triển ở trẻ em. Nó là chìa khóa cho sụn, da và xương khỏe mạnh, giúp phục hồi cơ sau khi tập thể dục, tăng cảm giác no và sinh nhiệt", TS Aimee Plauche (chuyên gia tư vấn sức khỏe dinh dưỡng, cố vấn cho ICONIC Protein) cho biết: "Cơ thể của bạn thực sự nóng lên trong quá trình tiêu hóa protein hơn là khi tiêu hóa carbohydrate và chất béo, do đó đốt cháy nhiều calo hơn".

Mặc dù sinh tố protein thường tốt cho sức khỏe (miễn là chúng không chứa nhiều đường), nhưng có thể bạn chưa biết những gì đang thực sự xảy ra bên trong cơ thể ngay khi bạn uống ngụm protein đầu tiên. Và mặc dù cơ thể của bạn có thể phản ứng khác nhau với các nguồn protein khác nhau (có vô số cách để thêm protein vào sinh tố, từ sữa chua đến bột protein), có một số điều nhất định xảy ra bất kể nguồn protein đến từ đâu.

Bạn muốn biết chính xác một ly sinh tố protein tác động đến cơ thể như thế nào? Đây chính xác là những gì nó sẽ xảy ra:

1. Cơ thể bạn hấp thụ đường chậm hơn

Rachel McBryan, chuyên gia dinh dưỡng tại Đại học Dinh dưỡng Anh cho biết: "Khi bạn uống một ly sinh tố hoàn toàn từ trái cây, bạn sẽ ngay lập tức bổ sung cho cơ thể những chất dinh dưỡng cần thiết, nhưng bạn cũng có thể bị tăng lượng đường trong máu. Điều này là do trái cây có chứa nhiều đường tự nhiên".

Khi bạn bổ sung một nguồn protein, như từ sữa chua hoặc thực phẩm bổ sung protein, nó sẽ làm chậm quá trình hấp thụ đường.

Chuyên gia nhận định, uống một ly sinh tố protein có thể giải quyết vấn đề này: "Khi bạn bổ sung một nguồn protein, như từ sữa chua hoặc thực phẩm bổ sung protein, nó sẽ làm chậm quá trình hấp thụ đường từ trái cây và không làm tăng lượng đường trong máu. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người bị tiền tiểu đường hoặc đang mắc bệnh tiểu đường".

2. Bạn sẽ cảm thấy no lâu hơn

"Thêm protein chẳng hạn như bột protein hoặc sữa chua Hy Lạp ít béo sẽ làm cho ly sinh tố trái cây dồi dào dinh dưỡng, giúp bạn no lâu hơn mà không sợ béo do protein mất nhiều thời gian hơn để tiêu hóa", Mary Wirtz, nhà tư vấn dinh dưỡng tại Mom Loves Best giải thích.

Chuyên gia cho biết thêm: "Tôi khuyến khích khách hàng luôn bổ sung chất xơ, chẳng hạn như trái cây và rau, ngoài protein trong sinh tố của họ, vì điều này đem lại bữa ăn cân bằng".

Mackenzie Burgess, một chuyên gia dinh dưỡng tại Cheerful Choices, đồng ý rằng sinh tố protein giúp tăng cảm giác no. Cô nói: "Sinh tố protein là một lựa chọn tuyệt vời để giúp bạn cảm thấy hài lòng và no lâu hơn. Đặc biệt hơn khi nhìn vào cơ thể, protein có thể giúp giảm hormone đói của chúng ta, còn được gọi là ghrelin và thúc đẩy cảm giác no".

3. Ngăn ngừa tổn thương cơ liên quan đến tập luyện

TS Rashmi Byakodi, biên tập viên của trang Best for Nutrition, nhận định: "Bổ sung protein từ sữa giúp làm giảm sự thoái hóa protein và (hoặc) tăng tổng hợp protein để hạn chế hậu quả của tổn thương cơ do tập thể dục".

Vị chuyên gia này cho biết thêm: "Một nghiên cứu khác đã chỉ ra rằng việc tiêu thụ whey protein giúp tăng cường sự cân bằng protein toàn cơ thể và phục hồi hiệu suất tập thể dục trong 10 giờ qua đêm và phục hồi 24 giờ trong quá trình tập luyện".

Các chất bổ sung bột protein có chứa whey được tiêu hóa nhanh chóng trong đường tiêu hóa và các axit amin chuỗi nhánh hoặc BCAA (các khối xây dựng của protein) được hấp thụ nhanh chóng. Điều này rất quan trọng khi ai đó đang tìm cách đưa protein vào cơ nhanh chóng để phục hồi cơ bắp.

4. Bạn có thể giảm cân

TS Trista Best, chuyên gia dinh dưỡng tại Balance One Supplements cho biết: "Đối với những người có số cân nặng đáng kể cần giảm, bột protein (được thêm vào sinh tố) có thể giúp thay thế các loại thực phẩm protein thường chứa nhiều chất béo bão hòa và calo, như bánh mì kẹp thịt và protein động vật chiên rán".

Để giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và giữ cho bạn cảm thấy no lâu hơn (2 yếu tố đều quan trọng đối với việc giảm cân), chuyên gia cho biết các chất bổ sung whey protein, đặc biệt là những loại có chứa protein casein rất được ưa chuộng.

"Casein và whey đều là nguồn peptide phong phú giúp giảm huyết áp đáng kể, góp phần tạo cảm giác no và giúp điều chỉnh lượng thức ăn. Sự kết hợp casein và whey có tác dụng tốt cho cơ thể bằng cách giúp đạt được và duy trì trọng lượng cơ thể khỏe mạnh, cải thiện vóc dáng cơ thể và có thể đóng một vai trò trong việc điều trị bệnh béo phì", Plauce nói.

Lưu ý:

Mặc dù vậy, uống sinh tố protein mỗi ngày có thể gây tăng cân là chuyện hoàn toàn có khả năng xảy ra. Điều này tùy thuộc vào nguồn nguyên liệu để làm, có bổ sung thêm đường, chất béo quá mức hay không... Nếu có, nó sẽ trở thành thức uống nhiều calo hơn mức cần thiết. Do đó cần hết sức cẩn trọng khi lựa chọn thành phần làm ly sinh tố protein uống mỗi ngày.

