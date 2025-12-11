Điều gì khiến Nam Long Journey 2025 chật kín khách cả 3 ngày sự kiện?

Hàng ngàn khách đổ về sự kiện mỗi ngày, phản ánh sức hút của Nam Long Journey 2025.

Hành trình ba ngày đầy cảm hứng – Khi thị trường tìm lại niềm tin

Không khí sôi động bắt đầu ngay trong ngày khai mạc 5/12, ghi nhận hơn một ngàn khách hàng trải nghiệm hệ sinh thái đô thị tích hợp Nam Long qua các lớp công nghệ mô phỏng đa giác quan. Immersive 360°, VR và các không gian mô phỏng đã giúp người tham dự hình dung rõ nét cách một đô thị vận hành, từ tiện ích, mật độ xanh, kết nối giao thông đến chất lượng sống trong tương lai. Ngày đầu đóng vai trò như một "bước chạy đà", khơi gợi tò mò, tạo cảm hứng cho hành trình trải nghiệm và tạo nền cho các phiên giao dịch sôi động sau đó.

Trái ngược với không khí sôi động tại Nam Long Journey, khu vực booth Elyse Island lại mang đến một không gian nhẹ nhàng, tối giản với âm nhạc du dương và màn hình LED mãn nhãn.

Thiết kế theo chủ đề "Nơi mỗi ngày đều là Xuân", khu vực trải nghiệm Izumi City rực rỡ, đa sắc màu thu hút ánh nhìn của khách tham dự.

Ngày thứ hai (6/12) nhanh chóng trở thành điểm check-in bùng nổ từ sáng sớm bởi hàng nghìn người đã đổ về để tham dự phiên mở bán hai phân khu cao tầng Solaria Rise (Waterpoint) và Trellia Cove (Mizuki Park). Sự kiện nhanh chóng tạo nên "cơn sốt" với tỷ lệ hấp thụ cao, xác lập rõ ưu thế của các đô thị tích hợp có pháp lý minh bạch, tiện ích hiện hữu và chính sách tài chính linh hoạt, đồng thời khẳng định sức hút ổn định của các sản phẩm sở hữu chất sống "resort living" tại Waterpoint hay khu compound cuối cùng của Mizuki Park. Những chia sẻ từ CBRE trong Diễn đàn Bất động sản nhà ở Việt Nam 2026 cho thấy thị trường phía Nam đang phân hóa mạnh: TP.HCM nghiêng về sản phẩm cao cấp, Bình Dương dẫn dắt phân khúc trung cấp, còn Long An – Đồng Nai nổi lên nhờ mặt bằng giá hợp lý và dư địa tăng trưởng. Điều này phản ánh nhu cầu ngày càng rõ của người mua: ở thật, tiện ích thật, giá trị bền vững. Chính những dữ liệu này đã thôi thúc nhiều khách hàng quay lại ngày hôm sau để tham gia phiên mở bán phân khu thấp tầng Izumi Canaria đang được săn đón tại phía Đông TP.HCM.

Hàng ngàn khách hàng đến phiên mở bán phân khu cao tầng nhằm "săn" các chính sách bán hàng hấp dẫn.

Không khí sôi động tiếp tục được đẩy lên cao trào trong ngày cuối 7/12. Sự kiện giới thiệu Izumi City với chủ đề "Nơi Mỗi Ngày Đều Là Xuân" ghi nhận sự quan tâm đặc biệt của đông đảo khách hàng, trở thành tâm điểm của buổi sáng khi lượng đăng ký tư vấn tăng mạnh và giỏ hàng nhanh chóng được hấp thụ. Cuối cùng, tọa đàm dành cho môi giới BĐS cùng ngày cũng thu hút sự quan tâm lớn, khi chuyên gia nhấn mạnh vai trò của mô hình đô thị tích hợp trong xu hướng an cư và tích sản dài hạn. Những góc nhìn này càng củng cố chiến lược phát triển chuỗi đại đô thị của Nam Long tại các cực tăng trưởng mới.

Sự kiện mở bán Izumi Canaria ghi nhận sức bật của phân khúc thấp tầng khi nhanh chóng "nhuộm đỏ" 100% giỏ hàng đặc biệt.

Mô hình sự kiện mới: nơi khách hàng kiểm chứng tương lai nơi ở

Không chỉ là chuỗi sự kiện bán hàng, Nam Long Journey 2025 còn được giới chuyên môn nhận định là một mô hình sự kiện có tác động tích cực đến thị trường.

Thứ nhất, sự kiện củng cố niềm tin bằng cách mang đến dữ liệu thị trường minh bạch, được xác nhận bởi các tổ chức uy tín như CBRE, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam. Trong thời điểm thị trường phân hóa, sự minh bạch này giúp người mua và nhà đầu tư đưa ra quyết định dựa trên căn cứ chứ không phải kỳ vọng mơ hồ.

Thứ hai, Nam Long tạo ra một "không gian kiểm chứng đô thị tương lai", nơi khách hàng không chỉ xem sản phẩm mà còn được trải nghiệm trực quan cách một đại đô thị vận hành trong đời sống thật. Điều đó giúp sản phẩm trở nên thuyết phục hơn, đồng thời cho thấy người mua đang ngày càng ưu tiên giá trị sống thật thay vì chỉ đầu cơ kỳ vọng.

Thứ ba, loạt giao dịch thành công ở ba phân khu cho thấy niềm tin của thị trường vẫn rất mạnh mẽ nếu sản phẩm đáp ứng ba tiêu chí: pháp lý rõ ràng – quy hoạch bài bản – chất lượng sống cao. Đây cũng chính là triết lý phát triển xuyên suốt của Nam Long suốt 33 năm qua.

Nam Long Journey 2025 vì thế được đánh giá như một mô hình sự kiện tạo tác động tích cực cho thị trường: minh bạch thông tin, tăng khả năng kiểm chứng sản phẩm và đặt khách hàng vào vai trò người trải nghiệm, người đánh giá trước khi trở thành người sở hữu. Anh Huỳnh Minh Tân, một nhà đầu tư lâu năm chia sẻ ngay tại sự kiện:

Khách tham dự trực tiếp khám phá hệ sinh thái và chiến lược đô thị tích hợp mà Nam Long theo đuổi.

Nam Long Journey 2025 khép lại với nhiều tín hiệu khả quan về giao dịch và mức độ quan tâm trong ba ngày sự kiện. Những tín hiệu này được xem là góp phần tạo thêm kỳ vọng cho thị trường trong năm 2026, đặc biệt trong bối cảnh mô hình đô thị tích hợp tiếp tục được nhiều chuyên gia đánh giá là phù hợp với nhu cầu an cư và tích lũy tài sản của người Việt.