Điều dưỡng trưởng Bệnh viện Bạch Mai nhận Huân chương Lao động hạng Ba: ''Điều dưỡng phải có trái tim, người bệnh mới được chăm sóc tốt nhất''

Với hơn 30 năm gắn bó với nghề điều dưỡng tại Bệnh viện Bạch Mai, TS Bùi Minh Thu (Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai, quyền Trưởng phòng điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai), luôn tâm niệm rằng: Người điều dưỡng không chỉ giỏi chuyên môn mà còn phải có trái tim nhân hậu thì người bệnh mới được chăm sóc tốt nhất.

Ngày 27/2 vừa qua, TS Bùi Minh Thu vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì những đóng góp trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và phát triển hệ thống điều dưỡng. Với chị, phần thưởng này không chỉ dành cho cá nhân mà còn là sự ghi nhận đối với những nỗ lực bền bỉ của đội ngũ điều dưỡng tại Bệnh viện Bạch Mai và tập thể giảng viên của Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai.

Những ký ức không quên từ tuyến đầu dịch bệnh

Năm 2003, khi dịch SARS bùng phát, Bệnh viện Bạch Mai là một trong những cơ sở y tế tuyến đầu tiếp nhận và điều trị bệnh nhân. Trong bối cảnh dịch bệnh mới xuất hiện, nhiều thông tin còn hạn chế và nguy cơ lây nhiễm rất cao, các bác sĩ và điều dưỡng của bệnh viện vẫn ngày đêm túc trực để chăm sóc người bệnh.

TS Bùi Minh Thu khi đó là một trong những điều dưỡng trực tiếp tham gia chăm sóc bệnh nhân. Một trong những ca bệnh mà chị nhớ mãi là một sản phụ trẻ sống tại phố Hàng Đào (Hà Nội) mắc SARS sau khi sinh con.

Người bệnh vừa sinh, phải cách ly con, lại nghe chẩn đoán mắc căn bệnh nguy hiểm lần đầu xuất hiện nên rơi vào trạng thái lo lắng, hoảng sợ. Việc điều trị lúc đó gặp nhiều khó khăn, người bệnh phải thở máy BiPAP, một hình thức thở máy không xâm nhập.

Trong điều kiện trang thiết bị còn hạn chế, người bệnh thường xuyên cảm thấy nóng bức, khó chịu và dễ tháo mặt nạ thở. Các bác sĩ và điều dưỡng phải liên tục theo dõi, động viên và túc trực, hỗ trợ người bệnh từng chút một.

TS Thu kể lại rằng có những bữa ăn phải mất gần 1 giờ đồng hồ. Cứ mỗi thìa cháo lại phải đặt lại mặt nạ thở để người bệnh ổn định oxy, rồi mới tiếp tục cho ăn. Công việc lặp đi lặp lại trong điều kiện mặc nhiều lớp bảo hộ khiến quần áo của điều dưỡng ướt đẫm.

''Chúng tôi luôn cố gắng động viên để người bệnh giữ vững tinh thần. Khi người bệnh hợp tác điều trị thì cơ hội hồi phục sẽ tốt hơn'', chị nhớ lại.

Sau 7 ngày điều trị, bệnh nhân dần hồi phục và có thể cai máy thở không xâm nhập. Những lời cảm ơn chân thành nói trong nứớc mắt của người bệnh sau đó trở thành động lực lớn đối với những người làm nghề.

Những năm tháng không quên ở tuyến đầu chống dịch

Sau dịch SARS, TS Bùi Minh Thu tiếp tục tham gia công tác chăm sóc và hỗ trợ điều trị nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như H5N1, dịch tả, sởi, sốt xuất huyết… Tại Bệnh viện Bạch Mai, đội ngũ điều dưỡng luôn là lực lượng trực tiếp chăm sóc, theo dõi sát sao từng diễn biến của người bệnh.

Đặc biệt, trong đại dịch COVID-19, TS Bùi Minh Thu cùng tập thể Bệnh viện Bạch Mai và Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai đã tham gia hỗ trợ TP.HCM với hơn 800 giảng viên, sinh viên và điều dưỡng.

Trong thời gian làm việc tại 10 quận, huyện của thành phố, lực lượng giảng viên, sinh viên tham gia lấy mẫu xét nghiệm, hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân F0, tham gia tổ chức tiêm vaccine và hỗ trợ y tế cơ sở.

Không ít sinh viên khi đó cũng trở thành F0. Ngoài việc tổ chức công việc chuyên môn, TS Thu và các giảng viên còn quan tâm đến sức khỏe tinh thần của các em.

Chị kể rằng đã mua tai nghe cho từng sinh viên F0, động viên các em khi sức khỏe ổn định có thể nghe nhạc hoặc xem phim để giảm căng thẳng.

''Trong hoàn cảnh đó, điều quan trọng nhất là phải giúp các em giữ được tinh thần ổn định. Khi tinh thần vững vàng thì việc vượt qua bệnh tật cũng dễ dàng hơn'', chị chia sẻ.

Làm nghề điều dưỡng cần cả tri thức và trái tim

Hơn 3 thập kỷ làm việc trong ngành y, TS Bùi Minh Thu đã trải qua nhiều vị trí từ điều dưỡng lâm sàng đến công tác quản lý, đào tạo và nghiên cứu.

Theo chị, người điều dưỡng ngày nay không chỉ cần giỏi tay nghề mà còn phải có kiến thức quản lý, kỹ năng truyền thông, đào tạo và nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.

Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất vẫn là tinh thần tận tâm với người bệnh.

''Điều dưỡng là nghề rất vất vả, đòi hỏi sự nỗ lực liên tục và phải có trái tim thì người bệnh mới đạt được kết quả chăm sóc tốt nhất''. Với TS Thu, mỗi thành quả đạt được đều là công sức của hàng nghìn điều dưỡng đang ngày đêm làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai. Để rồi ''Khi được nghe người bệnh nói lời cảm ơn từ trái tim, mọi mệt mỏi và vất vả của người điều dưỡng đều tan biến", chị tâm sự.

Huân chương Lao động hạng Ba, theo chị, là sự ghi nhận cho những nỗ lực chung của hệ thống điều dưỡng cũng như tập thể giảng viên của Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai.

''Điều dưỡng là nghề nhiều vất vả nhưng cũng rất đáng tự hào. Chỉ cần mình làm tốt công việc của mình và mang lại lợi ích cho người bệnh thì đó đã là niềm hạnh phúc lớn nhất'', chị chia sẻ.