Điều gì đang khiến những "đảo hội" trở thành "thỏi nam châm" hút khách du lịch?

Xu hướng này đã được chứng minh tại các trung tâm du lịch lớn trên thế giới. Singapore là ví dụ điển hình khi Marina Bay Sands và Resorts World Sentosa được xem là bước ngoặt giúp tái định hình ngành du lịch quốc gia. Theo Bộ Thương mại & Công nghiệp Singapore, các khu quần thể phức hợp nghỉ dưỡng - giải trí này từng đóng góp khoảng 1-2% GDP mỗi năm trước đại dịch, đồng thời góp phần đưa lượng khách quốc tế tăng gần gấp đôi trong vòng một thập kỷ.

Trong khi đó, Las Vegas cũng chuyển mình từ thành phố phụ thuộc vào casino thành "thủ phủ giải trí" với các tổ hợp tích hợp lưu trú, biểu diễn, mua sắm và nightlife quy mô lớn. Năm 2024, tổng tác động kinh tế từ du lịch tại đây đạt gần 88 tỷ USD, minh chứng cho sức hút mạnh mẽ của những điểm đến có khả năng đáp ứng trọn vẹn nhu cầu vui chơi, nghỉ dưỡng và giải trí trong cùng một hành trình.

Xu hướng này hiện cũng đang hình thành rõ nét tại Việt Nam, khi các mô hình "đảo hội" dần xuất hiện như những "siêu điểm đến". Trong đó, Vinpearl/VinWonders đang sở hữu hệ sinh thái nghỉ dưỡng - giải trí tích hợp quy mô lớn hiếm hoi trong khu vực, trải dài tại nhiều điểm đến du lịch trọng điểm của Việt Nam.

Đảo Hòn Tre - Nơi kỳ nghỉ kéo dài bất tận giữa vịnh biển Nha Trang

Nếu trước đây Nha Trang gắn với biển xanh, nắng vàng và những kỳ nghỉ thư thái, Hòn Tre hôm nay đang mang một diện mạo hoàn toàn khác: một "đảo hội" giữa vịnh biển, nơi mùa hè như được kéo dài mãi bằng những cuộc vui nối tiếp từ bình minh tới tận đêm khuya. Suốt gần 20 năm phát triển, Hòn Tre không ngừng mở rộng hệ sinh thái nghỉ dưỡng - vui chơi - giải trí quy mô lớn, đồng thời đưa nhiều mô hình giải trí biển đảo tiêu chuẩn quốc tế về Việt Nam.

Hòn Tre sở hữu bãi biển tuyệt đẹp giữa vịnh Nha Trang cùng hệ sinh thái nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí quy mô hàng đầu khu vực

Mùa hè tại đây bùng cháy với âm thanh, ánh sáng, không khí lễ hội cuồng nhiệt kéo dài. VinWonders Nha Trang - công viên giải trí trên đảo quy mô hơn 55ha lớn bậc nhất Việt Nam đang khiến những tín đồ mê tốc độ và trải nghiệm khắp châu Á "sôi sùng sục" với chuỗi trò chơi cảm giác mạnh quy mô lớn hiếm có trong khu vực, kéo sức nóng mùa hè Hòn Tre lên cao trào.

Trò chơi cảm giác mạnh tại Đồi lễ hội thu hút đông đảo du khách quốc tế

Du khách có thể bắt đầu ngày mới bằng cảm giác lơ lửng giữa biển trời trên zipline đạt ba kỷ lục, lao xuống những đường trượt tốc độ đầy sảng khoái tại Slide Wheel - đường trượt công viên nước hàng đầu Đông Nam Á, hay chờ đón "Cú Lật Sấm Sét" - tàu lượn "đứt gãy" thuộc nhóm trải nghiệm cảm giác mạnh nổi bật trên thế giới sắp ra mắt mùa hè này. Ở một sắc thái khác, Vương Quốc Hải Thần cùng show tiên cá giữa lòng đại dương mở ra thế giới kỳ ảo giữa biển nhiệt đới. Khi màn đêm buông xuống, Tata Show - đại thực cảnh triệu đô tiên phong tại Việt Nam tiếp tục khiến cả hòn đảo bùng nổ bằng công nghệ trình diễn, mapping và pháo hoa bừng sáng trên nền biển đêm.

Pháo hoa mỗi tối thứ 7 hàng tuần thắp sáng bầu trời vịnh biển Nha Trang

Bắc đảo Phú Quốc: "Đảo hội không ngủ" mở ra ba thế giới trải nghiệm

Khác với Hòn Tre mang tinh thần của một đảo giải trí biển nhiệt đới, Bắc đảo Phú Quốc được ví như một "đảo hội không ngủ" - nơi du khách có thể liên tục dịch chuyển giữa thiên nhiên hoang dã, thế giới giải trí kỳ ảo và bầu không khí lễ hội kéo dài suốt ngày đêm.

Tại đây, mỗi khung giờ đều mang một sắc thái riêng. Ban ngày là thế giới hoang dã tại Vinpearl Safari - nơi tiên phong mô hình "Nhốt người, thả thú" độc đáo và nay tiếp tục mở ra hành trình Night Safari tiên phong tại Việt Nam. Cùng với đó, Cung điện Hải Vương - công trình thủy cung kiến trúc rùa biển khổng lồ lớn bậc nhất thế giới tiếp tục đưa du khách bước vào không gian đại dương huyền ảo với những trải nghiệm hiếm gặp.

"Siêu thủy cung" 15.000m2 với hơn 255.000 sinh vật biển tại VinWonders Phú Quốc

Nhưng khi thành phố lên đèn, Bắc đảo Phú Quốc dường như bước vào thời khắc cuồng nhiệt nhất. Grand World bừng sáng với âm nhạc, nightlife và các siêu show triệu đô như Tinh Hoa Việt Nam hay Sắc Màu Venice.

Night Safari đưa du khách xuyên qua rừng đêm, tiếp cận thế giới mãnh thú hoang dã ở cự ly gần

Giữa ánh sáng, âm nhạc và những dòng người kéo dài tới khuya, Phú Quốc không khép lại sau hoàng hôn mà tiếp tục mở ra những cuộc vui mới. Lịch trình ấy đủ khiến nhiều du khách nhận ra rằng một ngày ở Bắc đảo chưa bao giờ là đủ.

VinWonders Nam Hội An - Đảo hội giữa lòng miền di sản Hội An

Khi hành trình Hội An - Đà Nẵng đã trở nên quen thuộc với phố cổ và biển xanh, VinWonders Nam Hội An lại mang tới một sắc thái mới: rực rỡ hơn, sôi nổi hơn và giàu năng lượng mùa hè hơn.

Chuỗi show "Tinh hoa mở hội" mùa 5 với chủ đề Di sản từ đôi tay nghệ nhân diễn ra từ 08/06 - 22/08.

Mùa hè tại đây phủ đầy sắc màu lễ hội với "Tinh hoa mở hội", vũ điệu Zulu Dance, Aquafest cùng chuỗi hoạt động biểu diễn theo mùa. Xen giữa không khí rộn ràng ấy là một Việt Nam xưa thu nhỏ với làng nghề, kiến trúc và các không gian trình diễn văn hóa nguyên bản cùng River Safari - công viên bảo tồn động vật hoang dã trên sông tiên phong tại Việt Nam, nơi du khách có thể chạm gần hơn tới thế giới hoang dã theo một cách khám phá đầy mới lạ.

Nếu ban ngày là những hành trình khám phá và tương tác, thì khi màn đêm buông xuống, các show diễn 3D mapping và nhạc nước tiếp tục kéo dài cảm xúc bằng một không gian nơi lịch sử, công nghệ và nghệ thuật hòa quyện trong ánh sáng và âm thanh.

Show diễn nhạc nước mang đến màn trình diễn ánh sáng, âm nhạc và hiệu ứng mãn nhãn.

VinWonders Vũ Yên - Điểm hẹn giải trí thế hệ mới của miền Bắc

Chỉ cách trung tâm Hải Phòng khoảng 15 phút và hơn một giờ từ Hà Nội, VinWonders Vũ Yên đang dần trở thành điểm hẹn giải trí thế hệ mới của miền Bắc với hệ trải nghiệm kéo dài từ công viên nước, trò chơi cảm giác mạnh đến các hoạt động khám phá thiên nhiên và show diễn theo mùa. Nổi bật tại đây là tổ hợp công viên nước hiện đại với Cơn Lốc Sắc Màu mang đến 7 đường trượt xoắn cao tới 40m, Tia Chớp Nhiệt Đới dành cho gia đình và Switchback Coaster 460 - tàu lượn giật ngược tiên phong tại Đông Nam Á.

Aquafest - đại chiến thế giới nước kết hợp biểu diễn âm nhạc diễn ra vào mỗi cuối tuần tại các cơ sở VinWonders trên toàn quốc

Không chỉ có các trải nghiệm tốc độ, vườn thú mở cùng chuỗi hoạt động theo mùa tiếp tục hoàn thiện hệ trải nghiệm đa thế hệ, mở ra lựa chọn mới cho những ai muốn đi gần hơn nhưng tận hưởng nhiều hơn. Từ Hòn Tre, Bắc đảo Phú Quốc, Nam Hội An đến Vũ Yên, VinWonders đang góp phần tạo nên chuỗi hạ tầng du lịch đẳng cấp mới - nơi điểm đến không chỉ để ghé qua, mà để ở lại, tận hưởng những trải nghiệm liên tục, đắt giá và những cuộc vui độc nhất vô nhị không có điểm dừng.