Diệp Lâm Anh bức xúc lên tiếng trước tin đồn bị bắt vì sử dụng chất cấm

Cụ thể, Diệp Lâm Anh đã đăng tải một dòng trạng thái, đính chính về thông tin cô, nhà thiết kế Công Trí và ca sĩ Hồ Quang Hiếu bị bắt vì dùng ma túy. Người đẹp gốc Hà Thành viết: "Bắt thời gian nào? Công an khu vực nào bắt?

Mời các đồng chí lên thẳng công an cùng em xác nhận rồi đi đồn cho nó uy tín.

Hoặc chiều này em tham gia họp báo chương trình của 'Chiến Sĩ Quả Cảm' của Bộ Công An đấy ạ. Các anh chị tới thẳng đó tố em nhé!"

Diệp Lâm Anh bức xúc trước tin đồn bị bắt vì sử dụng chất cấm.

Dòng trạng thái của người đẹp thu hút sự quan tâm từ nhiều người. Một số dân mạng đã đề nghị cô đưa vụ việc ra trước pháp luật.

Thời gian vừa qua, Diệp Lâm Anh vướng không ít lùm xùm trên mạng xã hội. Cô bị nhiều cư dân mạng công kích vì những phát ngôn liên quan đến việc Jack yêu cầu Thiên An xét nghiệm ADN cho con gái.

Trong buổi livestream mới nhất, khi Diệp Lâm Anh cùng Pông Chuẩn đang giới thiệu sản phẩm, hàng loạt bình luận liên tục xuất hiện xoay quanh chủ đề xét nghiệm ADN, yêu cầu cô lên tiếng xin lỗi... Không dừng lại ở đó, nhiều cư dân mạng còn đồng loạt spam câu "em yêu Cún" — biệt danh thân mật của Diệp Lâm Anh.

Dù thoạt nghe có vẻ dễ thương, tích cực, nhưng với tần suất dày đặc cùng thái độ bất thường, những bình luận này đã khiến không khí buổi livestream trở nên căng thẳng và gượng gạo. Diệp Lâm Anh nhiều lần phải ngắt quãng phần giới thiệu, lộ rõ sự lúng túng và bất lực, thậm chí thở dài khi đối mặt với tình huống khó xử.

Người đẹp gượng gạo khi bị tấn công trên livestream sau drama của Jack - Thiên An.

Sau 4 năm, ồn ào giữa Jack và Thiên An bị "đào" lại do những căng thẳng mới từ hai phía. Thiên An công khai văn bản cho rằng Jack từng từ chối cho tên và né tránh xét nghiệm ADN, khiến cô phải đăng ký khai sinh cho con theo họ mẹ. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là thông tin một chiều, chưa được xác thực.

Thời điểm đó, Diệp Lâm Anh gây chú ý khi chia sẻ tâm thư về cảm xúc phụ nữ trước chuyện đổ vỡ và xét nghiệm ADN. Dù không nêu đích danh ai, nhưng giữa lúc lùm xùm của Jack gây tranh cãi, phát ngôn của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Diệp Lâm Anh gây chú ý khi chia sẻ tâm thư về cảm xúc phụ nữ trước chuyện đổ vỡ và xét nghiệm ADN khiến fan của Jack nổi giận.

Cụ thể, Diệp Lâm Anh chia sẻ: "Có những thứ tổn thương mà một toà án không bao giờ phán xử được. Với người mẹ, đứa con là một phần linh hồn của chính mình. Khi người đàn ông không thừa nhận đứa trẻ, thì người mẹ sẽ có cảm giác chính mình bị chối từ. Đó là cảm giác đáng sợ nhất của một người phụ nữ vừa sinh con, đàn ông ạ.

Nó phủ nhận tất cả công sức, đau đớn, hy sinh và tình yêu - thứ phụ nữ chấp nhận bỏ ra để được làm người mẹ. Xét nghiệm ADN đối với đàn ông có thể là thủ tục. Nhưng với phụ nữ, nó là sự sỉ nhục. 'Tôi không tin cô, tôi nghi ngờ danh dự của cô và tôi nghi ngờ rằng mình đã bị lừa'. Bệnh viện có thể xét nghiệm ADN, nhưng không bao giờ xét nghiệm ra tổn thương tâm lý của một người mẹ, khi họ phải chứng minh rằng đứa con họ mang nặng đẻ đau không phải một chiêu trò" .

Quan điểm thẳng thắn của Diệp Lâm Anh gây nhiều ý kiến trái chiều. Một số khen cô mạnh mẽ, dám lên tiếng, trong khi số khác cho rằng cô nên cẩn trọng hơn trong các vấn đề nhạy cảm để tránh tạo căng thẳng không cần thiết.