Du lịch cùng 123 Travel để biết Việt Nam mình là tuyệt vời nhất!

Với nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng ngày càng cao của thị trường, những tour du lịch được thiết kế ngày càng đa dạng, phong phú hơn. 123 Travel là một trong những công ty du lịch luôn đi đầu cung cấp những tour du lịch trong nước được rất nhiều khách hàng tin tưởng và lựa chọn. Cùng 123 Travel điểm qua những tour du lịch hot trong nước để bỏ túi cho mình vài địa điểm nhất định phải đi trong hè này thôi nào.

123 Travel với phương châm mang lại cho khách hàng trải nghiệm du lịch nghỉ dưỡng đỉnh cao, là đơn vị cung cấp đến cho khách hàng những dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng liên kết với các resort cao cấp cho khách hàng trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp 3* - 5* với mức giá vô cùng cạnh tranh và nhiều chương trình tri ân hấp dẫn.

Cùng 123 Travel du lịch 4 miền Bắc Trung Tây Nam

Khách hàng khi muốn lựa chọn du lịch miền Bắc sẽ được 123 Travel tư vấn một số những tour địa điểm du lịch miền Bắc đang hot trên thị trường như: làng Nương Yên Tử nằm trong tổ hợp Legacy Yên Tử Mgallery 5*, Vinpearl Hạ Long, Yoko onsen Quang Hanh, Flamingo Cát Bà, Tour du thuyền Vịnh Hạ Long…

Du lịch miền Trung tại 123 Travel sở hữu vô vàn những ưu đãi hấp dẫn tại những resort đẳng cấp như Movenpick Cam Ranh, fusion Cam Ranh, Radisson blu resort Cam Ranh, The eden bay villas Nam Phú Quốc, Fusion resort Phú Quốc, Vinpearl Phú Quốc, Đà Lạt wonder resort, Premier village Đà Nẵng, Vinpearl Đà Nẵng, Intercontinental Đà Nẵng Sun peninsula, Vinpearl resort Nha Trang, Intercontinental Nha Trang, The secret Côn Đảo…

Miền Tây sông nước với những địa danh nổi tiếng Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Châu Đốc… đều được 123 Travel lên sản phẩm du lịch vô cùng thú vị và đặc sắc.

Miền Nam nổi tiếng với thành phố Sài Gòn, An Lâm Retreats Saigon River, Buôn Ma Thuột, Ninh Thuận, Ninh Chữ… trải nghiệm tour tại 123 Travel chắc chắn không khiến du khách thất vọng.

Cùng 123 Travel khám phá du lịch theo từng tháng trong năm

Đến với 123 Travel khách hàng sẽ được tận hưởng dịch vụ tư vấn tận tâm từ đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản, chắc chắn sẽ giúp khách hàng lựa chọn được chuyến du lịch ý nghĩa, trải nghiệm tuyệt vời. Mỗi địa điểm du lịch sẽ có những thời gian đẹp nhất trong năm, nếu yêu thích du lịch bạn có thể tham khảo địa điểm du lịch theo tháng.

Tháng giêng tại bờ biển Ninh Thuận vô cùng xinh đẹp. Sóng biển êm đềm, những mảng rêu xanh mọc trên các mỏm đá là địa điểm vô cùng hấp dẫn các tín đồ chụp ảnh đến check in. Thời gian đẹp nhất để đến đây là từ tháng 1 cho đến tháng 3.

Tháng 2 đến Phú Yên ngắm hải đăng lãng mạn. Mùa tháng 2 tại Phú Yên có hoàng hôn lên xinh đẹp nao lòng người nhìn. Nơi đây đến cắm trại, cùng nhau câu cá, chụp ảnh cùng hoàng hôn và hải đăng hai màu trắng đỏ là xuất sắc.

Đà Lạt thành phố hoa thơ mộng với sương mờ và hoàng hôn. Tháng 3, tháng 4 thời tiết có sương sáng sớm và nắng chan hòa lúc bình minh, tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp.

Tháng 5 đi Hang Én Gia Lai. Nhìn từ xa, thác Hang Én có độ cao khoảng 50m, dòng chảy mạnh theo chiều thẳng đứng tạo sương mù và cầu vồng rất đáng thử một lần đến và tham quan nơi đây.

Tháng 6 ấm áp đi lặn ngắm san hô sặc sỡ sắc màu tại biển Tuy Hòa, Phú Yên, thủy triều rút còn có thể ngắm san hô trên mặt nước.

Tháng 7 đến Quy Nhơn tắm biển, vẻ đẹp thơ mộng, nao lòng người, bởi vậy mà xưa kia Nam Phương Hoàng hậu chọn nơi đây làm nơi nghỉ ngơi, an dưỡng.

Tháng 8 về Hội An ngắm phố phường đông đúc, hòa mình vào lễ hội hoa đăng kiều diễm.

Tháng 9 mùa lúa chín vàng trên ruộng bậc thang, về Mù Căng Chải, Yên Bái để ngắm cảnh và chụp cho mình những bức ảnh xuất thần trên nền background tuyệt đẹp này.

Tháng 10 về với Trùng Khánh, Cao Bằng mùa lúa chín nơi biên cương thác Bản Giốc, Phong Nậm.

Tháng 11 nhất định phải đi Lũng Cú, Hà Giang ngắm và chụp ảnh cùng hoa tam giác mạch. Màu hoa tím hồng phủ kín khắp nơi tạo nên bức tranh sinh động.

Tháng 12 đi Bái Đính, Tràng An thư giãn, nghỉ ngơi thư thái. Là sự kết hợp của non xanh nước biếc vô cùng phong phú và sinh động.

Tham khảo những tour du lịch trọn gói tại 123 Travel để nhận được hỗ trợ tư vấn combo du lịch phù hợp với nhu cầu của mình. 123 Travel cam kết luôn đồng hành cùng khách hàng trên mọi nẻo đường du lịch khám phá vẻ đẹp Việt Nam.

CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV DU LỊCH 123

Văn phòng Hà Nội

Tầng 4, số 7 Nguyễn Văn Tuyết - Quận Đống Đa - TP. Hà Nội

Hotline: 0943.961.553 / 024.7302.7373

Chi nhánh Hồ Chí Minh:

Lầu 2 Tòa nhà EDEN OFFICE BUILDING - 99 Điện Biên Phủ - Phường Đa Kao - Quận 1 - TP. HCM

Hotline: 028.7302.7373

Facebook:https://www.facebook.com/123travel.travelthefeelings/