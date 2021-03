Điều gì làm nên sức hút của “siêu quần thể không ngủ” Phú Quốc United Center?

Sức hút của siêu điểm đến tầm cỡ quốc tế này chính từ 4 điểm vàng trải nghiệm "all – in – one" với ngàn lẻ hoạt động để "hưởng thụ - vui chơi – nghỉ ngơi - khám phá" suốt 24 giờ không nghỉ mỗi ngày.

"Điểm vàng trải nghiệm" thứ nhất: Vui chơi 24/7 tại tâm điểm Trái tim không ngủ Grand World

Trái tim của Phú Quốc Uniced Center chính là "thành phố không ngủ" Grand World có quy mô 85 ha lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Tại đây có những dãy phố thương mại sôi động, thời thượng, những tâm điểm vui chơi giải trí náo nhiệt, các gian hàng ẩm thực và lễ hội tổ chức thâu đêm suốt sáng. Grand World được vận hành theo mô hình sáng đèn quanh năm của các thành phố không ngủ nổi tiếng trên thế giới như New York, Tokyo, Bangkok…

Du khách lạc bước vào Grand World còn phải "ngả mũ" trước những kiến trúc ấn tượng. Nổi bật là những căn nhà phố thương mại rực rỡ và sầm uất dọc con kênh đậm chất Ý, tái hiện nên vẻ đẹp trứ danh của Venice -Thành phố lãng mạn nhất châu Âu. Không chỉ mở ra khung cảnh check-in có 1-0-2 cho giới trẻ, du khách còn có thể trải nghiệm chu du trên con thuyền gondola "độc, lạ" để ngắm nhìn trọn vẹn khung cảnh hoàng hôn lung linh nhất ở "Venice châu Á".

…

Hay công trình kỷ lục "Huyền thoại tre" – Bamboo Legend - độc đáo, kết hợp giữa thiết kế hiện đại với chất liệu hoàn toàn mang bản sắc Việt. Bamboo Legend toạ lạc ngay chính giữa Quảng trường chính, là một trong những công trình tre lớn nhất thế giới, cao 15m và có diện tích lên đến 700 mét vuông, được tạo nên từ 32.000 cây tre tầm vông Tây Ninh.

Chiêm ngưỡng bảo tàng gấu Teddy Bear nổi tiếng thế giới lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, những tác phẩm nghệ thuật độc đáo tại Công viên nghệ thuật đương đại Urban Park; khám phá ẩm thực 5 Châu hay mua sắm thả ga ở tuyến phố 24 giờ nhộn nhịp… cũng là những địa chỉ mà du khách không thể bỏ qua

Ngoài những kiến trúc lộng lẫy, điểm khác biệt của Grand World là hàng loạt hoạt động không ngừng nghỉ suốt 24/7, tạo nên không gian vui chơi - khám phá bất tận cho cả quần thể Phú Quốc United Center. Trong đó phải kể đến là các show diễn thực cảnh đa phương tiện triệu đô, được hỗ trợ bởi những công nghệ giải trí hiện đại nhất thế giới: "Tinh hoa Việt Nam", "Venice show" và "Once show", mang tới trải nghiệm chưa từng có cho du khách.

Thức đêm tại Phú Quốc United Center còn là trải nghiệm đầy thu hút ở Corona Casino - casino 5 sao hợp pháp duy nhất tại Việt Nam cho phép người bản địa vào trải nghiệm với 100 bàn chơi và 1000 máy slots machine hiện đại, sánh ngang với các sòng bài nổi tiếng thế giới như Wynn Las Vegas, Casino Lisboa, Sands Macao…

"Điểm vàng trải nghiệm" thứ 2 – Khám phá "1000 lẻ 1" trò chơi tại thế giới giải trí VinWonder

Bên cạnh "thành phố không ngủ", một thế giới giải trí hoành tráng hiện đại bậc nhất khu vực hấp dẫn du khách mọi lứa tuổi chính là VinWonders - Công viên chủ đề lớn nhất Việt Nam, hàng đầu Châu Á với quy mô 46,7 ha. Nơi đây có thể so sánh với các công viên giải trí hàng đầu thế giới như Disneyland và Everland… Du khách sẽ đến với thế giới giải trí "xuyên không", từ sự hiện hữu của những câu truyện cổ tích nổi tiếng nhất thế giới từ xa xưa cho tới hàng ngàn trò chơi mạo hiểm tối tân nhất dành cho mọi lứa tuổi vô cùng hấp dẫn.

Trong đó, phân khu Thế giới lốc xoáy (công viên nước) tại VinWonder là "thánh địa" của những trò chơi dưới nước với hơn 40 trò lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Điển hình là đường trượt khủng "Nọc độc mãng xà" đẩy người chơi vào làn trượt ướt lên tới 175m, tương đương với các đường trượt ướt ở; Cuồng phong thịnh nộ có độ cao 15m và chiều dài 164m với 2 vòng xoáy siêu to khổng lồ; Vòi rồng Hawaii dài 20 mét…

Được xây dựng dựa trên ý tưởng về các nền văn minh nổi tiếng và các câu chuyện giai thoại thế giới, VinWonders được ví như một "phim trường khổng lồ" mà các du khách được trở thành nhân vật chính để tham gia khám phá. Đây cũng sẽ là nơi du khách check-in "mỏi tay" với những bức ảnh đẹp như tranh vẽ.

"Điểm vàng trải nghiệm" thứ 3: Thư giãn giữa thế giới hoang dã Vinpearl Safari

Một phần không thể thiếu của Phú Quốc United Center chính là Công viên chăm sóc và bảo tồn động vật bán hoang dã lớn nhất khu vực Vinpearl Safari trên diện tích lên tới 380ha.

Đây sẽ là khoảng thời gian thư giãn, hòa mình vào thiên nhiên hiếm có. Du khách sẽ được "nhìn tận mắt, bắt tận tay" hàng ngàn loài động vật ở khắp các vùng địa sinh học trên thế giới.

Với mô hình "người nhốt thú thả" độc đáo, Vinpearl Safari Phú Quốc đã trở thành điểm nhất định phải đến trên bản đồ du lịch Phú Quốc và là nơi được đánh giá có tiêu chuẩn phúc trạng động vật hàng đầu thế giới SEAZA.

"Điểm vàng trải nghiệm" thứ 4 – Hưởng thụ cuộc sống đẳng cấp của hệ thống khách sạn Vinpearl

Đừng lo lắng về chỗ ở! Phú Quốc United Center có hệ thống khách sạn đáp ứng tất cả nhu cầu lưu trú của du khách với rất nhiều mức giá hợp lý. Khách dễ dàng lựa chọn đủ phân khúc, từ mini hotel đến các thương hiệu 5 sao như Vinpearl, VinOasis, VinHoliday, Radison Blue… với hơn 10.000 phòng.

Đối với nhiều golf thủ, sân golf 18 hố đạt tiêu chuẩn quốc tế của Vinpearl là sân chơi đầy thách thức để giao lưu, luyện tay nghề trong chuỗi những ngày tận hưởng niềm vui bất tận tại Phú Quốc Uniced Center.

Cùng với lợi thế về thiên nhiên hoang sơ đẹp tuyệt vời, siêu quần thể nghỉ dưỡng – giải trí không ngủ Phú Quốc United Center khi chính thức đi vào hoạt động hứa hẹn sẽ là điểm đến hàng đầu châu Á, có khả năng sánh ngang, thậm chí vượt qua nhiều thiên đường du lịch hàng đầu thế giới hiện nay.