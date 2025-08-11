Con trai NSƯT nổi tiếng đòi mua chiếc túi Gucci, ông bố kể 1 câu chuyện cho thấy cách dạy con quá xịn sò

Võ Minh Khải - con trai nghệ sĩ ưu tú Minh Nhí - được biết đến là một diễn viên điển trai, đa năng. Từ một cậu bé nhút nhát, ngại giao tiếp, diễn viên trẻ 'lột xác' với chiều cao 1,82m, tự tin thử sức trong nhiều vai trò, lĩnh vực khác nhau. Từ một loạt các vai diễn từ nhỏ đến lớn trong: Những con quỷ 12A, Ngốc ơi tuổi 17, Kiều @, Phượng khấu... cho đến diễn sân khấu, chơi game show, hay làm người mẫu.

Sự tự tin, chững chạc hiện nay của nam diễn viên không tách rời khỏi cách nuôi dạy của ba Minh Nhí. Được biết, nam NSƯT dạy con nghiêm khắc nhưng đầy tinh tế, thấu hiểu. Ông không áp đặt, cấm đoán mà trò chuyện, khuyên răn để con hiểu vấn đề. Ngoài ra, nghệ sĩ Minh Nhí luôn để con tự lập, đứng vững trên đôi chân của mình thay vì dựa vào danh tiếng người bố nổi tiếng.

Chính Võ Minh Khải cũng cho biết, chính sự đồng hành của ba khiến bản thân thay đổi tốt hơn, mạnh mẽ hơn, tự tin hơn để dấn thân vào những thử thách mới.

Con đòi mua hàng hiệu, ba khuyên bằng bài học chân thành

Minh Khải cho biết, điều cậu học được là cách đối nhân xử thế của ba với những người xung quanh, trong công việc cũng như cuộc sống phải hành xử có tình, có lý. Đặc biệt, nghệ sĩ ưu tú Minh Nhí dùng chính những trải nghiệm của cuộc đời mình để khuyên răn con.

Chẳng hạn, hôm sinh nhật, Khải muốn mua cái túi Gucci mới. Túi hàng hiệu, tất nhiên số tiền không hề nhỏ. Khi đó, Minh Nhí đã chia sẻ câu chuyện của bản thân. Hồi xưa mỗi lần đi Mỹ diễn là ông phải đem về một bộ túi mới, lúc là LV, lúc Gucci… nhưng lại không xài tới, để lâu nó tự hư vì đồ hiệu thì cũng phải bảo dưỡng, bảo quản mới giữ lâu được. Hồi đó giống như nghiện đồ hiệu. Nhà vẫn còn nhiều đồ nhưng cứ đi diễn về là lại mua. Sau này ông kiểm tra, cái gì còn là không mua nữa, cần mua gì thì ghi vào tờ giấy.

Ông bảo: Con cứ để dành tiền đi, có ai để ý mình xài đồ hiệu hay đồ gì đâu. Chỉ cần con mặc đẹp, đeo cái túi dễ thương là được. Một cái túi Gucci con có thể mua được mấy chục cái túi khác, nó không cần thiết.

Tiền là của con, quyền cũng của con. Con thích thì vẫn làm. Nhưng cuối cùng Khải nghe lời, không mua nữa.

"Ba khuyên là xài tiền đúng cách và hợp lý đừng hoang phí, điều này đúng nên Khải nghe theo và luôn mua đồ phù hợp cho bản thân khi cần thiết. Khải luôn cố gắng hết sức tự tạo dựng cho mình một hình ảnh đẹp, bản thân cũng không có thói quen đua đòi vì nhận thức được kiếm tiền rất là khó", cậu chia sẻ.

Khải được ba đánh giá là ngoan, được cái làm gì cũng hỏi ý ba, đi đâu chơi cũng xin phép. Về chuyện tiền nong, anh cho biết ba không khó khăn mà chỉ dạy con cách xài tiền sao cho đúng để con biết cách quản lý tài chính của mình. Khải cũng có một con heo chuyên để làm từ thiện nhẹ nhàng.

Luôn dạy con tự lập, không ỷ lại

Có ba là NSƯT nhưng được biết, mọi vai diễn mà Khải có đều tự đi casting. Ba chưa bao giờ gọi điện nhờ vả đạo diễn nào vì không muốn cho con cơ hội dựa dẫm. Khi quay phim, diễn dở quá bị đạo diễn chửi cũng được ba khuyên nhủ, dạy bảo chứ chưa bao giờ phản ứng với đạo diễn hay can thiệp.

"Ba đã tập cho Khải thói quen tự lập và không dựa dẫm chính vì vậy mà Khải xác định không ỷ lại vào ba, áp lực là phải luôn biết phấn đấu làm cho ba vui tự đi tìm cơ hội cho bản thân nên Khải cũng không bao giờ ngại", nam diễn viên chia sẻ.

Được biết, thời gian tới Minh Khải sẽ tập trung vào các dự án phim ngắn. Trong đó, "Gặp anh đúng lúc" là tác phẩm đầu tiên Khải vừa giữ vai trò nhà sản xuất vừa đảm nhận vai chính. Nam diễn viên cho rằng đây là một thử thách thú vị mà anh muốn chinh phục để làm mới bản thân.