Điều đầu tiên mà trẻ làm khi đi học về quyết định con bạn là "học sinh giỏi" hay "học sinh kém"!

Có những đứa trẻ sau khi tan học về đến nhà, vội vàng vứt cặp sách sang một bên, tìm đến tivi, điện thoại hoặc đồ ăn vặt để giải trí. Thói quen này khiến chúng khó tập trung trở lại vào việc học, dẫn đến việc làm bài tập về nhà kéo dài, sự chú ý bị phân tán, và thường phải thức khuya. Cha mẹ nhìn thấy con cái mải mê giải trí, học hành chậm chạp thì lo lắng, thúc giục, nhưng đôi khi lại bỏ qua thói quen đầu tiên mà con đã hình thành ngay khi bước chân vào nhà.

Ngược lại, những học sinh xuất sắc thường duy trì một thói quen khác biệt. Điều đầu tiên chúng làm khi về nhà là sắp xếp lại cặp sách, lấy dụng cụ học tập ra và bắt tay vào việc. Chúng ưu tiên hoàn thành bài tập ngay khi những kiến thức vừa học ở trường còn in đậm trong đầu, giúp hiệu suất học tập tăng lên đáng kể. Sự khác biệt này, thoạt nhìn có vẻ đơn giản, nhưng chính là mấu chốt tạo nên khoảng cách về điểm số.

"Học bá" và học sinh kém làm gì sau khi tan học?

Diệp Thánh Đào từng nói: "Giáo dục là gì, nói đơn giản chỉ có một câu, đó là phải hình thành thói quen tốt".

Đối với những học sinh có thành tích chưa tốt, việc về nhà rồi lập tức xem tivi, chơi điện thoại, ăn uống lặt vặt có thể triệt tiêu hoàn toàn sự hứng thú còn sót lại đối với việc học. Khi đó, việc bắt đầu làm bài tập sẽ trở nên nặng nề, dễ nảy sinh tâm lý chống đối.





Thói quen của những học sinh xuất sắc lại hoàn toàn khác. Mẹ của một học sinh giỏi kể rằng, con của họ về nhà việc đầu tiên là bỏ cặp sách xuống, lấy văn phòng phẩm ra học. Con sẽ hoàn thành bài tập về nhà trước, sau đó mới ăn tối.

Khi trẻ học bài, cha mẹ sau khi làm xong việc nhà sẽ ngồi bên cạnh, cầm một cuốn sách lên đọc, lặng lẽ đồng hành cùng con. Đôi khi trẻ cũng muốn chơi một chút, nhưng thấy cha mẹ đều đang cầm sách, ngồi đọc bên cạnh, trẻ sẽ tự thấy ngại mà không dám lơ đễnh. Những kiến thức học ban ngày vẫn còn in sâu trong tâm trí, việc làm bài tập cũng nhanh hơn. Vì vậy, chúng chỉ mất nửa giờ hoặc ít hơn để hoàn thành, sau đó có thể rửa tay chuẩn bị ăn cơm, và khoảng thời gian còn lại có thể tự sắp xếp.

Rõ ràng, đằng sau học sinh giỏi là một bầu không khí học tập tốt. Hành động đầu tiên của họ sau khi tan học đã thể hiện rõ sự khác biệt. Giáo viên chủ nhiệm tiểu học khuyến nghị, khi trẻ vừa tan học về nhà, có thể cho trẻ nghe nhạc, vận động hoặc đọc sách ngoại khóa để thư giãn.

Tuy nhiên, dù làm gì, không nên xem tivi hay điện thoại. Tiếp xúc với các sản phẩm điện tử ngay sau một ngày học sẽ khiến niềm yêu thích học tập bị cuốn trôi bởi sự giải trí nhanh chóng của video ngắn, từ đó dễ nảy sinh tâm lý phản kháng khi phải bắt tay vào làm bài tập.

Môi trường tốt cần sự chung tay tạo dựng

Ph. Bacon từng nói: "Sức mạnh của một thói quen tập thể lớn hơn thói quen cá nhân. Vì vậy, một môi trường xã hội có đạo đức tốt là điều kiện thuận lợi nhất để nuôi dưỡng những công dân xã hội tốt".

Điều này cũng đúng đối với trẻ em, và một môi trường gia đình tốt cần được cha mẹ và con cái cùng nhau tạo ra. Làm thế nào để thực hiện?

1. Duy trì sự yên tĩnh khi trẻ làm bài tập

Để trẻ có thể tập trung học tập, điều quan trọng là phải tạo ra một môi trường học tập yên tĩnh. Khi trẻ làm bài tập, cha mẹ nên cố gắng không làm phiền, tránh đi lại qua lại. Nếu cha mẹ có thói quen giải trí ồn ào như xem tivi lớn tiếng trong phòng khách, điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tập trung của trẻ, dẫn đến thành tích học tập bị trì trệ.





2. Trao đổi tình cảm với con trên bàn ăn

Sau một ngày bận rộn, bữa tối là lúc mọi người quây quần bên nhau. Tuy nhiên, cha mẹ nên tránh biến bàn ăn thành "căn cứ giáo dục" bằng cách liên tục nói về chuyện học hành. Việc này không chỉ khiến trẻ ăn uống không ngon miệng, mà còn làm chúng không còn hứng thú với những lời cha mẹ nói, vội vàng rời đi.

Trên bàn ăn, cha mẹ nên trò chuyện, tâm sự về những điều vui vẻ hoặc không vui trong ngày, hoặc cảm nhận về món ăn, tránh chỉ trích hay giáo huấn.

3. Làm gương để tạo bầu không khí học tập tích cực

Người dẫn chương trình Đổng Khanh (Trung Quốc) từng nói, bạn muốn con mình trở thành người như thế nào, thì chính bạn phải là người như thế trước.

Làm gương, từ ngữ này có vẻ sáo rỗng nhưng lại rất thiết thực. Những bậc cha mẹ phàn nàn về thành tích kém của con cũng cần phải tự kiểm điểm bản thân. Bạn đã tạo ra một bầu không khí học tập tốt cho con chưa? Bản thân bạn có chủ động học hỏi không? Nếu không, bạn lấy lý do gì để yêu cầu con cái phải học tập chăm chỉ?

Kết

Điều đầu tiên con bạn làm khi về nhà đã lặng lẽ tạo ra khoảng cách với bạn bè. Học sinh giỏi về nhà không tìm đến các sản phẩm điện tử và đồ ăn vặt gây lười biếng, mà học tập trong một môi trường yên tĩnh; học sinh kém về nhà vứt cặp sách, cầm điện thoại, ôm đồ ăn vặt, bắt đầu những niềm vui thấp cấp. Đằng sau hai hành động này là ảnh hưởng ngầm của cha mẹ. Con bạn về nhà, điều đầu tiên làm là gì?

Theo Sohu