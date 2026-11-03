Nữ cơ phó trên chiếc máy bay Learjet 60 mang số hiệu N722BD gặp nạn gần khu dân cư ở gần thành phố Greenacres, hạt Palm Beach, bang Florida (Mỹ) hôm 1/11 được xác định là Nathalia Gadelha (20 tuổi). Cô lấy giấy phép lái máy bay ngay từ khi còn học trung học.

Mẹ của Gadelha, bà Camila cùng cha dượng xác nhận với tờ The Post rằng cô là cơ phó trên chuyến bay Learjet 60 khởi hành từ Austin, bang Texas đến Bahamas. Chiếc máy bay lao xuống mặt đất với tốc độ hơn 6.000 m mỗi phút.

Nathalia Gadelha (20 tuổi) được xác định là cơ phó trong vụ tai nạn máy bay thảm khốc ở Florida.

Lớn lên tại hạt Palm Beach, nữ phi công trẻ từng được truyền thông địa phương chú ý khi lấy bằng lái máy bay tư nhân ở tuổi 17 vào tháng 10/2023, thậm chí trước khi có giấy phép lái ô tô.

“Tôi có thể nói là mình khá thích khoe khoang điều đó. Khi mọi người thường nói: ‘Ồ, bạn không biết lái xe’, tôi sẽ trả lời: ‘Đúng vậy, nhưng tôi biết lái máy bay’” , Gadelha chia sẻ với CBS12 trong cuộc phỏng vấn vào thời điểm đó.

Gadelha cho biết thêm cô bắt đầu học lái máy bay từ năm 2020. Bên cạnh đó, cha cô cũng hướng dẫn cô những kiến thức và kỹ năng bay cơ bản. Ông từng học lái máy bay như một thú vui để giải trí vào năm 2018. Trong khi, mẹ cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh gia đình cùng nhau đi máy bay riêng trên mạng xã hội.

Theo chia sẻ của Gadelha, cô bắt đầu thực hành bay hằng ngày sau khi học lý thuyết, tích lũy tổng cộng 88 giờ bay và vượt qua kỳ thi kiến thức hàng không. Học viện Hàng không thuộc Học khu Palm Beach County tài trợ học phí lấy bằng lái máy bay cho cô sau khi chương trình đào tạo này được triển khai vào năm 2023.

“Tôi thích làm những điều khác biệt so với mọi người. Vì vậy, tôi nghĩ đây là một trải nghiệm rất tuyệt vời, chứ không đơn thuần chỉ là một cơ hội. Tôi không chọn đi theo con đường thông thường và đây là kết quả. Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt. Một số người cảm thấy kỳ lạ khi tôi biết lái máy bay nhưng chưa có bằng lái ô tô. Thực ra tôi vẫn có thể lái xe, nhưng nhiều người thấy chuyện này khá buồn cười. Bản thân tôi cũng thấy vậy và hiện tại tôi rất rất muốn có bằng lái xe”, Gadelha từng chia sẻ.

Nathalia Gadelha lấy bằng lái máy bay tư nhân ở tuổi 17.

Nữ cơ phó điều khiển máy bay Learjet 60 cũng mong muốn trở thành phi công cho một hãng hàng không thương mại trong tương lai.

Cô theo học và tốt nghiệp Học viện Hàng không American Flyers, có trụ sở tại Addison, bang Texas. Trong một bài đăng gần đây trên mạng xã hội, Gadelha chia sẻ video ghi lại cảnh cô và bạn trai Justin cùng nhau thực hiện chuyến bay.

“Có bao nhiêu lần bạn thấy 2 phi công dưới 21 tuổi cùng sở hữu chứng chỉ lái máy bay thương mại, nhiều động cơ, điều khiển bằng thiết bị và chứng chỉ giảng viên bay CFI/CFI-I (giảng viên bay được chứng nhận và giảng viên bay được chứng nhận về điều khiển bằng thiết bị) không?”, cô viết trong phần chú thích video.

Vào khoảng 12h50 ngày 1/11 (giờ địa phương), chiếc máy bay phản lực tư nhân Learjet 60 mang số hiệu đăng ký N722BD chở 9 người bất ngờ lao xuống khu dân cư ở hạt Palm Beach, bang Florida, Mỹ, phát nổ. Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cho biết toàn bộ 9 người trên máy bay đều thiệt mạng.

Theo trang phân tích hàng không Fl360Aero, khả năng máy bay gặp phải cơn bão đối lưu phát triển nhanh đang trở thành hướng điều tra đáng chú ý trong vụ tai nạn.

Đánh giá khí tượng ban đầu cũng cho thấy máy bay có thể bay vào vùng đối lưu mạnh trong những phút cuối cùng. Dữ liệu radar, ảnh vệ tinh, thông số nhiệt độ và thông tin liên lạc trong buồng lái cũng báo cáo có nguy cơ xuất hiện đồng thời nhiều yếu tố nguy hiểm, bao gồm mưa lớn, đóng băng và nhiễu động không khí.

Dù chưa thể xác định mức độ ảnh hưởng cụ thể của thời tiết đối với vụ tai nạn, nhưng quá trình hình thành và phát triển của cơn bão vẫn là yếu tố cần được các nhà điều tra tập trung làm rõ.