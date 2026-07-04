Điều dưỡng Việt làm dâu hào môn Ấn Độ: Ở biệt phủ 20.000m2, 20 người giúp việc, tuyên bố của chồng về chuyện vào bếp gây chú ý

Chuyện làm dâu nước ngoài luôn nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng bởi những khác biệt về văn hóa, nếp sống và quan niệm gia đình. Trong số đó, câu chuyện của chị Đỗ Thị Ý (SN 1986, TP.HCM) - cựu điều dưỡng viên kết hôn với doanh nhân Ấn Độ Porithosh Shetty - từng gây chú ý khi xuất hiện trên chương trình Vợ Chồng Son năm 2025.

Thời điểm đó, câu chuyện nữ điều dưỡng quen bạn trai Ấn Độ “quẹt app hẹn hò Tinder” ai ngờ lại là doanh nhân, gia đình kinh doanh khu nghỉ dưỡng nhận. Gia đình chồng chị sở hữu khu nhà rộng khoảng 20.000m2 cùng gần 20 người giúp việc, về nhiều sự quan tâm.

Cặp đôi trên sóng chương trình Vợ Chồng Son năm 2025.

Sau khi câu chuyện tình yêu và cuộc sống hôn nhân được nhiều người biết đến, chị Ý cũng lập fanpage Facebook mang tên "Cô Dâu Ấn Độ - Cuộc Sống Ở Bangalore Ấn Độ" để chia sẻ cuộc sống thường ngày tại Ấn Độ. Hiện trang này đã thu hút hơn 215 nghìn người theo dõi

Tại đây, chị thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường, các chuyến đi, cuộc sống bên chồng và con trai cũng như những khác biệt trong sinh hoạt giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Mới đây, chị Ý đăng tải một đoạn clip giải đáp thắc mắc của nhiều cư dân mạng xoay quanh việc vì sao sau khi kết hôn, chị hầu như không nấu ăn hay làm việc nhà. Trước đó, dưới nhiều video, không ít người để lại bình luận như: " Lấy vợ về mà không biết nấu ăn cho chồng thì làm gì?" , hay "Nhà có phụ nữ sao không tự nấu ăn mà phải thuê người?".

Trước những thắc mắc này, chị Ý cho biết đây không phải là sự ưu ái dành riêng cho mình mà là nếp sinh hoạt vốn có của gia đình chồng từ nhiều năm nay. Không chỉ chị Ý, các chị em dâu khác trong gia đình cũng không phải đảm nhận việc nấu nướng hay dọn dẹp vì đã có người giúp việc phụ trách.

Chị Ý có hôn nhân hạnh phúc. Chị cho biết mọi việc nhà đều có giúp việc làm, chị không cần động tay vào việc gì.

“Lấy chồng Ấn Độ xong mình như kiểu vô dụng, không biết làm gì luôn. Chồng mình bảo: ‘Em lấy anh để chúng ta trở thành gia đình là bạn đời chứ không phải trở thành người giúp việc. Vợ cũ anh là người Ấn mà còn không biết nấu đồ Ấn cho anh. Thì em là người Việt Nam sao mà biết nấu?’. Em dâu anh làm dâu 10 năm tròn, còn chưa nấu cho chồng và gia đình chồng được một bữa cơm luôn mà. Nên em không cần phải cảm thấy áy náy vì điều đó’.

Hồi mình đẻ bé, mẹ mình ở Việt Nam sẵn sàng để con gái đẻ và chăm cháu ngoại.

Chồng mình cũng không cho mẹ làm việc gì cả. Anh nói mẹ qua đây là để thăm và chơi với các con cháu, chứ không phải mẹ qua đây để làm giúp việc hay là bảo mẫu. Tuổi của mẹ bây giờ là phải được các con cháu chăm sóc”, cô chia sẻ.

Cô cũng không “flex” luôn cuộc sống làm dâu ở Ấn Độ, khiến nhiều netizen nghe xong chốt luôn “lấy đúng chồng” là đây: “Mình không những là không nấu ăn cho chồng mà cũng không làm việc nhà, không rửa chén, không giặt đồ, không ủi đồ.

Con thì có bảo mẫu chăm, bố mẹ chỉ chơi với con và cho con đi ngủ thôi ạ.

Đi đâu thì có tài xế chở đi”.

Chị Ý dành thời gian đi chơi, gặp gỡ bạn bè.

Trong một video được đăng tải trước đó, chị Ý từng tiết lộ gia đình thuê người đến nấu ăn với chi phí khoảng 3 triệu đồng/tháng (được nghỉ Chủ nhật). Người này chỉ làm khoảng 1-2 tiếng mỗi ngày để chuẩn bị bữa tối rồi tiếp tục đến nấu ăn cho các gia đình khác. Theo chị, trung bình mỗi tháng người đầu bếp này nhận nấu cho khoảng 6 gia đình, tương đương mức thu nhập khoảng 18 triệu đồng.

Sau nhiều năm sinh sống tại Ấn Độ, chị Ý cho biết đã dần quen với nhịp sống nơi đây, có nhóm bạn thân thường xuyên gặp gỡ, ăn uống.

Dù không phải nấu ăn hằng ngày, chị vẫn thỉnh thoảng vào bếp chế biến các món Việt để chồng và bạn bè của anh thưởng thức mỗi khi có dịp tụ họp tại nhà.

Gia đình chị Ý về Việt Nam chơi.

Theo chia sẻ trên sóng chương trình “Vợ chồng son”, trước khi sang Ấn Độ làm dâu, chị Đỗ Thị Ý từng là điều dưỡng viên tại một trung tâm y tế ở TP.HCM và là mẹ đơn thân sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ. Trong khi đó, chồng chị - doanh nhân Porithosh Shetty - cũng từng trải qua một lần hôn nhân và có thói quen mỗi năm đến một quốc gia mới để du lịch, khám phá cuộc sống.

Cặp đôi quen nhau vào năm 2019 thông qua ứng dụng hẹn hò Tinder khi Shetty có chuyến du lịch đến Đà Nẵng. Do từng nhiều lần bị lừa tình, lừa tiền nên trong thời gian đầu tìm hiểu, anh chỉ giới thiệu mình là một người đàn ông bình thường, không tiết lộ về gia thế.

Phải đến khi nhận lời sang Ấn Độ thăm bạn trai, chị Ý mới bất ngờ khi biết gia đình anh sở hữu khu nhà rộng khoảng 20.000m2, có nhiều lớp cổng an ninh cùng gần 20 người giúp việc phục vụ.

“Tôi đi qua 3 - 4 lớp cửa mới vào đến nhà. Lúc đó thực sự sốc”, chị Ý chia sẻ trên sóng chương trình Vợ Chồng Son.

Sau thời gian tìm hiểu kỹ càng, cặp đôi chính thức kết hôn vào tháng 4/2022. Đến nay, cả hai có với nhau một bé trai.